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محكمة ألمانيّة: فصل "دويتشه فيله" لصحافيّة فلسطينيّة غير قانونيّ

تاريخ النشر: 13/07/2022 - 20:34

محكمة ألمانيّة: فصل "دويتشه فيله" لصحافيّة فلسطينيّة غير قانونيّ
الصحافية الفلسطينية سالم
عرب ٤٨ / وكالات

قالت محكمة العمل الألمانية، إن قرار صحيفة "دويتشه فيله" فصل الصحافية الفلسطينية، مرام سالم عن عملها بزعم نشرها منشورات معادية للسامية "غير قانوني".

وأوضحت الصحافية الفلسطينية في بيان، اليوم الأربعاء، أن محكمة العمل في مدينة بون الألمانية رأت أن قرار الصحيفة إلغاء عقد عملها قرار "باطل وغير قانوني".

وأكدت المحكمة أن المنشورات التي نشرتها سالم عبر منصة "فيسبوك" "ليست معادية للسامية"، بحسب البيان.

ودعت سالم الصحيفة إلى تحمل المسؤولية وسحب الادعاءات وتقديم الاعتذار أمام الرأي العام، والتوقف عن فصل الفلسطينيين بسبب حديثهم عن انتهاكات حقوق الإنسان الإسرائيلية.

وأشارت سالم إلى أن القرار يظهر فشل حملات الكراهية ضد النساء الفلسطينيات، مؤكدة براءتها منذ البداية.

وفي شباط/ فبراير الماضي، أعلنت سالم، فصلها من دويتشه فيله، على خلفية تقرير ألماني يتهمها بمعاداة السامية وإسرائيل.

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#دويتشه فيله
#فصل صحافية فلسطينية
#مرام سالم
#معاداة السامية

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