ماسك يطالب القضاء الأميركي بتأجيل النظر بقضيته مع "تويتر" للعام المقبل

عرب ٤٨/ أ ف ب

طالب إيلون ماسك، الجمعة، القضاء الأميركي بعدم إجراء محاكمة قبل العام المقبل، في الدعوى التي رفعتها منصة "تويتر" لإجباره على شرائها وفق شروط متفق عليها، بعد أن طلبت شبكة التواصل الاجتماعي إجراء عاجلا.

وفي وثيقة قضائية نقلتها وسائل الإعلام الأميركية، يتهم محامو رئيس مجموعة "تيسلا" مجلس إدارة موقع "تويتر" بالعمل على تسريع القضية.

وكان مجلس إدارة تويتر بدأ، الثلاثاء، إجراءات قانونية ضد إيلون ماسك، لإجباره على شراء المنصة حسب الشروط المتفق عليها معه في نهاية نيسان/ أبريل والتي تقدر قيمة المجموعة المتمركزة في كاليفورنيا بـ44 مليار دولار.

ويريد المسؤولون أن تبدأ المحاكمة في أيلول/سبتمبر حتى لا تطول فترة عدم اليقين التي تشل الشركة إلى حد ما.

وطلب الملياردير عدم البدء بذلك قبل 13 شباط/فبراير نظرا للطابع المعقد للعناصر التي سيتم فحصها.

ورفض إيلون ماسك الرد فورا على سؤال لوكالة "فرانس برس".

وكان إيلون ماسك تعهد قانونيا في نهاية نيسان/ أبريل شراء "تويتر" قبل أن يعلن من جانب واحد اسبوع الماضي إلغاء الاتفاق لأن مجلس إدارة المنصة لم يقدم معلومات جديرة بالثقة حول عدد الحسابات المزورة على الشبكة.

ويقول محاموه أن الدعوى القضائية ستتطلب تحليل "جبال من البيانات" لإثبات ما، كما يؤكده إيلون ماسك من أن المنصة مليئة بحسابات غير حقيقية أخرى آلية وبريد عشوائي، وعددها يتجاوز إلى حد كبير نسبة الـ5 بالمئة التي أشارت إليها الشركة.

واتهمت شبكة "تويتر" في شكواها الرئيس الغريب الأطوار بـ"النفاق" و"سوء النية".

وقال محامو "تويتر" إن ماسك "ادعى ‘تعليق‘ الاتفاق بانتظار تلبية شروط خيالية وفشل في التزامه العثور على تمويل"، معتبرين أنه "انتهك بذلك واجب التكتم واستخدم معلومات سرية لأغراض سيئة".

وأضاف المحامون أن "موقع تويتر سيظل يعاني من أضرار لا يمكن إصلاحها نتيجة هذه المخالفات".

ومن المقرر عقد جلسة استماع أولية، الثلاثاء، المقبل أمام محكمة متخصصة في قانون الأعمال في ولاية ديلاوير (شرق الولايات المتحدة).