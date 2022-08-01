كيفية إخفاء آخر ظهور على "واتس آب"

يعرف تطبيق "واتس آب" بأنه أحد تطبيقات المراسلات الفورية، الذي يمكن استخدامه عبر مختلف أنواع الأجهزة الجوالة وعلى اختلاف أنظمة تشغيلها. يعتبر برنامج واتس آب (WhatsApp) الأميركي الصنع والمملوك حاليا من قبل شركة ميتا برنامجا هاما ومميزا في المجتمعات؛ إذ يسمح هذا التطبيق بإرسال رسائل نصية وصوتية، كما يحوي ميزة التواصل الصوتي عبر المكالمات الصوتية والمرئية؛ إضافة إلى إمكانية مشاركة وإرسال صور أو فيديوهات أو مستندات وحتى روابط لمستخدمي هذا التطبيق الآخرين على شبكة الإنترنت.

أمان "واتس آب" وخصوصيته

نظرا إلى انتشار هذا التطبيق وقوته وشيوع استخدامه بشكل واسع النطاق، فإنه تميز بالكثير من آليات الأمان والخصوصية التي تلعب دورا كبيرا في حماية بيانات المستخدم وحسابه على "واتس آب"، إذ أن هذا التطبيق يحوي آلية التشفير من نهاية إلى نهاية (End-to-end Encryption) حيث باستخدام هذه الوسيلة يستطيع المستخدم أن يؤمن جميع رسائله الواردة والصادرة إلى حسابه على "واتس آب"، ولا تستطيع أي جهة كانت أن تقرأ هذه الرسائل أو تطلع عليها، إضافة إلى وجود خاصية تسمح للمستخدمين جعل حساباتهم خاصة تظهر فقط لجهات اتصال محددة دون غيرها، كما أن هذا التطبيق يمكّن كل مستخدم من أن يفعّل ميزة بصمة الإصبع أو الوجه لفتح التطبيق؛ لتكون هذه الميزة إضافة شيّقة وهامة في عالم أمان التطبيقات.

طريقة إخفاء آخر ظهور على "واتس آب"

يتمتع تطبيق "واتس آب" بالعديد من الميزات الجميلة والمفيدة للوصول إلى رفاهية الاستخدام وأعلى درجات الخصوصية؛ لهذا من الممكن في هذا التطبيق إخفاء ظهور المستخدم عن جميع المستخدمين الذين يتواصل معهم أو بشكل مخصص. وبالتالي نحن أمام ميزتين وليست ميزة واحدة، حيث يسمح هذا البرنامج أيضا بتخصيص إخفاء الظهور ليكون بالإمكان إخفاؤها عن بعض جهات الاتصال وإظهارها لغيرهم أو حتى إخفاؤها عن مجموعة مستثناة من الأشخاص. فنبدأ بذكر هاتين الميزتين كما يلي:

إخفاء الظهور عن الكل

نقوم باتباع الخطوات التالية للوصول إلى هذه الميزة:

فتح تطبيق "واتس آب" بالضغط على أيقونة التطبيق الموجودة في القائمة. الضغط على زر القائمة حيث يوجد رمز القائمة على شكل ثلاث نقاط في الزاوية العليا. فتح خيار الإعدادات الذي نجده في أسفل القائمة. فتح خيار الحساب في قائمة الإعدادات حيث توجد أيقونة خاصة بالحساب (Account). اختيار خيار الخصوصية في صفحة الحساب ونجد أول خيار هو الخصوصية (Privacy). نختار خيار آخر ظهور (Last seen) ونقوم بالنقر على هذا الخيار. نختار (لا أحد) سوف نجد مجموعة خيارات تحت هذا الزر؛ ولكي نمنع الظهور عن الجميع نقوم بالنقر على خيار لا أحد (No one). عند اختيار هذا الإعداد يجب التذكر أن المستخدم سيتوقف عن رؤية آخر ظهور للمستخدمين الآخرين أيضا.

إخفاء الظهور فقط عن جهات اتصال معينة

نفتح تطبيق "واتس آب"، وننقر أيضا على زر القائمة ثم الإعدادات وبعدها الحساب، ثم الخصوصية وأخيرا آخر ظهور ولكن بدل اختيار لا أحد، نختار جهات اتصال ونقوم بالتخصيص الذي نحتاجه ويحقق هدفنا.

هل تختلف طريقة إخفاء الظهور لـ"واتس آب" في الأندرويد والآيفون؟

في واقع الأمر إن إخفاء الظهور الذي ذكرنا طريقته آنفا هي للهواتف المحمولة التي تعتمد نظام تشغيل أندرويد مهما كانت نسخة إصداره وهي تعمل أيضا على الأجهزة ذات نظام آيفون. فإن رأينا أي تباين أو اختلاف بسيط فإن السبب وراء ذلك يكون اختلاف نسخة تحديث "واتس آب" لدى المستخدم. لأن تلك الاعدادات تلحق تطبيق "واتس آب" ولا تتعلق أو تتأثر بنوع نظام تشغيل الهاتف.

الخدمات التي يقدمها "واتس آب"

تنوعت خدمات تطبيق "واتس آب" كما تنوعت ميزاته وخيارات أمانه وخصوصيته، فتفرّد الواتساب بمجموعة عديدة من الخدمات التي تجلب لمستخدميه الراحة والسهولة والرغبة في استخدامه لكافة الاحتياجات؛ ومن تلك الخدمات نذكر التالي:

الدردشات النصية

يوفر كتابة رسائل نصية وإرسالها عبره بشكل آمن وسلس حتى مع أسوأ تغطية إنترنت حيث ليس من الصعب إرسال الرسائل النصية على التطبيق أبدا.

الدردشات الصوتية

يؤمن "واتس آب" إمكانية تسجيل رسائل صوتية وإرسالها من خلاله إلى مستخدمين آخرين أو مجموعة منهم بشكل بسيط وسهل وذلك عبر الضغط المطول على زر الميكروفون المحاذي لمربع الكتابة النصية ورفع الإصبع عنه عند الانتهاء من قول الرسالة.

مكالمات صوتية ومرئية

نستطيع من خلال تطبيق "واتس آب" أن نقوم باتصال صوتي أو مكالمة فيديو مع أي مستخدم آخر في التطبيق، سواء كان منفردا أو جماعيا مع مجموعة مستخدمين؛ حيث أن الحد الأقصى للمستخدمين في المكالمة الواحدة يجب ألا يزيد عن ثمانية.

مشاركة وسائط متعددة

يسمح "واتس آب" بمشاركة الصور والفيديوهات واستقبالها وإرسالها لمستخدمي التطبيق من خلال الرسائل والمحادثات، كما أن بالإمكان إرسال مستندات أخرى على شكل ملفات (PDF) مثلا.

وصول "واتس آب" لسطح المكتب

يؤمن "واتس آب" إصدارا خاصا من أجل أجهزة الحاسب وهي النسخة المعروفة باسم واتساب ويب (WhatsApp Web).

"واتس آب" بيزنس

أطلقت "واتس آب" تطبيق Whatsapp Business للأشخاص الذين يستخدمون التطبيق لأغراض العمل وهو يتحلى بمزايا إضافية عن "واتس آب" العادي.

تاريخ "واتس آب"

جرى إطلاق تطبيق "واتس آب" الشهير في الشهر الثاني شباط/فبراير من العام 2009، وذلك من قبل كل من العالمين بريان أكتون وجان كوم اللذين كانا أول من اخترعا "واتس آب"؛ ويذكر أنهما كانا موظفين لدى شركة ياهو العالمية. وجرى إصدار أول نسخة للتطبيق على متاجر هواتف الآيفون في آب/أغسطس من العام 2010 ميلادي.

نجح "واتس آب" في جذب انتباه العالم على مدى واسع الانتشار، إذ حصد إعجاب المستخدمين. كان العام 2011، هو العام المشهود لإضافة أهم خدمة على الإطلاق وهي خدمة الدردشة الجماعية؛ الأمر الذي جعل عدد الرسائل المرسلة عبر هذا التطبيق يتخطى حاجز المليار رسالة في يوم واحد، وشهد عام 2013 انطلاق خدمة جديدة كانت هي إرسال رسائل الصوت عبر "واتس آب". ثم توالت التحسينات مجدداً في 2014 حيث طُرحت إمكانية معرفة وصول الرسالة للمستخدمين وقراءتها من قبلهم. وقد انتقلت ملكية واتساب من مؤسسيه إلى شركة "ميتا" بصفقة بلغت قيمتها 19 مليار دولار أميركي.