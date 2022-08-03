هل يمكن تشغيل "واتس آب" على أكثر من جهاز؟

من هي شركة "واتس آب"؟

"واتس آب" برنامج محادثة أميركي المنشأ، تأسس منذ 14 سنة أي في العام 2009 من قبل موظفين كانا يعملان في موقع "ياهو" سابقا، وهما جان كوم صاحب الجنسية الأوكرانية وبريان أكتون صاحب الجنسية الأميركية.

يعد تطبيق "واتس آب" مجانيا ويحتاج فقط لشبكة إنترنت عبر بروتوكول اتصال الإنترنت (VoIP). يسمح هذا التطبيق لمستخدميه بإرسال الرسائل النصية والصوتية بين بعضهم، ويستطيعون أن يتواصلوا مع بعضهم أيضا عن طريق المكالمات الصوتية والمكالمات المرئية التي يوفرها التطبيق، كما يمكنهم مشاركة الصور ومقاطع الفيديو وروابط الإنترنت والمستندات والملفات المختلفة، ونشر القصص لمدة 24 ساعة كتطبيق "فيسبوك" و"إنستغرام".

وقد صُمم تطبيق "واتس آب" ليعمل على كافة الأجهزة المحمولة الذكية ويمكن تحميله على أجهزة الكمبيوتر.

ما هو تطبيق المراسلات الأكثر شعبية في العالم؟

يعتبر تطبيق "واتس آب" هو تطبيق المحادثات والمراسلات الأكثر شعبية حول العالم، لأنه أصبح الوسيلة الأساسية للتواصل في بلدان عديدة، حيث وصل عدد مستخدمي تطبيق "واتس آب" في بداية عام 2020 إلى 2 مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، ولا يزال عدد مستخدميه في ازدياد حتى اليوم.

هل يمكن تشغيل تطبيق "واتس آب" على أكثر من جهاز؟

لا يمكن تأكيد حساب المستخدم على تطبيق "واتس آب" إلا من خلال رقم هاتف واحد فقط، لذلك لا يمكن تشغيل "واتس آب" على أكثر من جهاز، وإذا حاول المستخدم التبديل بشكل مستمر بين عدة أجهزة مستخدما نفس رقم الهاتف سيتم حظر الرقم من تأكيد الحساب، أما في تطبيق "واتس آب بيزنس" يمكننا تشغيل رقم الهاتف على أكثر من جهاز.

يمكن تشغيل تطبيق "واتس آب" على أكثر من جهاز بنفس رقم الهاتف بطريقة محددة، حيث تتيح هذه الميزة فتح حساب "واتس آب" على 4 أجهزة أخرى بوقت واحد، في حال جرى فتح هذا الحساب من هاتف آخر أو من جهاز الكمبيوتر، وفي جميع الحالات يجب اتباع هذه الخطوات في حال أردنا ذلك:

الانتقال إلى "واتس آب ويب - Whatsapp Web" من متصفح الهاتف المحمول والمراد فتح التطبيق عليه. فتح تطبيق "واتس آب" على الهاتف سواء كان آيفون أو نظامه أندرويد. الضغط على قائمة المزيد في الهاتف ذو نظام أندرويد (ثلاث نقاط فوق بعضها وتكون موجودة بزاوية التطبيق من الأعلى) وعلى رمز الإعدادات في هاتف الآيفون. الدخول إلى خيار " الأجهزة المرتبطة" الموجود في قائمة الخيارات. الضغط على خيار "ربط الجهاز" في الشاشة التي سوف تظهر أمامنا ثم نضغط على خيار "تم" ومن بعد هذا الخيار ستعمل كاميرا الجهاز. توجيه كاميرا الجهاز المحمول فوق رمز الاستجابة السريعة (QR code) الموجود في متصفح جهاز الكمبيوتر ضمن علامة التبويب التي فتحناها سابقا "واتس آب ويب". بعد مسح رمز الاستجابة السريعة (QR code) سيتم الدخول إلى حساب "واتس آب" من المتصفح، ومن بعدها سيمكننا تشغيل تطبيق "واتس آب" بنفس الرقم على جهازين.

كيف نفعل حساب "واتس آب" على الهاتف المحمول أو جهاز الكمبيوتر؟

يتطلب تثبيت "واتس آب" على الهاتف المحمول أو جهاز الكمبيوتر اتصال بالإنترنت وأن يتوفر رقم هاتف محمول للمستخدم كي يسجل في خدمة البرنامج، بحيث يُطلب من المستخدم تحديد البلد ورقم الهاتف ثم يتم إرسال رسالة نصية على الرقم الذي جرى إدخاله لتأكيد الكود المرسل وتفعيل التطبيق على الجهاز.

ما هي نسخ whatsapp؟

النسخ الرسمية

تتوفر نسختان رسميتان من "واتس آب" اللتين أصدرتهما الشركة المسؤولة عن التطبيق، وهما "الواتس آب" الأخضر الأصلي و"واتس آب بيزنس - whatsapp business" المتوفران على متجر "جوجل بلاي" وعلى موقع "واتس آب" الرسمي بنسختيهما الأصليتان.

whatsapp business

هو تطبيق يمكن تحميله بالمجان، وقد أخذ مطورو التطبيق بعين الاعتبار احتياجات الأنشطة التجارية المصغرة أثناء تصميمه، بحيث يوفر التطبيق إمكانية إنشاء قائمة لعرض المنتجات والخدمات، وسهولة التواصل مع الزبائن من خلال إتاحة ميزة الرد السريع على رسائلهم وإمكانية فرزها آليا، وإرسال إشعارات هامة لهم، مع مراعاة الأمان بين الطرفين.

وقد جرى إصدار تطبيق "واتس آب بيزنس" لأول مرة في شهر كانون الثاني/يناير من عام 2018.

النسخ غير الأصلية

ظهرت عدة نسخ معدلة من "واتس آب" لكنها غير أصلية وليست من تصميم شركة "واتس آب" مثل "الواتس آب" الأزرق و "الواتس آب" الذهبي و"واتس آب بلس" و"واتس آب GB" و"واتس آب Aero" و"واتس آب OG"، وقد جرى تصميم هذه النسخ المعدلة من "واتس آب" من قبل مطورين يتبعون لجهات من خارج الشركة استخدموا إطار عمل تطبيق "واتس آب" الرسمي، بالرغم من أنّ هذه النسخ غير أصلية لكنها لاقت استحسان عدد كبير من المستخدمين قبل حظرها بسبب ميزاتها المضافة والتي لا تتوفر في تطبيق "واتس آب" الرسمي.

ما هي الميزات المضافة على نسخ "واتس آب" المعدلة وغير الرسمية؟

توجد عدة مميزات مضافة إلى نسخ "واتس آب" المعدلة وغير الرسمية وهذه الميزات غير موجودة في النسخة الأصلية بحيث تتيح للمستخدمين الحصول على تجربة رائعة أثناء الدردشة وتوفر إمكانية أكبر وبشكل أفضل للتحكم بالتطبيق، ومن الميزات التي تقدمها هذه النسخ المعدلة ما يلي:

إمكانية تحميل الصور ومقاطع الفيديو للحالة الخاصة عند الآخرين. إمكانية مشرف المجموعة أن يضيف عددا غير محدود من الأعضاء إلى مجموعات "الواتس آب". إمكانية إرسال مرفقات أو ملفات أو مقاطع فيديو أو صور كبيرة الحجم قد تصل إلى 1 غيغا بايت. وجود ميزة تعيين "متصل دائما" أو إخفاء الظهور أو تثبيته في وقت معين. إمكانية التمتع بسمات متعددة أو إنشاء سمات خاصة. حصول المستخدم على إشعار بحذف الرسائل وإمكانية استعادة الرسائل بعد حذفها من قبل شخص آخر. جدولة الرسائل بالوقت الذي يحدده المستخدم.

اندماج شركة "واتس آب" مع شركة "فيسبوك"

أعلنت شركة "فيسبوك" في 19 شباط/فبراير 2014 عن دمجها لشركة "واتس آب" واستحواذها على البرنامج، من خلال صفقة بلغ مقدارها 19 مليار دولار أميركي وقُسّم المبلغ إلى قسمين، قسم على شكل أسهم في شركة "فيسبوك" وقسم على شكل مبلغ نقدي.

وبعد أن قامت شركة "فيسبوك" بتغيير علامتها التجارية لتصبح "ميتا" وإضافة هذه العلامة التجارية على جميع منتجاتها المختلفة ومنها تطبيق "واتس آب"، تظهر العلامة "From Meta" عند فتح التطبيق.