سياسة "نتفليكس" الجديدة لعام 2022

لا تعتبر "نتفليكس" مجرد منصة عرض للبرامج والأفلام والمسلسلات فقط بل هي الشبكة الرائدة بخدمات البث المنزلي وتعتبر المقياس تجاه باقي الشبكات التي تقدم خدماتٍ مشابهة. تقدم "نتفليكس" مستوى عال من الأعمال وتعتبر البادئة من حيث إنتاج أعمالها الخاصة ويطلق عليها اسم أعمال "نتفليكس الأصلية" أو "Netflix Originals".

وقد شاعت شهرة "نتفليكس" خلال السنوات الماضية في العالم وقبلها في الولايات المتحدة الأميركية لدرجة أن العبارة المستخدمة في أحد إعلاناتها "Netflix and chill" التي تعني "التفرج على نتفليكس والاسترخاء في المنزل" أصبحت مرادفا لقضاء وقت ممتع ومريح في المنزل كما يتم استخدامها في بعض الأحيان للدلالة على الوقت الحميم بين شخصين.

حسابات "نتفليكس"

كيف أنشئ حساب "نتفليكس"؟

إذا لم تكن من الأشخاص الذين يملكون حساب "نتفليكس" حاليا ويستمتعون بمشاهدة أفلامها وبرامجها المميزة فأنت واحد من الشريحة الصغيرة جدا التي لم تبدأ باستخدام "نتفليكس". يمكن القول إن تفعيل حساب "نتفليكس" ليس بالأمر الصعب أبدا ويمكن إتمامه عبر الخطوات التالية:

يمكن الدخول إلى متجر "جوجل" وتحميل تطبيق "نتفليكس" منه فوريا. افتح التطبيق الذي قمت بتحميله للتو. اختر الخطة التي تناسبك والتي سنتحدث عنها أكثر في هذه المقالة. أنشئ حسابك على "نتفليكس" بواسطة إيميلك الإلكتروني وكلمة السر التي تختارها وتحفظها جيدا. أدخل تفاصيل ومعلومات بطاقتك البنكية (ديبيت أو كريديت). أدخل كلمة السر التي يتم إرسالها إليك لمرة واحدة لإتمام عملية الدفع. اختر ملفك الشخصي الذي ستشاهد منه برامج "نتفليكس". تهانينا لقد أصبح لديك حساب "نتفليكس" على جهازك الشخصي.

خطط "نتفليكس"

أثناء إنشاء حسابك على "نتفليكس" يطلب منك اختيار الخطة التي تناسبك. تتضمن الخطة القيمة التي ستدفعها لقاء خدمات "نتفليكس" ونوع الخدمة المقدمة. هناك خطط شهرية وخطط سنوية إلا أن الأهم من ذلك هو نوع الخطة وبشكل عام هناك 3 مجموعات عريضة لذلك وهي الخطة الأساسية والخطة العادية والخطة البريميوم (القصوى).

لا يمثل الجدول التالي القيمة الحقيقية لأسعار "نتفليكس" وخدماتها إلا أنه يعطي فكرة عما تتضمنه الخطط من معلومات ودفعات وميزات.

نوع الخطة أساسية عادية بريميوم السعر الشهري 8.99$ 13.99$ 17.99$ جودة الفيديو جيدة جيدة جدا ممتازة الدقة 480 P 1080 P 4k+ HQR المشاهدة على التلفاز والحاسوب والموبايل واللوح الرقمي نعم نعم نعم

مشاركة حساب "نتفليكس" وكلمة السر سابقا

في الماضي لم تكن "نتفليكس" تمانع مشاركة الحساب أو كلمة السر من قبل المشتركين مع أعضاء آخرين وقد صرح الممثلون عن الشركة بهذا الأمر سابقا. ربما كانت هذه الخاصية توفر الكثير على الأشخاص العرب على سبيل المثال الذين كانوا ببساطة يطلبون تفاصيل حساب نتفليكس من ذويهم المقيمين في دول أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، خصوصا أن الخدمات المصرفية المطلوبة لا تتوفر في بعض دول المنطقة. إلا أن الحال على ما يبدو قد تبدل!

سياسة "نتفليكس" الجديدة حول مشاركة الحساب 2022

في السادس عشر من آذار/مارس 2022 أصدرت منصة "نتفليكس" بيانا يقول:

لطالما حاولنا جعل مشاركة الحساب بين الأشخاص الذين يقيمون معا أمرا سهلا وذلك عبر مميزات مثل الملفات الشخصية المختلفة والقدرة على تعدد خطوط البث في الخطط العادية والبريميوم لحساباتنا. وقد لاقت هذه المميزات رواجا وشعبية هائلة بين الناس إلا أنها أدت إلى سوء الفهم حول الحالات التي يمكن بها مشاركة حساب ’نتفليكس’. كنتيجة لذلك يتم مشاركة حسابات ’نتفليكس’ بين المنازل المختلفة ما يؤثر في قدرتنا على الاستثمار في برامج وأفلام لمشتركينا.

لهذا السبب عملنا خلال العام الفائت على إيجاد طرق لتمكين مشتركينا الذين يشاركون حساباتهم خارج منازلهم من الاستمرار بالمشاركة بطريقة آمنة وسهلة مع تحمل تكلفة إضافية ضئيلة. وخلال الأسابيع القادمة سنبدأ بتجربة ميزتين إضافيتين لمشتركينا في تشيلي وكوستا ريكا وبيرو كما يلي:

إضافة عضو جديد في الاشتراك: سيتمكن المشتركون بالخطط العادية والبريميوم من إضافة حسابات فرعية لشخصين على الأكثر ممن لا يقيمون معهم في نفس المنزل على أن يحصل كل منهما حسابه الشخصي أو ملفه التعريفي الخاص واقتراحاته الخاصة وكلمة المرور المنفصلة بسعر مخفض يبلغ 2.380 بيزو في تشيلي و2.99 دولار أميركي في كوستاريكا و7.9 بين في بيرو.

نقل الملف الشخصي إلى حساب جديد: إن المشتركين من أصحاب الخطط الأساسية والعادية والبريميوم يمكنهم السماح للأشخاص الذين يشتركون معهم في حساباتهم إما بنقل معلومات ملفهم الشخصي إلى حساب جديد أو إلى حساب عضو فرعي جديد مع الإبقاء على تاريخ مشاهداتهم ولوائحهم المفضلة والاقتراحات الشخصية لهم.

نحن ندرك أن هناك الكثير من خيارات الترفيه لدى الناس ولذلك نريد ضمان أن تكون أي ميزات جديدة سهلة الاستخدام ومريحة للأعضاء، الذين تمول اشتراكاتهم كل البرامج والأفلام التي ننتجها ونبثها. وسنعمل على فهم مدى جدوى هاتين الميزتين للأعضاء في هذه البلدان الثلاثة قبل إجراء أي تغييرات في مناطق أخرى من العالم.

كيف تؤثر بك سياسة "نتفليكس" الجديدة كمستخدم؟

بمجرد تطبيق "نتفليكس" لهذه السياسة الجديدة ستصبح مشاركة حسابك مع شخص لا يعيش معك في نفس المنزل تكلّف مبلغا إضافيا كما أن تشغيل حسابك الخاص أثناء الوجود في منزل أحد آخر على جهاز التلفاز قد يكلف مبلغا إضافيا أيضا. يقدر أن يكون هذا المبلغ على وجه التحديد 3 دولارات.

كيف أثرت سياسة "نتفليكس" الجديدة على الشركة نفسها؟

إن السياسة الجديدة التي أعلنت عنها "نتفليكس" في بداية 2022 وطبقتها في البداية في 3 بلدان فقط على أن تستكمل تطبيقها في باقي البلدان التي تتوفر فيها خدماتها يتوقع أن تدخل حيز التنفيذ بشكل كامل في الأشهر الأخيرة من عام 2022.

أفادت الشركة أيضا بأن عدد الحسابات الرسمية فيها يبلغ 221 مليون إلا أنه من المتوقع أن 100 مليون منهم يشاركون حساباتهم مع أشخاص لا يقطنون معهم.

توصلت "نتفليكس" إلى هذه السياسة والقرارات الجديدة بعد إعلان الشركة عن خسارتها لحوالي 200000 مشترك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي وتعتبر هذه سابقة بالنسبة لها. وقد توقعت الشركة الاستمرار بالخسائر لتصل إلى مليوني إلغاء اشتراك فيها ما أدى على أرض الواقع بهبوط سعر أسهم الشركة بقيمة تتجاوز 54 مليار دولار أميركي.