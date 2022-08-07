ما الفرق بين "سناب تشات" و"سناب تشات+"؟

انضم تطبيق "سناب تشات"، مؤخرا، إلى قائمة التطبيقات التي أطلقت خدمة اشتراك وتدعى "سناب تشات بلس" (+Snapchat). كان "سناب تشات" قد أعلن عن إطلاق هذه الخدمة منذ زمن بعيد وأصبحت متوفرة مؤخرا لأولئك الذين يرغبون بالاشتراك بها مبكرا.

تسعى شركات التواصل الاجتماعي كافة إلى إيجاد طرق مبتكرة لتوسيع منتجاتها وطرق ربحها وتعتبر الخدمات التي يمكن الاشتراك بها واحدة من هذه الطرق، وقبل "سناب تشات" انضمت إلى قائمة التطبيقات ذات الاشتراكات عدة أسماء شهيرة مثل "تويتر" و"تلغرام" وحتى "يوتيوب".

"سناب تشات بلس" النسخة المأجورة والمعدلة

تعرف الشركة التي تقود مسيرة "سناب تشات" ومنتجاته كلها باسم "سناب إنك" (Snap Inc) بعد أن كانت تعرف سابقا باسم (Snapchat Inc) وهي المسؤولة عن منصة تطبيق المراسلة الفوري وخدماته. وتعتبر النقطة التي تميز "سناب تشات" عن غيره من تطبيقات التواصل الاجتماعي والتراسل أن الرسائل متوفرة لمدة محدودة بـ24 ساعة فقط ثم تختفي عن التطبيق، كما أن التطبيق مجاني ومتاح للجميع وسهل التحميل.

أما "سناب تشات بلس" فهو نسخة مأجورة من "سناب تشات" العادي تقدم خدمات وميزات أخرى للمستخدمين. يتطلب الاشتراك بـ"سناب تشات بلس" دفع تعرفة اشتراك شهرية مقابل الاستمتاع بمميزاتها المتاحة فقط لهم دون المستخدمين العاديين. لا تعتبر شركة "سناب" أن النسخة الجديدة من تطبيقها مصدر كبير للربح إلا أنها متفائلة بمردودها المستقبلي.

ما هو "سناب تشات بلس +Snapchat"؟

إن "سناب تشات بلس" عبارة عن خدمة تبلغ تعرفة اشتراكها الشهرية 3.99 دولار أميركي وتقدم مميزات خاصة للمستخدمين مثل القدرة على معرفة الأشخاص الذين شاهدوا قصتك أكثر من مرة وتغيير الأيقونة.

ستصدر "سناب تشات" قريبا النسخة البريميوم من تطبيقها للمنصة ذو الشعبية الضخمة بين المستخدمين حيث ستقدم ميزات حصرية وتجريبية. وتقدم خدمة "سناب تشات بلس" تجربة نوعية لبعض من المستخدمين المميزين والمتلهفين للتطبيق مقابل 3.99 دولار أميركي شهريا كما صرحت الشركة في تموز/يوليو 2022.

يذكر أن "سناب تشات" كانت قد مرت بعدة أشهر صعبة مؤخرا بالرغم من توسع استخدامها من قبل عدد أكبر من الناس خلال فترة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). حيث قامت الشركة في أيار/مايو 2022 بتقليص توقعات أرباحها ودخلها وتسريح بعض موظفيها ما أدى إلى هبوط بقيمة 43% في مؤشر أسهمها، وهكذا بدأ المركز الرئيسي للشركة في سانتا مونيكا- كاليفورنيا في حزيران/يونيو بتجارب خدمة الاشتراك الجديدة.

مميزات "سناب تشات بلس" الخاصة

تثبيت صديق كالصديق المفضل

يرمز اختصار BFF إلى (Best Friend Forever) و"سناب تشات بلس" يسمح للمستخدمين بتثبيت صديق ما في أعلى نافذة المحادثات كالصديق المفضل أو BFF #1. لكن في الحقيقة ليس عليكم أن تكونوا أفضل الأصدقاء حقا لتحصلوا على هذا الموقع فبمجرد أن يكون شخصان في أعلى نافذة المحادثات عند بعضهما البعض سيظهر قلب أحمر بجانب الاسمين وسيعرفهما التطبيق تلقائيا كأفضل الأصدقاء.

شارة نجمة "سناب تشات بلس"

إن جزءًا مهما من سحر الاشتراك بـ"سناب تشات بلس" هو الحصول على أيقونة النجمة بجانب اسمك في التطبيق للدلالة على اشتراكك في "سناب تشات بلس". سيتمكن باقي المستخدمين من رؤية النجمة عندما يقومون بزيارة بروفايلك الخاص وسيعرفون أنك قد اشتركت بالخدمة الجديدة المميزة.

عدد مرات مشاهدة القصة (الستوري)

كما هو واضح من العنوان فإن "سناب تشات بلس" سيمكنك من رؤية عدد مرات مشاهدة قصتك من قبل أحد أصدقائك. إلا أن هذه الخاصية لا زالت قيد التجربة حاليا ويمكن أن تشمل كل المستخدمين في وقت لاحق. حيث أن المميزات التي تتعلق بالتماس مع باقي المستخدمين ستصبح مع الوقت متوفر لدى كل المستخدمين.

مسارات الشبح Ghost Trails

تتيح مسارات الشبح على خرائط سناب إمكانية تتبع تاريخ المواقع التي زارها الأصدقاء خلال الـ24 الساعة الفائتة. يجدر الذكر أن هذه الخاصية ستكون متاحة فقط في حال قام الصديق بمشاركة موقعه ولن تكون تلقائية حفاظا على الخصوصية والأمان.

أيقونات "سناب تشات" الخاصة

مع خدمة "سناب تشات بلس" الجديدة سيحصل المستخدمون على أيقونات مخصصة، وحسب أحد مطوري "سناب تشات" فإن هذه الخدمة ستقدم في البداية أكثر من 30 أيقونة ليتمكن المستخدمون من اختيار ما يناسبهم منها وسيزداد هذا العدد في المستقبل.

هل "سناب تشات بلس" متوفر في بلدي؟

إن خدمة "سناب تشات بلس" بتعرفة 3.99 دولارا أميركيا في الشهر متوفرة حاليا في 9 بلدان فقط. من المتوقع أن توسع "سناب تشات" رقعة انتشار هذه الخدمة الجديدة لمناطق أخرى في المستقبل ولكن في الوقت الحالي سيتمكن مستخدمو "سناب تشات" في البلدان التالية فقط من الاشتراك في "سناب تشات بلس":

الولايات المتحدة الأميركية

كندا

المملكة المتحدة (بريطانيا)

فرنسا

ألمانيا

أستراليا

نيوزيلندا

المملكة العربية السعودية

الإمارات العربية المتحدة

هل هناك إعلانات في "سناب تشات بلس"؟

لن يتم إزالة الإعلانات عن "سناب تشات بلس" وليس هناك خيار بدون إعلانات ويبدو أن هذا الخيار لن يتم توفيره في المستقبل لأنه ووفق تصريحات أحد المسؤولين في شركة "سناب تشات" فإن الإعلانات ستبقى متضمنة في مشاريع التطبيق الطويلة الأمد وتعتبر مصدر الربح الأساسي لها.

هل "سناب تشات بريميوم" هو نفسه "سناب تشات بلس"؟

"سناب تشات بريميوم" هي الخاصية المستخدمة من قبل العديد من المشتركين بتطبيق "سناب تشات" وتمكنهم من بث قصص خاصة على التطبيق حيث يتمكن باقي المستخدمين من الاطلاع عليها لقاء مقابل مادي. أما "سناب تشات بلس" فهو خدمة الاشتراك الرسمية التي تقدم مميزات وخصائص إضافية للمستخدمين.

هل ستشترك بخدمة "سناب تشات بلس"؟

الآن بعد أن أصبح لديك معلومات وافية عن الفرق بين "سناب تشات" العادي و"سناب تشات بلس" خدمة الاشتراك المأجورة من هذا التطبيق بإمكانك التوصل إلى قرار حول إذا ما كنت ستشترك بهذه الخدمة عندما تصبح متاحة في بلدك أو الآن إذا كانت متاحة في بلدك حاليا. إذا كنت غير مدمن بهذا التطبيق فربما يمكنك الاكتفاء بالنسخة المجانية أما إذا كنت من محبي تطبيق "سناب تشات" ومستخدميه الدائمين فإن التعرفة تعتبر غير مرتفعة في الحقيقة وقد تقدم تجربة ظريفة لك.