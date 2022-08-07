"إعلام" يطالب بتسريح الصحافيين المعتقلين

وجه مركز "إعلام" صباح اليوم، الأحد، رسالة إلى قائد منطقة القدس في الشرطة الإسرائيلية، طالبه بـ"وقف الاعتداءات الممنهجة على الصحافيين، حيث سجل صباح اليوم 6 اعتداءات على الصحافيين أثناء عملهم في تغطية اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى".

وطالب "إعلام" بـ"إطلاق سراح الصحافي المصوّر محمد عشو، مصور قناة الميادين، الذي اعتقل بعد أنّ تعرّض لضرب مبرح تم توثيقه في الكاميرات".

وأشار إلى أنه "وفق الشهادات التي تم جمعها، تم صباح اليوم الاعتداء على عشو أثناء نقله الأحداث، وشمل الاعتداء أيضًا كسر كاميرته الخاصة كما واعتقاله".

وأضاف المركز أنه "تم الاعتداء على الصحافية ليالي عيد والصحافي المصور أحمد جابر، وعرقلة عملهما خلال التغطية في منطقة باب السلسلة. إلى ذلك، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية المصوّر الصحافي أحمد غرابلة من الـمـسـجد الأقـصى المـبارك، وهو مصور الوكالة الفرنسية AFP - لاحقًا أطلق سراحه. كما قامت بالاعتداء على المصور الصحافي غسان عيد، وتعطيل عمل المصور الصحافي محمد الشريف، في منطقة باب السلسلة".

وحذّر "إعلام" من المس بالصحافيين وتعمد استهدافهم، مؤكدًا أنّ وظيفتهم في الميدان تحتم عليهم التواجد في كل المواقع.

وختم "إعلام" بدعوة الزملاء الصحافيين إلى التواجد في الميادين وتكثيف التغطية الإعلامية وعدم الخضوع لمساعي طمس الرواية الفلسطينية وتغليب الرواية الإسرائيلية عليها، كما دعاهم للتوجه إلى المركز في حال اقتضت الأمور مساعدة قضائية.