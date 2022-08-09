ما هي ميزات "واتساب" الجديدة؟

أعلنت شركة "ميتا" العملاقة للتكنولوجيا عن ميزات جديدة لمستخدمي تطبيق "واتساب"، تركِّز بشكل كبير على أمان معلومات المستخدمين، وذلك ضمن محاولات الشركة لجعل تجربة استخدام التطبيق أكثر سهولة، موضحة أن العمَل وفق الميزات الجديدة، سيبدأ خلال الشهر الجاري، إذ سيُسلَّط الضوء عليها في حملة عالمية من المقرر أن تنطلق من بريطانيا.

وسيكون بمقدور مستخدمي التطبيق، مغادرة الدردشات الجماعية، بدون إخطار أعضاء المجموعة بذلك، كما سيُتاح للمستخدمين، التحكُّم في من يمكنه رؤية حالة الاتصال الخاصة بهم، وحظر لقطات الشاشة في رسائل العرض مرة واحدة.

وفي الوقت الحاليّ، يُنبه تطبيق المراسلة، جميع أعضاء الدردشة الجماعية في حال مغادرة أي شخص أو إزالته بشكل افتراضي، غير أنه سيكون بإمكان مُستخدمي التطبيق -مع بدء العمل بالميزات الجديدة- المغادرة دون إخطار جميع أعضاء الدردشة الجماعية، إلا أن مسؤولي المجموعة سيكونون على علم بمغادرو أي شحص للمجموعة.

إمكانية مغادرة المجموعات بدون إخطار أو معرفة الأعضاء (Getty Images)

وتأتي هذه الميزة، لأن خيار المغادرة بدون تنبيه، لا يكون متاحا للمستخدمين عندما يختارون "الخروج من المجموعة"، ما قد يسبب إحراجا لأولئك الذين يحاولون مغادرة المجموعة.

وعند إطلاق تطبيق "واتساب"، سُمح للمستخدمين بحذف أي خطأ كتابي، أو رسالة خرجوا منها، أو رسالة لا يريدون بقاءها في الدردشة، لمدة تصل إلى سبع دقائق من لحظة إرسالها. وفي وقت لاحق، تم تمديد فترة فرصة إتاحة الحذف إلى ساعة واحدة، والآن تم تمديد "فترة الندم" حتى يومين كاملين من لحظة الإرسال.

وبخلاف حذف رسالة عادية، يتيح لك خيار "الحذف للجميع" إزالة الرسالة تمامًا من الدردشة، حتى لو لم يقرأها بعض المستلمين بعد.

كما سيعمل التطبيق على حماية الرسائل الحساسة بشكل خاص.

إذ أنه منذ نحو أربعة أشهر، أطلقت الشركة ميزة الرسائل المختفية، والتي تسمح للمرسِل -قبل إرسال الرسالة- بتحديد إمكانية أن كل مستلم يستطيع الاطلاع على الرسالة مرة واحدة فقط قبل أن تختفي. وتم تصميم هذه الميزة للسماح بإرسال الرسائل والصور ومقاطع الفيديو الحساسة، والسماح للمرسل بأن يكون مرتاح البال من خلال التأكد من أن المستلِم، لن يكون قادرًا على إعادة توجيه الرسالة المستلَمة، غير أن "واتساب" ذهبت الآن إلى أبعد من ذلك، إذ تبنت الشركة إحدى الميزات الشائعة لتطبيق Snapchat، وهي منع إمكانية التقاط لقطة شاشة (سكرين شوت) للرسائل التي تم ضبطها على خيار "المشاهدة لمرة واحدة".

وسيتيح تحديث آخر، لمستخدم التطبيق، تحديد أي من جهات الاتصال الخاصة به -إن وُجدت- ستكون قادرة على الكشف عن اتصاله بالإنترنت، بمعنى أنه لن يتمكن الجميع من معرفة متى يتحقق الفرد من الرسائل، ومتى يكتبها.

زوكربيرغ: رسائل "خاصة وآمنة مثل المحادثات وجها لوجه"

وستصبح جميع التحديثات سارية المفعول، بدءًا من تحديث الإصدار التالي للتطبيق، والذي يُتوقع حدوثه في غضون أسابيع قليلة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، مارك زوكربيرغ، إن هذا سيساعد في الحفاظ على رسائل "واتساب"، "خاصة وآمنة مثل المحادثات وجها لوجه".

(Getty Images)

من جانبها، قالت رئيسة المحتوى في "واتساب"، آمي فورا، إن ذلك يعد جزءا من تركيز المنصة على "بناء ميزات المنتج التي تُمكّن الأشخاص من الحصول على مزيد من التحكم والخصوصية في رسائلهم"، مضيفة: "نعتقد أن ’واتساب’ هو المكان الأكثر أمانا لإجراء محادثة خاصة".

وقالت إنه "لا توجد خدمة رسائل عالمية أخرى بهذا النطاق توفر هذا المستوى من الأمان لرسائل المستخدمين، والوسائط، والرسائل الصوتية، ومكالمات الفيديو، والنسخ الاحتياطية للدردشة". وسيمنح هذا أيضا المستخدمين خيار السماح فقط لجهات اتصال معينة - أو عدم السماح لأي شخص - بمعرفة متى يكونوا ناشطين على المنصة، مما يجعل خيارات الحالة عبر الإنترنت متوافقة مع إعدادات "آخر ظهور".