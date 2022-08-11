صحافية روسية قيد الإقامة الجبرية لانتقادها الحرب على أوكرانيا

عرب ٤٨ / أ ف ب

أعلنت محكمة في موسكو، أن الصحافية الروسية مارينا أوفسينايكوفا، التي برزت لانتقادها الحرب على أوكرانيا خلال بث تلفزيوني مباشر، وضعت قيد الإقامة الجبرية اليوم، الخميس، في إطار قضية جنائية قد تؤدي إلى دخولها السجن.

وذكرت المحكمة في بيان "وافقت محكمة بسماني على طلب المحققين إصدار إجراء تقييدي على شكل فرض الإقامة الجبرية، حتى التاسع من تشرين الأول/أكتوبر المقبل".

وتتهم الصحافية بـ"تشويه سمعة" الجيش خلال تحرك احتجاجي منتصف تموز/يوليو عندما رفعت قرب الكرملين لافتة اتهمت القوات الروسية بارتكاب تجاوزات في أوكرانيا.

وخلال جلسة اليوم، رفعت أوفسيانيكوفا لافتة كتب عليها "أتمنى أن تطاردكم أرواح الأطفال الذين قتلوا (في النزاع في أوكرانيا)".

واوقفت الصحافية البالغة من العمر 44 عامًا في منزلها أمس الأربعاء.

ومنذ نهاية تموز/يوليو حُكم مرتين على الصحافية بدفع غرامات بعد إدانتها بتهمة "تشويه صورة" الجيش الروسي لا سيما من خلال رسائل انتقدت الهجوم في أوكرانيا نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.