  2. ميديا
  3. ميديا

المسؤول السابق عن أمن "تويتر": إخفاقات صادمة للموقع وتهديدات للديمقراطية

تاريخ النشر: 23/08/2022 - 23:00

المسؤول السابق عن أمن "تويتر": إخفاقات صادمة للموقع وتهديدات للديمقراطية
(Getty Images)
عرب ٤٨ / وكالات

اتهم بيتر زاتكو، المسؤول السابق عن الأمن في "تويتر"، موقع التواصل الاجتماعي، بإخفاء نقاط الضعف في نظام الحماية والكذب بشأن كشف الحسابات المزيفة، وهي في قلب نزاع قانوني بينه وبين إيلون ماسك.

وفي وثيقة جاءت في 84 صفحة أرسلت الشهر الماضي إلى هيئة تنظيم سوق الأوراق المالية الأميركية (SEC) ووزارة العدل الأميركية (DOJ) وهيئة المنافسة الأميركية (FTC) كشفتها الثلاثاء، صحيفة "واشنطن بوست" و"سي إن إن"، ندد زاتكو بما قال إنها "إخفاقات خطيرة وصادمة وتجاهل متعمد وتهديدات للأمن القومي والديمقراطية".

وأكد موقع تويتر في بيان أن الأمن وحماية البيانات من بين أولوياته. وبالنسبة إلى المجموعة فإن الشكوى "تتضمن تناقضات ومعلومات غير دقيقة".

واتهمت تويتر أيضا المسؤول السابق بأنه انتهازي ويهدف إلى "المساس بتويتر وزبائنها ومساهميها".

وفي الشكوى، يتحدث زاتكو عن خوادم قديمة جدا وبرامج تتعرض بسهولة للقرصنة ويزعم أن المديرين التنفيذيين في تويتر، سعوا لإخفاء عدد محاولات القرصنة عن السلطات الأميركية، وكذلك أعضاء مجلس الإدارة.

كما أكد أن الشركة كانت تعطي الأولوية لزيادة عدد مستخدميها على حساب مكافحة البريد العشوائي.

بودكاست عرب 48

#التواصل الاجتماعي
#تويتر
#مسؤول الأمن
#إيلون ماسك

حوارات

روضة غنايم تستعيد ذاكرة حيفا.. أحياء بيوت وناس
روضة غنايم تستعيد ذاكرة حيفا.. أحياء بيوت وناس

2022-08-20

حوار مع د. رضا إغبارية | اللهجة الفلسطينية بين موروث المكان والتجدد العصري
حوار مع د. رضا إغبارية | اللهجة الفلسطينية بين موروث المكان والتجدد العصري

2022-08-13

حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"
حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"

2022-07-30

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كيف يجمع "تيك توك" معلومات مستخدميه "بعدوانية"؟
كيف يجمع "تيك توك" معلومات مستخدميه "بعدوانية"؟

2022-08-23

ماسك يلزم مدير "تويتر" السابق بتقديم سلسلة من المستندات للمواجهة القضائية
ماسك يلزم مدير "تويتر" السابق بتقديم سلسلة من المستندات للمواجهة القضائية

2022-08-23

هل يمكن تشغيل "واتس آب" على أكثر من جهاز؟
هل يمكن تشغيل "واتس آب" على أكثر من جهاز؟

2022-08-22

الأكثر قراءة

انطلاق أول رحلة لفلسطينيين من الضفة عبر مطار

انطلاق أول رحلة لفلسطينيين من الضفة عبر مطار "رامون"

2022-08-22
غانتس: مهاجمة منصة غاز ستقود إلى حرب ضد لبنان

غانتس: مهاجمة منصة غاز ستقود إلى حرب ضد لبنان

2022-08-22
على أبواب العام الدراسي: حركة ضعيفة في المكتبات وغموض يكتنف بدء التعليم

على أبواب العام الدراسي: حركة ضعيفة في المكتبات وغموض يكتنف بدء التعليم

2022-08-22
بنك إسرائيل يرفع سعر الفائدة بـ0.75% لتصل إلى 2%

بنك إسرائيل يرفع سعر الفائدة بـ0.75% لتصل إلى 2%

2022-08-22
مدير عام NSO يستقيل ويكلف بالبحث عن جهة تشتري الشركة

مدير عام NSO يستقيل ويكلف بالبحث عن جهة تشتري الشركة

2022-08-22