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"العربي على أرض عربيّة": انطلاق بثّ "التلفزيون العربيّ" من مقرّه الجديد بقطر

تاريخ النشر: 30/08/2022 - 20:01

"العربي على أرض عربيّة": انطلاق بثّ "التلفزيون العربيّ" من مقرّه الجديد بقطر
جانب من استوديوهات "التلفزيون العربي" في لوسيل 
عرب ٤٨

انطلق بثّ "التلفزيون العربي" من مقرّه الجديد في مدينة لوسيل بدولة قطر، مساء اليوم الثلاثاء، عند الساعة 8 مساءً بتوقيت القدس.

وترافقت هذه الانطلاقة مع عملية تطوير شاملة في قوالب العرض البصري للمحتوى الإخباري المقدّم في فترات إخبارية متصلة، إضافة إلى الأنظمة التقنية الأكثر تقدما، بما يتلاءم وتوقعات المشاهدين العرب من القناة التي انطلقت في العاصمة البريطانية لندن عام 2015، معبّرةً عن تطلّعات الإنسان العربي عبر ممارسة صحافة مهنية راقية.

وتحت شعار "العربي على أرض عربية"، أكد التلفزيون على مواصلة مسيرته في تقديم المحتوى الإخباري والبرامجي المهني والرصين، والتمسك بقواعد العمل الصحفي بما تستلزمه من دقة وموضوعيّة، مع التأكيد على الانحياز إلى الإنسان العربي وقضاياه.

وبانتقاله إلى مدينة لوسيل في قطر، سيكون التلفزيون العربي أقرب إلى الجمهور العربي، وأقدَر على التحرك والعمل في المنطقة العربية، لتغطية آخر التطورات والأحداث المتصلة بالقضايا الراهنة.

وتتمتع الاستوديوهات الجديدة للتلفزيون العربي في لوسيل، بأحدث الأنظمة والتقنيات الخاصة بالصناعة التلفزيونية، إضافة إلى اعتماد مقاربة حديثة وجريئة في الهوية البصرية والتحريرية الخاصة بالمحتوى الإخباري.

جانب من استوديوهات "التلفزيون العربي" في لوسيل

ويمكنكم متابعة "العربي" على تردداته المعتادة: نايل سات –H 12646HD، SD 10971 وسهيل ساتV 11310HD وهوت بيرد V 12520 HD، والموقع الإلكتروني نفسه www.alaraby.com، ومنصات التلفزيون على مواقع التواصل الاجتماعي:

و"العربي"، قناة إخبارية ناطقة باللغة العربية، تبث من مدينة لوسيل في دولة قطر. تعنى "العربي" بمتابعة الحدث وخلفياته وتقديم الخبر والتحليل والتقييم والتحقيق. تلتزم القناة بتقديم صحافة مهنية وذات مصداقية عالية، ومحتوى موضوعي وجذاب، وبتكريس مبادئ حرية التعبير وحقوق الإنسان، معتمدة أعلى المعايير المعمول بها عالميّا.

بودكاست عرب 48

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