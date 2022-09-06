تعاون بين 16 وكالة أنباء وإطلاق غرفة تحرير مشتركة

عرب ٤٨ / أ ف ب

أطلقت 16 وكالة أنباء بدعم مالي من المفوضية الأوروبية، غرفة تحرير في بروكسل لتبادل الموارد وأساليب التحرير بهدف تحسين التغطية الإخبارية الأوروبية.

الوكالات المشاركة في المشروع هي dpa (ألمانيا) وAFP (فرنسا) وANSA (إيطاليا) وAGERPRES (رومانيا) وAPA (النمسا) وATA (ألبانيا) وBelga (بلجيكا) وBTA (بلغاريا) وEFE وEuropapress (إسبانيا) وFENA (البوسنة) وHINA (كرواتيا) وMIA (مقدونيا الشمالية) وSTA (سلوفينيا) وTanjug (صربيا) وTASR (سلوفاكيا).

وسيتمكن الصحافيون من وكالات الأنباء الصغيرة الاستفادة من التدريب وأيضا من حيز عمل في المقر الرئيسي لـBelga الواقع بالقرب من المؤسسات الأوروبية الرئيسة.

وقالت فيرا جوروفا نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية خلال مراسم الإطلاق "نحن بحاجة إلى معلومات أوروبية أكثر من أي وقت مضى، بحاجة إلى الجمع بين وجهات نظر مختلفة لأن التحديات التي نواجهها تتجاوز حدود البلد الواحد".

وذكرت وفقا لمقتطفات من خطابها تلقتها وكالة فرانس برس "الحرب التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة أو تغير المناخ: كل هذه المواضيع لا تعرف حدودا. لإدراك أبعادها بشكل أفضل يحتاج القارئ إلى منظور لا يكون وطنيا فقط".

وتحدثت عن الأشكال المختلفة للضغوط التي تتعرض لها وسائل الإعلام، من التهديدات الجسدية إلى الضغوط الاقتصادية، شددت على ضرورة الحصول على الأدوات اللازمة كي لا تتحول اي وسيلة إعلام عامة إلى "أداة دعائية".

وقالت كريستين بوهاجيار مديرة قسم أوروبا في وكالة "فرانس برس" التي تشارك في المشروع "ستوفر غرفة التحرير الأوروبية إطارا فريدا لتبادل المعلومات والاساليب التحريرية السليمة بين وكالات الأنباء في جميع أنحاء أوروبا".

وأضافت "من شأن ذلك أن يساعدها على تعزيز صدقية وسائل الإعلام لدى المواطنين الأوروبيين".

وقدمت المفوضية الأوروبية مبلغ 1,76 مليون يورو لتمويل هذا المشروع الذي تعد dpa الشريك الرئيسي فيه.