"تعزيز الفهم التاريخيّ للنكبة": إصدار تطبيق iReturn لإرشادات الوصول للبلدات الفلسطينيّة المهجّرة

أطلقت جمعية "ذاكرات" الحقوقية تطبيقها iReturn، وهو تطبيق مِلاحة وسبر مواقع جديد يوفّر إرشادات الوصول للبلدات الفلسطينية التي تمّ هدمها خلال النكبة.

كما يتيح التطبيق لمستخدميه أيضا، مشاركة قصصهم وتجاربهم من المواقع، ورؤاهم لإعادة بنائها، والعودة، وتحقيق العدالة.

ويعدّ تطبيق iReturn نسخة مطوّرة ومتجددة من تطبيق iNakba ثلاثي اللغات الشهير، الذي جرى إطلاقه لأول مرة سنة 2014.

وتم تطوير هذا التطبيق من أجل تعزيز الفهم التاريخي للنكبة الفلسطينية، وتمظهراتها في الحيّز، وإمكانيات تصحيح مظالمها، إذ تتيح التقنية الجديدة الخاصة بتطبيق iReturn الجديد، مشاركة أكبر من جانب المستخدمين، لتاريخ التهجير وسلب الملكية والمصادرات، بواسطة دعوتهم إلى مشاركة المضامين النصّية والبصرية، والتجربة والرؤيا.

كما يوفر التطبيق لمستخدميه أدوات تتيح "تعلّم تاريخ النكبة، إلى جانب تخيّل والتفكير في الحل العادل، الممكن، وغير العنيف لأزمة اللاجئين والمهجّرين الفلسطينيين المستمرة"، بحسب الجمعية.

ويشكل إطلاق تطبيق iReturn ركيزة هامة في تنفيذ هذه المهمة. وفي هذا الصدد قالت المديرة العامة لـ"ذاكرات"، راحيل بيت أرييه: "نحن لا نكتفي بالذاكرة والإتيان على ذكر الظلم المستمر للنكبة، بل إننا نطرح رؤية تنطوي على أمل بمستقبل يشمل عودة جميع اللاجئين الراغبين بذلك، والعيش في مجتمع مؤسس على العدل لجميع من يعشن ويعيشون هنا. بواسطة التطبيق الذي مر بعملية ترقية، وعبر الانتقال من iNakba إلى iReturn، يحدونا الأمل في أن نوفّر القدرة على الوصول إلى المعرفة والمعلومات لآلاف المستخدمين، إلى جانب عملنا كأداة لرفع صوت من يؤيدون حق العودة، لكي يصطفّ هؤلاء في حركة من أجل العودة".

ويتيح تطبيق iRetun للمستخدمين، والكثير منهم لاجئون ومهجّرون، الإسهام بمعلوماتهم، والتواصل مع بعضهم البعض من خلال التطبيق.

وسيساعد الحوار بين المستخدمين من أبناء عصرنا على كشف سيرورة القمع المتواصلة، والمقاومة المستمرة لهذا القمع، إلى جانب صمود التجمعات الفلسطينية وإبداعها. وفي الوقت ذاته، فإن هذا التطبيق يتيح لكل مستخدم؛ "التشارك في الرؤيا والآمال، واللتان ستشكلان معا أرشيفا شعبيا للمستقبل".

ويخدم هذا التطبيق بوصفه أداة جديدة للمعلمين، والنشطاء، والفنانين، والمرشدين السياحيين، وكل من هو معنيّ بالتدقيق، بمساعدة التطبيق، بأحداث 1948، وإسقاطات هذه الأحداث على الحاضر، تدقيقا نشطا ونقديا.

كما أن التطبيق يتيح للتجمعات البشرية طرح مسألة العودة في قلب النقاش، إلى جانب طرح تاريخ النكبة الذي تمّ إخراسه. وقالت "ذاكرات في بيان إنها بذلك "تأمل أن تشجّع المجتمعات عموما، والمجتمع الإسرائيلي خصوصا، على النظر في مسألة عودة اللاجئات واللاجئين، الفلسطينيات والفلسطينيين، بوصفها فرصة، لا بوصفها مجرد تهديد".

ويتيح هذا التطبيق لكل مستخدم أن يمسك في يديه، أو أن يملك في جيبه، هذه الرسالة المتمثلة في الأمل وفي رؤيا العودة، إذ تمّ تصميم iReturn بالاستناد إلى قاعدة البيانات ثلاثية اللغة الأكثر شمولا، حول النكبة، وهي توفر فرصة حقيقية لإطلاق حوار بين الماضي الممحو، وبين المستقبل المتخيل، وعلى تطوير رؤيا تتجاوز الحاضر المؤلم والظالم.

وأوضحت "ذاكرات" أنه "في إطار إطلاق التطبيق، سنقوم يوم السبت 17 أيلول/ سبتمببر (الجاري) بجولة في قرية معلول المهجرة، بالقرب من الناصرة. سنسمع حكاية القرية، وسنلتقي مع مهجرين من معلول ونستمع إلى رؤيتهم للمصالحة والعودة، وسنتعلم كيفية استخدام التطبيق بطريقة تشرك الأصوات المكتومة وتتحدى الإجماع".

يُذكر أن تطبيق iReturn متاح للجميع، وهو تطبيق مجّاني بنسختين إحداهما مخصصة لنظام تشغيل iOS والأخرى لنظام أندرويد، ويمكن تنزيلهما من متجري Apple Store وGoogle Play.

وشددت "ذاكرات" على أنّ "وقف عملية الإخراس، والتحرر من عقلية اليأس والجمود، هو واجب مثلما هو حق. إننا ندعوك لتنزيل iReturn اليوم، والانضمام إلينا في صنع الغد".

وتأسست جمعية ذاكرات سنة 2002، بهدف "تحقيق الاعتراف الشعبي والمساءلة داخل المجتمع الإسرائيلي، بشأن الظلم المتواصل، الذي هو النكبة بذاتها، وكذلك من أجل الدفع قدما باتجاه إعادة التفكير بالعودة بوصفها إصلاحا ضروريا للنكبة، وفرصة لتحقيق مستقبل أفضل لجميع قاطنات البلاد وقاطنيها".

وقالت "ذاكرات" إنها "صارت أكثر التزاما من ذي قبل في الدفع قدما باتجاه تحمل المسؤولية والمناقشة الصريحة حول نتائج النكبة وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين، كمدخل لمستقبل أكثر عدلا".