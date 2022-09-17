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تونس: مرسوم رئاسي يقضي بسجن مَنْ ينشر "أخبارا كاذبة".. وأسفٌ "لتراجع الحريات"

تاريخ النشر: 17/09/2022 - 08:47

تونس: مرسوم رئاسي يقضي بسجن مَنْ ينشر "أخبارا كاذبة".. وأسفٌ "لتراجع الحريات"
(Gettyimages)
عرب ٤٨

أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمس الجمعة، مرسوما يفرض عقوبة بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية كبيرة على كل شخص ينشر "أخبارا كاذبة" أو "إشاعات" عبر الإنترنت.

وينص المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية على عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 50 ألف دينار تونسي (15,500 يورو) بحق أي شخص "يستخدم عمدا شبكات الاتصال وأنظمة المعلومات لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال معلومات كاذبة أو شائعات كاذبة".

ويستهدف المرسوم الأشخاص الذين يُقدِمون على تلك الأفعال "بهدف الاعتداء على الآخرين أو الإضرار بالأمن العام أو بث الذعر" بين المواطنين. وبحسب المرسوم، تصبح العقوبة "مضاعفة" في حال كان المُستهدَف موظفا عاما.

وانتقد ناشطون على الإنترنت المرسوم فور نشره، معتبرين أن السلطات قد تستخدمه لتكميم الإعلام أو إسكات المعارضين.

وأعربت منظمات غير حكومية محلية ودولية عدة عن أسفها لـ"تراجع"الحريات في تونس منذ تولي الرئيس قيس سعيد كامل السلطات في 25 تموز/يوليو 2021 في خطوة أدت إلى زعزعة الديمقراطية في البلاد التي انطلقت منها ثورات الربيع العربي في العام 2011.

وحذر الاتحاد الوطني للصحافيين في تقرير نُشر مطلع أيار/مايو من "تهديدات خطيرة" لحرية الصحافة في البلاد.

بودكاست عرب 48

#الرئيس التونسي
#قيس سعيّد وتقييد الحريات
#تقييد الإعلام

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