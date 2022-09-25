كيف أحمل فيديو من "يوتيوب"؟

سترشدك هذه المقالة كيف تحمل فيديو "يوتيوب" على حاسوبك أو هاتفك أو لوحك الذكي بأسهل الطرق. قبل كل شيء يجب معرفة أنه بالرغم من أن تحميل معظم فيديوهات "يوتيوب" ليس خرقا للقانون إلا أنه يمكن أن يخرق بعض سياسات "جوجل" للاستخدام.

تحميل فيديو يوتيوب باستخدام برنامج تحميل فيديوهات مفتوح على الحاسوب

تحميل البرنامج المخصص لتحميل الفيديوهات

هناك العديد من البرامج التي تقوم بهذه الوظيفة ومعظمها مجانية. تتشابه هذه البرامج من حيث الطريقة والخطوات ولذلك اخترنا واحدا منها على سبيل المثال لإرشادكم على الطريقة الصحيحة لتحميل الفيديو عليه ويمكن الوصول إليه عبر الرابط: https://jely2002.github.io/youtube-dl-gui ويعمل على برمجيات "ويندوز" و"ماك".

لتحميل البرنامج عليك الضغط على زر (GET) على حواسيب "ويندوز" للحصول على نسخة متجر "مايكروسوفت" لأن النسخ الأخرى قد لا تعمل على حاسوبك.

أما على حواسيب "ماك" فيمكنك الضغط مباشرة على زر "تحميل" ثم النقر بشكل مزدوج على تحميل الملف لتحميل البرنامج.

التوجه إلى يوتيوب

يمكنك بعد تحميل برنامج تحميل الفيديوهات التوجه إلى الفيديو الذي تود تحميله على جهازك من "يوتيوب" بواسطة المتصفح العادي على جهازك.

نسخ العنوان

العنوان أو (URL) الموجود في صندوق العنوان في أعلى الصفحة والذي يكون خاصا بصفحة الفيديو المراد تحميله. نقوم بتحديد العنوان ونسخه.

نفتح برنامج تحميل الفيديو

نفتح برنامج تحميل الفيديو الذي قمنا بتحميله سابقا والذي يحوي مربعا قابلا للتحرير. ننقر بالزر اليميني على الماوس في هذا المربع ونضغط على زر "لصق".

التحويل والتحميل

بعد لصق العنوان في البرنامج، عادةً ما يكون هناك زر بإشارة (+) بجانب المربع. عند الضغط على هذا المربع يعطيك البرنامج الكثير من الخيارات لتحميل الفيديو أو تغيير دقته أو نوعه أو حتى رفع الصوت أو خفضه وغير ذلك من خيارات.

في هذه المرحلة عليك فقط أن تختار التفضيلات الخاصة بك بالنسبة لهذا الفيديو، عادة ما تكون صيغة الفيديو والأوديو مختارة بشكل افتراضي مما يضمن تحميل الفيديو كاملا بما في ذلك الأوديو. يمكنك أيضا اختيار مستوى دقة الفيديو وكادره من خلال اللائحة الثانية من الخيارات.

كلما اختار المستخدم دقة أعلى وكادرا أكبر كلما كانت نوعية الفيديو أفضل إلا أن ذلك قد يؤدي إلى ملف أضخم.

الضغط على زر التحميل

بمجرد الضغط على زر التحميل (Download) يبدأ جهاز الحاسوب بتحميل الملف المخصص للفيديو الذي نسخت رابطه في البرنامج. ويعتمد وقت التحميل على حجم الفيديو وطوله ودقته وسرعة الإنترنت لديك ويمكن أن تأخذ هذه العملية بعض الوقت. كل ما عليك فعله في هذه المرحلة هو مراقبة الحاسوب حتى ينتهي من التحميل.

عادة ما يتم حفظ الفيديو في مجلد الحاسوب الافتراضي المخصص لحفظ الفيديو ويدعى (Downloads) أو التنزيلات وبكافة الأحوال يمكن الضغط على خيار "الإظهار في المجلد" عندما ينتهي التحميل.

استخدام برنامج VLC

إن برنامج (VLC) عبارة عن برنامج تشغيل فيديو وأوديو بشكل عام ولكن يمكن استخدامه لتحميل معظم فيديوهات يوتيوب أيضا بالطريقة التالية: