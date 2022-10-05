كل ما تحتاج لمعرفته عن إنشاء وإدارة قناة "يوتيوب" جديدة

إن منصة مشاهدة وتحميل الفيديوهات التي تمتلكها شركة "جوجل" وهي "يوتيوب" تضم أكثر من مليار مستخدم وهو ما يعادل ثلث مستخدمي الإنترنت، وكل يوم يشاهد الناس مئات الملايين من الساعات على "يوتيوب" فيما ينتج عنه مليارات المشاهدات أيضا.

قد يبدو أن إنشاء قناة "يوتيوب" أصعب بكثير من الإنطلاق على العديد من منصات التواصل الاجتماعي وصناعة المحتوى لكن هذه المقالة قد تساعدك في تخطي بعض العقبات.

إنشاء قناة يوتيوب باستخدام حساب جوجل

إذا كنت تمتلك حساب "جوجل" فبإمكانك التفرج ومشاركة الفيديوهات على "يوتيوب"، ولكن حساب "جوجل" لا ينشئ تلقائيا قنوات "يوتيوب". ولذلك يمكنك استخدام حسابك على "جوجل" لإنشاء قناة "يوتيوب" بالطريقة التالية:

التوجه إلى يوتيوب وتسجيل الدخول

في البداية عليك تسجيل الدخول على "يوتيوب" وذلك عبر إدخال معلومات حسابك في "جوجل".

التوجه إلى إعدادات يوتيوب

في الجهة اليمنى العلوية من الشاشة، اضغط على أيقونة الملف الشخصي ثم اختر "إنشاء قناة".

إنشاء القناة وإضافة تفاصيلها

في هذه المرحلة تختار إذا كنت تريد فتح قناة شخصية أو قناة لإدارة أعمالك وتجارتك ثم يمكنك إدخال اسم القناة.

ستلاحظ عند إنشاء القناة باسم جديد أن هذه الخطوة تؤدي إلى إنشاء حساب "جوجل" جديد ذو إعدادات منفصلة وتاريخ "يوتيوب" خاص. يبقى هذا الحساب ضمن حساب "جوجل" الخاص بك الأساسي ويمكن إدارته كليا من إعدادات "جوجل". تكمن فائدة هذا الحساب على وجه الخصوص عندما تقوم بالتعليق ووضع الإعجابات على التعليقات الخاصة بفيديوهاتك أو فيديوهات الآخرين حيث يظهر اسم القناة أو العلامة التجارية التي تختص بها القناة.

بعد إتمام هذه الخطوة ستكون لديك الفرصة لتخصيص قناتك عبر ما يلي:

إضافة صورة شخصية.

إضافة وصف للقناة.

إضافة روابط إلكترونية تتعلق بك أو بعملك التجاري مثل موقع متجرك الخاص وحتى حسابك على "إنستغرام" و"تويتر" وغير ذلك.

يمكنك بعد ذلك إضافة بعض المعلومات وإضافة بعض الصور أو الرسومات الفنية لإضفاء طابع شخصي على قناتك.

طرق تحسين قناتك على يوتيوب

تحديد وصف القناة

يعطيك "يوتيوب" مساحة ضئيلة لتكتب القليل عن نفسك أو عن عملك الذي تختص القناة بعرض تفاصيله والمحتوى الذي تقدمه. يمكن أن يصل الوصف إلى 1000 حرف كتابي ما يعطيك مجالا لتظهر إبداعك.

إن ما تكتبه في صندوق الوصف الخاص بقناتك لا يظهر فقط للأشخاص الذين يفتحون قناتك وإنما يتم الإشارة إليه في محركات البحث ويمكن مشاركته على أرجاء "يوتيوب" في قسم القنوات المقترحة ونتائج البحث أيضا.

من التقنيات المفضلة فيما يتعلق بوصف القناة إدراج مجموعة من الكلمات المفتاحية في الأسطر الأولى من وصف القناة، مع إعطاء الكثير من الاهتمام لأول 100- 150 حرف من هذا النص لأن ما تبقى منه قد لا يظهر كاملا في نتائج البحث.

إضافة روابطك الإلكترونية الخاصة

كما ذكرنا سابقا فبإمكانك إضافة روابط إلكترونية إلى قناتك على "يوتيوب". يمكنك إضافة ما لا يتجاوز خمس روابط إلى واجهة قناتك حيث يظهر الرابط الأول بشكل مفصل بينما تظهر الروابط الأخرى على هيئة أيقونات. يمكنك إضافة هذه الروابط عبر اتباع خطوات سهلة وسريعة جدا هي كالآتي:

اضغط على تخصيص القناة (Customize Channel) في الصفحة الرئيسة من قناتك. اضغط على رمز المسنن الذي يشير إلى الإعدادات في الزاوية اليمنى العلوية تحت صورة أو رسومات الغلاف. سيظهر أمامك مربع إعدادات القناة وعندها عليك اختيار "تخصيص مظهر القناة" أو (Customize the Layout of your Channel) الذي عليك تفعيله. بعد تفعيل تخصيص مظهر القناة ارجع إلى صفحة القناة الرئيسة وعندها ستلاحظ خيار "تحرير الروابط" أو (Edit Links) تحت قائمة الإعدادات في صورة الغلاف. اضغط على خيار "تحرير الروابط" أو (Edit Links) وسيتم نقلك إلى قسم (About) في قناتك. وفي هذه المرحلة سيتاح لك إضافة روابط إلكترونية واختيار الروابط التي تظهر للمشتركين على صورة الغلاف.

إضافة المعلومات الشخصية

سواء كنت تستخدم "يوتيوب" كصانع محتوى أو للترويج لعملك التجاري وتعريف الناس به، فقد يكون من المفيد والضروري إضافة تفاصيل الاتصال لأي شخص يهتم بعملك ويود التواصل معك بهدف إجراء أعمال مشتركة أو للاستفادة من الخدمات والسلع التي تقدمها أو حتى للتعبير عن الإعجاب.

ويقدم "يوتيوب" قسما خاصا بالمعلومات الشخصية لكل قناة على "يوتيوب" لكي يقوم المستخدمون وأصحاب القنوات بإدراج معلوماتهم الشخصية لكل الأشخاص الذين يودون التواصل معهم.

لإضافة هذه المعلومات ما عليك إلا التوجه إلى قسم (About) في قناتك على "يوتيوب" الذي يمكن الوصول إليه من صفحة القناة الرئيسة والضغط على قسم (About) والبحث عن خيار "التفاصيل" أو (Details) حيث يمكنك إدخال إيميلك الشخصي أو الإيميل المخصص للتواصل مع الآخرين.

تحديد عناوين الفيديوهات

عندما تدخل كل المعلومات الخاصة لتعريف المستخدمين بك وبقناتك وتبدأ بتحميل الفيديوهات، من الأفضل انتقاء العناوين بعناية. حاول استخدام كلمات تتماشى مع سياسة "جوجل" والكلمات المفتاحية التي تسهل على المشاهدين والمشتركين إيجاد فيديوهاتك وقناتك.

إن عناوين الفيديوهات هي أول شيء يشاهده المستخدمون كما أنها وسيلة مهمة لمساعدة محركات البحث على فهم محتوى فيديوهاتك، ولذلك يفضل اختيار عناوين تشد المشاهدين وتستفز فضولهم ولكن مع الحرص على أن يكون المحتوى واضحا وأن تحتوي على كلمات مفتاحية.

الترويج على منصات أخرى

كما تقوم بوضع روابط لحساباتك الأخرى على قناتك على "يوتيوب" يمكنك فعل المثل على المنصات الأخرى. فإذا كنت تعتبر أن بدايتك الموفقة كانت على "إنستغرام" وأن متابعيك هناك عددهم ضخم، بإمكانك الترويج لقناة "اليوتيوب" الخاصة بك في حسابك الشخصي عليه.

فهم خوارزمية يوتيوب

نسمع الكثيرون من صناع المحتوى يتحدثون عن خوارزمية "يوتيوب" وكيف تتحكم بما يعرض للمشتركين وما لا يعرض وتراقب المواضيع والكلمات البذيئة أو المحتوى الخارج عن سياسات "يوتيوب". في الحقيقة فخوارزمية "يوتيوب" لها مهمة أكبر وأصعب، فهي ما يقرر الفيديوهات التي يقترحها "يوتيوب" على كل مشترك في قسم (Recommendations) وهي أيضا ما يقرر الفيديو التالي عند تفعيل خيار التشغيل التلقائي للفيديوهات.