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"تليغرام" ترفض طلبا إسرائيليا لحذف قناة "عرين الأسود"

تاريخ النشر: 15/10/2022 - 20:18

"تليغرام" ترفض طلبا إسرائيليا لحذف قناة "عرين الأسود"
مجموعة "عرين الأسود" في نابلس
عرب ٤٨

حجب تطبيق "تيك توك" اليوم، السبت، حسابا ينتحل اسم مجموعة "عرين الأسود" الفلسطينية بناء على طلب تقدمت به إسرائيل، فيما رفض تطبيق "تليغرام" حجب قناة المجموعة الرسمية.

ومن جانبها، نفت مجموعة "عرين الأسود" في بيان لها مساء، السبت، أنه "ليس لديها أصلا حساب على ’تيك توك’، ولو حوربت وسائلنا التكنولوجية فثقتنا بأبناء شعبنا منقطعة النظير أنهم سيوصلون رسائلنا بكافة الطرق".

وحذف "تيك توك" حساب أطلق عليه اسم "Lion's Den"، بحجة انتهاكها تعليمات "مجتمع النظام الأساسي".

ورفض تطبيق "تليغرام" طلب إسرائيل المتعلق بإزالة كل ما يتعلق بمجموعة "عرين الأسود"، معتبرا ذلك انتهاكا لحرية الرأي والتعبير.

واستخدم الحساب الذي جرى حجبه على "تيك توك" لنشر مقاطع فيديو لمقاتلي مجموعة "عرين الأسود" وهم ينفذون عمليات إطلاق نار ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

وفي سياق متصل، أعلنت مجموعة "عرين الأسود"، مساء الجمعة، سقوط طائرة تصوير إسرائيلية في البلدة القديمة بمدينة نابلس، مضيفة أنها "بحوزة اختصاصيين وفنيين من العرين لفحص الغاية من سقوطها أو إسقاطها وبعيدة كل البعد عن مكان تواجد المقاتلين".

ومن جانبه، أرجع جيش الاحتلال سقوط طائرة التصوير المسيرة في نابلس إلى "خلل فني، ولا خشية من تسرب المعلومات".

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#عرين الأسود
#تيك توك
#تليغرام

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