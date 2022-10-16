حريق يعطل تطبيق المراسلة "كاكاوتوك" في كوريا الجنوبية

عرب ٤٨ / أ ف ب

تعطل تطبيق المراسلة الفورية الأكثر انتشارا في كوريا الجنوبية "كاكاوتوك – KakaoTalk" إثر حريق في مركز البيانات، ما حرم أكثر من 50 مليون مشترك من خدماته ودفع رئيس الدولة إلى طلب إجراء تحقيق.

وهذا التطبيق مثبت على نحو 90% من الهواتف المحمولة في كوريا الجنوبية. وأشارت شركة "كاكاو" إلى أن 53 مليون شخص يستخدمونه في كل أنحاء العالم.

وتسبّبَ حريق اندلع السبت بأضرار في مبنى في بانغيو (إلى الجنوب من سيول)، يضم خوادم كاكاو. وأوضحت الشركة أن الحريق أدى إلى اضطرابات كبيرة في الخدمة امتدت إلى الأحد.

وأعربت الشركة التي تأسست عام 2010 عن اعتذارها للمستخدمين، علما أن خدماتها تشمل أيضا تطبيقات الخرائط والمدفوعات عبر الإنترنت وطلب سيارات الأجرة وما إلى ذلك، وتؤدي تاليا دورا مهما في الحياة اليومية للكوريين الجنوبيين.

وطلب رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، إجراء تحقيق واتخاذ إجراءات لمنع تكرار مثل هذا الحادث.

وأبدى في بيان "الحزن الشديد بسبب الإرباك والأضرار التي لحقت" بمواطنيه.

وقال "بالإضافة إلى تحديد السبب الدقيق للحريق، ينبغي الإعداد بعناية لتدابير وقاية من الحوادث، ومنها تركيب مراكز تتوافر فيها نسخ عن البيانات، فضلا عن نظام للإخطار بالحوادث والتحرّك لمعالجتها".

وأوضحت وكالة "يونهاب" للأنباء أن الحريق لم يسفر عن أي خسائر بشرية.