مونديال قطر: 22 مباراة متاحة على الشاشات من دون تشفير

من المقرر أن تُعرض 22 مباراة من أصل 64 في نهائيات كأس العالم المقرر انطلاقها يوم غد، الأحد، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من دون تشفير على قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية.

وجاء عن المجموعة القطرية المالكة لحقوق البث الحصرية للمونديال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن 22 مباراة ستكون متاحة على الهواء المفتوح، بما فيها المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور غدا.

وتشهد نهائيات كأس العالم مشاركة 4 منتخبات عربية وهي قطر والمغرب وتونس والسعودية.

وسبق أن أعلنت الشركة نفسها عن خطوة مماثلة في نسخة العام 2018 في روسيا.

ومما يذكر أن المنتخب القطري المضيف سيلعب ضمن المجموعة الأولى التي تضم الإكوادور والسنغال وهولندا، في حين سيلعب المنتخب السعودي أمام الأرجنتين والمكسيك وبولندا ضمن المجموعة الثالثة، بينما وقع المنتخب التونسي في المجموعة الرابعة إلى جانب كل من فرنسا وأستراليا والدانمارك، أما المنتخب المغربي سيواجه كل من بلجيكا وكندا وكرواتيا ضمن المجموعة السادسة.