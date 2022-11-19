"تويتر" تطرح استفتاء حول إعادة تفعيل حساب ترامب

عرب ٤٨ / أ ف ب

كان أكثر من 10 ملايين حساب على "تويتر" قد صوّتوا اليوم، السبت، في استطلاع أطلقه إيلون ماسك أمس، الجمعة، لمدة 24 ساعة لاتخاذ قرار بشأن إعادة تفعيل حساب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، فيما بلغت نسبة المؤيدين لذلك 52%.

وقبل أقل من 11 ساعة على انتهاء مهلة التصويت، كانت نسبة التصويت بـ"لا" تبلغ 47,7%.

وأطلق إيلون ماسك الاستطلاع مساء الجمعة، بعد ساعات من قيام المالك الجديد لمنصة "تويتر" بإعادة حسابات أخرى معلّقة أيضا، باسم حرية التعبير.

وغرّد الملياردير صباح السبت "من الرائع أن نراقب هذا الاستطلاع!" مرحّبا بمعدل التصويت خلال الليل والذي بلغ مليون صوت في الساعة.

وحُظر حساب ترامب على "تويتر" بعد يومين من اجتياح أنصاره مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني/يناير 2021 إبان مصادقة أعضاء الكونغرس على فوز منافسه في الانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن.

ورغم عدم وجود ضمانات بأن ينصاع ماسك لنتيجة التصويت، كتب الرجل الأغنى في العالم في تغريدة لاحقة العبارة اللاتينية "Vox Populi, Vox Dei" ("صوت الشعب هو صوت الله").

وكان ترامب مستخدما مهما لـ"تويتر" ويتابع حسابه في المنصة أكثر من 88 مليون مستخدم.

وقد أعلن الرئيس الأميركي السابق نيته عدم العودة إلى "تويتر"، مفضلا الاستمرار في النشاط على شبكته الخاصة "تروث سوشل" التي أطلقها بعد استبعاده من "تويتر".