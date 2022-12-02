"لإعلام مستقل": مشاركة صحافية واسعة في ملتقى أريج في عمان

شارك المئات من الصحافيين والصحافيات من العالم العربي اليوم، الجمعة، في ملتقى أريج السنوي الخامس عشر في العاصمة الأردنية عمان تحت شعار "لإعلام مستقل".

وانطلقت فعاليات المؤتمر الذي يتواصل على مدار 3 أيام، بوصول المشاركين من خارج الأردن وعددهم يزيد عن 500 من أكثر من 40 دولة، إلى جانب تسجيل نحو 2500 للمشاركة عبر العالم الرقمي من نحو 55 دولة.



ويشارك في أعمال المؤتمر حوالي 80 متحدثا ومتحدثة في 30 جلسة خلال أيام الملتقى، الذي يختتم مساء يوم الأحد بإعلان نتائج جوائز مسابقة أريج لأفضل التحقيقات الاستقصائية العربية، إذ تقدم للجائزة هذا العام أكثر من 130 تحقيق استقصائي. ويحضر حفل الختام سفيرا ألمانيا وفرنسا، بالإضافة إلى رئيس لجنة التحكيم أسعد طه، وضيفة الشرف عالمة الفلك المغربية د. مريم شديد.

وافتتحت جلسات المؤتمر بحضور سفراء السويد وهولندا والنرويج في الأردن، ومشاركة صحافيي أريج وضيوفهم المتخصصين في دعم صحافة الاستقصاء ومؤسسات تدريب وريادة تكنولوجيا المعلومات، ومدققي المعلومات "لإعادة التأكيد على دور الصحافة الاستقصائية والمستقلة في ترسيخ حق المساءلة، وتعزيز حرية التعبير، والحق بالوصول إلى المعلومات في العالم العربي".

على هامش أيام المؤتمر الثلاثة، يُنظم معرض أريج للتحقيقات الاستقصائية، ويضم 25 تحقيقا استقصائيا، يتحدث أصحابها عن تحديات إنجازها وأثرها على الأرض.

وتناولت جلسات المؤتمر العمل الصحافي الاستقصائي، وتدقيق المعلومات في غرف الأخبار، ومنهجية صحيفة "واشنطن بوست" في تدقيق المعلومات، والإعلام المستقل على خط النار والمواجهة، ومحطات سين وجيم مع أسعد طه.

كما تضمنت جلسات المؤتمر محاور بحثت بالعمق بأداة تقييم الأمن الصحافي، ومستقبل الإعلام بظل الابتكار والذكاء الاصطناعي، والمخاطر التي تواجه الصحافي في الميدان ومناطق النزاع والحروب وعندما لا تكفي الخوذة، وكذلك استعراض تحقيقات استقصائية بيئية عابرة للحدود.

وخصت جلسات مؤتمر الإعلام الرقمي والتطور التكنولوجي والإلكتروني حيزا واسعا من المناقشات، من خلال الحديث عن "إنستغرام" كآلية عمل وعرض المحتوى، وتحويل الاستدامة الرقمية إلى حقيقة في فرغ الأخبار.

كما ناقشت جلسات المؤتمر التضييق الهائل على مساحة الإعلام المستقل، والآثار طويلة الأمد للربيع العربي على الصحافة العربية، وسين وجيم مع عارف حجاوي، إلى جانب استعراض مواهب الأريجيين والأريجيات.

وتناول مؤتمر ملتقى أريج في جلساته موضوع البحث عن قصص عربية في المصادر الأميركية، وتعزيز السلامة النفسية في غرف الأخبار، وعمل طواقم تدقيق المعلومات في غرف الأخبار، ومدى الحاجة والضرورة إلى الابتكار في الإعلام.

إلى ذلك، تناولت جلسات حوارية موضوع أولويات التمويل الإعلامي في المنطقة العربية، وإنشاء الشبكة العالمية لمدققي المعلومات وكسر التابوهات من خلال تحقيقا أريج 2023، وسين وجيم مع جاسم العزاوي.

وقالت المديرة العامة لأريج، روان الضامن، إن "نسخة هذا العام مختلفة، لأنها تعلي صوت الإعلام المستقل بوضوح، وتضع الأمن والسلامة وقضايا البيئة والتحقيقات العابرة للحدود في أولوياتها، وأنا سعيدة جدا بأن صحافيين ومدققي معلومات من كل الوطن العربي سيلتقون ويشبكون ويبنون على هذا".

ودربت أريج منذ نشأتها أواخر عام 2005 نحو 4000 صحافي ومحرر ومدقق معلومات. وأشرفت على إنتاج ونشر قرابة 700 تحقيق استقصائي، ومئات التقارير المعمقة، وأسست في العام 2020 الشبكة العربية لتدقيق المعلومات.