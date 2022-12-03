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ماكرون يجري محادثة مع ماسك لـ"تعزيز ضبط المحتوى" بتويتر

تاريخ النشر: 03/12/2022 - 08:23

ماكرون يجري محادثة مع ماسك لـ"تعزيز ضبط المحتوى" بتويتر
(Gettyimages)
عرب ٤٨

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه أجرى "محادثة واضحة وصريحة"، الجمعة في نيو أورلينز، مع الرئيس الجديد لتويتر إيلون ماسك، وشدّد على ضرورة أن تبذل هذه المنصّة الاجتماعيّة "جهودًا" من حيث الشفافية و"تعزيز ضبط المحتوى".

وفي سلسلة تغريدات، قال الرئيس الفرنسي أيضًا إنه ناقش مع مؤسس شركة تسلا "مشاريع صناعيّة خضراء مستقبليّة، مثل إنتاج السيّارات الكهربائيّة والبطّاريات"، دون أن يخوض في مزيد من التفاصيل.

وكتب ماكرون "التقيت بعد ظهر اليوم إيلون ماسك وأجرينا مناقشة واضحة وصريحة".

من جهته قال ماسك إنه "متحمس" بشأن "مشاريع مثيرة في فرنسا"، دون مزيد من التفاصيل.

وهذا الاجتماع الذي استمر ساعة، لم يعلن عنه الإليزيه سابقًا، وتم بعيدًا عن الإعلام.

ونشر ماكرون صورة له مع ماسك في متحف نيو أورلينز للفنون، وهو المكان الذي ألقى فيه الرئيس الفرنسي بعد ذلك كلمة عن الفرانكوفونية في ختام زيارة دولة للولايات المتحدة استمرت ثلاثة أيام.

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#إيلون ماسك
#تويتر
#ماكرون وماسك

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