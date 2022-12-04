"هنا القدس": يوم دراسيّ عن تجربة الصحافيّات الفلسطينيّات

عقد مشروع "حلقات استقبال"، السبت، يومًا دراسيًّا خاصًّا عن تجربة الصحافيات الفلسطينيات، وذلك تكريما لروح الشهيدة الصحافية شيرين أبو عاقلة، ولتتويج خمس سنوات على تأسيس المشروع.

وانطلق اليوم الدراسي في مركز "يبوس" الثقافي في القدس، تحت عنوان "هنا القدس"، وذلك استلهامًا من الإعلامية المقدسية فاطمة البديري، وهي أول صحافية عربية تبُث صوتها عبر إذاعة "هنا القدس" عام 1946 كمذيعة للأخبار السياسية.

وتخلل اليوم الدراسي كلمة عن "حلقات استقبال"، وفقرة تكريم للصحافية الشهيدة شيرين أبو عاقلة. واستلمت التكريم نيايةً عن عائلة الصحافية الشهيدة أبو عاقلة، صديقتها إيمان حموري.

وشمل اليوم الدراسي 4 حواريات تناولت كل منها تجربة الصحافيات الفلسطينيات من جوانب مختلفة، وتحدثت الصحافيات المشاركات عن تجاربهن وحقيقة ما واجهنه خلال عملهن.

وتطرّقت الحوارية الأولى لتجربة الصحافيات في الميدان، وشاركت فيها كل من، فاتن علوان، وهناء محاميد، وكريستين ريناوي، وسلام مشرقي، وشذا حنايشة. وحاورتهن الصحافية دانا أبو شمسية، التي شاركت تجربتها هي أيضًا.

وتلتها الحوارية الثانية والتي تطرقت للصحافة الشعبية الرقمية، وعن الحشد الشعبي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وخلق خطاب شبابي واضح وغير مقيّد بالمعايير الإعلامية الرسمية. شاركت فيها منى الكرد، وشيماء مقداد من غزة، وحنان نفار، وحاورتهن الصحافية مريم فرح.

وتناولت الحوارية الثالثة المنظومة الذكورية في وحول المؤسسة الإعلامية، والتجارب التي تمر بها النساء والأمهات الصحافيات، شاركت فيها الصحافية يارا العملة، والصحافية أسماء الغول، وتمت قراءة رسالة عن لمى غوشة، وحاورتهن الصحافية سماح وتد.

وناقشت الحوارية الأخيرة، تجربة الصحافيات الفلسطينيات في المؤسسات الإعلامية العالمية الأجنبية، وشاركت فيها الصحافيات دارين الجعبة ومرام سالم، وشذى حماد، ومريم برغوثي، وحاورتهن الصحافية غصون بشارات.

واختتمت حلقات استقبال اليوم الدراسي بتكريم ثلاث صحافيات، وهن لمى غوشة، وشذى حماد، وشذى حنايشة.