"آبل" تستعدّ لإتاحة متاجر تطبيقات بديلة على "آيفون" و"آيباد"

تستعدّ شركة "آبل" لإتاحة متاجر تطبيقات بديلة على أجهزتها "آيفون" و"آيباد" في الاتحاد الأوروبي العام المقبل، للامتثال لقانون أوروبي جديد للمنافسة، بحسب ما أوردت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء في تقرير، نقلا عن مصادر وصفتها بالمطّلعة.

وستتضمن التغييرات إتاحة قيام المستخدمين، أخيرا، بتثبيت برامج على أجهزة "آيفون" و"آيباد"، دون استخدام متجر تطبيقات الشركة "آب ستور"، وفقا للتقرير.

ولم تقرر "آبل" ما إذا كانت ستمتثل لأحكام أخرى يتضمنها لقانون الأوروبي الجديد، من بينها السماح لأنظمة دفع بديلة لأنظمة الدفع الخاصة بها.

وقد يتسبب السماح بتجاوز أداة الدفع الخاصة بالشركة، بخسارة مليارات الدولارات من الإيرادات، التي تجمعها الشركة من فرض عمولة 30 بالمئة على المشتريات من متجرها "آب ستور".

وجاء في التقرير أن موظفي قطاع هندسة البرمجيات والخدمات في "آبل"، يبذلون جهودا كبيرة لإعداد الأنظمة الرئيسية لمنصات الشركة، لذلك التغيير.