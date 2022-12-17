  2. ميديا
  3. ميديا

ماسك يقول إنه "سيعيد حسابات الصحافيين المعلّقة على تويتر"

تاريخ النشر: 17/12/2022 - 10:20

ماسك يقول إنه "سيعيد حسابات الصحافيين المعلّقة على تويتر"
(Gettyimages)
عرب ٤٨

أعلن مالك موقع "تويتر"، إيلون ماسك، في وقت متأخر من مساء الجمعة، أنه سيعيد تشغيل حسابات عدد من الصحافيين الأميركيين كان قد علقها على شبكة التواصل الاجتماعي هذه، ما أثار استياء كبيرا.

وكتب الملياردير في تغريدة "الناس تكلّموا. الحسابات التي نشرت مكان وجودي سيتم رفع تعليقها". وكان الاتحاد الأوروبي هدّد بفرض عقوبات على ماسك، فيما اعتبرت الأمم المتحدة قراره تعليق الحسابات "سابقة خطيرة".

وسبب الملياردير المثير للجدل، إيلون ماسك، الذي يؤكد أنه "مدافع" عن حرية التعبير، عاصفة، الجمعة، بتعليقه حسابات عدد من الصحافيين الأميركيين على شبكة الرسائل القصيرة، وبات يواجه تهديدات من الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات عليه.

وقالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، فيرا جوروفا، إن "الأنباء عن التعليق التعسفي لحسابات صحافيين على تويتر مقلقة"، مذكرة بأن القانون المتعلق بالخدمات الرقمية الذي يفترض أن يطبق على مجموعات التكنولوجيا العملاقة الصيف المقبل "يفرض احترام حرية الإعلام والحقوق الأساسية".

وأضافت "يجب أن يدرك إيلون ماسك ذلك"، مشيرة إلى أن "هناك خطوط حمر وهناك عقوبات قريبا".

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الألمانية في تغريدة، الجمعة، إن "حرية الصحافة يجب ألا يتم تشغيلها وتعليقها حسب الأهواء". وأضافت "لهذا السبب لدينا مشكلة مع تويتر".

وفي تغريدة أخرى، قال الوزير الفرنسي للتحول الرقمي جان نويل بارو، إنه "صدم بالطريقة التي يدفع بها إيلون ماسك تويتر إلى الهوة"، مؤكدا أن "حرية الصحافة هي أساس الديمقراطية، والمساس بأحد الأمرين يعني المساس بالآخر".

بودكاست عرب 48

#إيلون ماسك
#تويتر
#إعادة تشغيل حسابات صحافيين على تويتر

حوارات

حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"
حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"

2022-12-10

حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل
حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل

2022-12-03

حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر
حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر

2022-11-26

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ماسك يواجه عقوبات بعد تعليق حسابات صحافيين أميركيين على "تويتر"
ماسك يواجه عقوبات بعد تعليق حسابات صحافيين أميركيين على "تويتر"

2022-12-16

تقرير: "تيك توك" يعزّز منشورات عن الانتحار... و"يضخّ أخطر الرسائل الممكنة للشبّان"
تقرير: "تيك توك" يعزّز منشورات عن الانتحار... و"يضخّ أخطر الرسائل الممكنة للشبّان"

2022-12-15

"تويتر" تعلّق حسابا يتابع تحرّكات طائرة إيلون ماسك
"تويتر" تعلّق حسابا يتابع تحرّكات طائرة إيلون ماسك

2022-12-15

الأكثر قراءة

إصابة مدرس في جريمة إطلاق نار بتل السبع

إصابة مدرس في جريمة إطلاق نار بتل السبع

2022-12-16
ثلاث عائلات عربية فقيرة مقابل كل عائلة يهودية واحدة

ثلاث عائلات عربية فقيرة مقابل كل عائلة يهودية واحدة

2022-12-16
الكنيست يصادق على قانوني سموتريتش ودرعي بالقراءة الأولى

الكنيست يصادق على قانوني سموتريتش ودرعي بالقراءة الأولى

2022-12-16
مصرع فتاة دهسا في حيفا

مصرع فتاة دهسا في حيفا

2022-12-16
الأردن: مقتل ضابط بالأمن العام في محافظة معان

الأردن: مقتل ضابط بالأمن العام في محافظة معان

2022-12-16