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"سماسرة التعليم" تحقيق للتلفزيون العربي يكشف عمليات احتيال على طلاب عرب في روسيا

تاريخ النشر: 29/12/2022 - 14:48

"سماسرة التعليم" تحقيق للتلفزيون العربي يكشف عمليات احتيال على طلاب عرب في روسيا
عرب ٤٨

بث التلفزيون العربي تحقيقا خاصا ضمن برنامجه عين المكان، تتبّع فيه عمليات احتيال استهدفت طلابا عربا من قبل من يعرفون بسماسرة التعليم الجامعي في روسيا.

كشف التحقيق عن شبكة من الأشخاص تحولوا إلى ما يشبه عصابات منظمة هدفها الإيقاع بالطلاب العرب الذين يحلمون بالحصول على شهادات دراسية من الجامعات الروسية.

وكشف تحقيق التلفزيون العربي العلاقة بين إدارة بعض الجامعات الروسية وسماسرة يحتالون على الطلاب وهو ما أكده أستاذ القانون الدولي بجامعة الصداقة الروسية، أندريه ديمنتييف، لفريق العربي منتقدا ثغرة في الإجراءات الروسية تفتح الباب أمام تفشي هذه الظاهرة وهي إلزام الجامعات للطلاب بوجود وسيط تعليمي للتنسيق مع الجامعات.

حسب تحقيق برنامج عين المكان لا يقف الأمر عند الاحتيال المالي، بل يتعرض الطلاب العرب للتهديد والأذى على أيدي عصابات التعليم المنظمة، في حال حاولوا الكشف عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تفاصيل عملية الاحتيال التي تعرضوا لها أو حدثت لآخرين من معارفهم. تلك التهديدات منعت الكثير من الطلاب العرب من الإبلاغ عما تعرضوا له من احتيال أو اتخاذ أي إجراء قانوني ضد المحتالين، بل منعتهم حتى من الحديث عن الأمر لوسائل الإعلام.

وعرض التحقيق تسجيلات صوتية لمحادثات بين أحد الطلاب وسمسار يطلب منه الطالب استرداد أمواله التي أقنعه أنها دُفعت للمصاريف الدراسية. تسجيل آخر كشفه التحقيق لسمسار يهدد أحد الطلاب بتقديم شكوى ضده وفصله من الجامعة وترحيله من روسيا وإلحاق الأذى به.

وحسب تحقيق التلفزيون العربي وصلت أعداد الطلبة الأجانب في روسيا لنحو ثلاثمائة وأربعة وعشرين ألف طالب عام 2021 بينما احتل الطلاب المصريون المرتبة السابعة عالميا من حيث عدد الطلاب الدارسين في روسيا وبلغ عددهم أكثر من اثني عشر ألف طالب.

بودكاست عرب 48

#التلفزيون العربي
#تحقيقات
#سماسرة التعليم
#الطلاب العرب
#جامعات روسيا

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