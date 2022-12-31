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وفاة الإعلامية الأميركية باربرا والترز عن عمر ناهز 93 عاما

تاريخ النشر: 31/12/2022 - 09:45

وفاة الإعلامية الأميركية باربرا والترز عن عمر ناهز 93 عاما
الصحافية الأميركية، باربرا والترز (Getty images)
عرب ٤٨/ أ ف ب

توفيت الصحافية الأميركية، باربرا والترز، أول امرأة تقدم نشرة أخبار مسائية في الولايات المتحدة، عن عمر يناهز 93 عاما، على ما أعلنت، الجمعة، قناة "إيه بي سي" حيث عملت لسنوات طويلة.

كانت نجمة البرامج التلفزيونية الأميركية ودعت المشاهدين في عام 2014، مع عبارة "أراكم قريبا" باللغة الفرنسية، بعد أكثر من 50 عاما من العمل على الشاشة، وكان عمرها آنذاك 84 سنة.

ولم تذكر الشبكة الأميركية سبب الوفاة أو مكانها.

وكانت باربرا والترز أجرت مقابلات مع جميع الرؤساء الأميركيين، من ريتشارد نيكسون إلى باراك أوباما، إضافة إلى قادة أجانب مثل صدام حسين وأنور السادات وفيدل كاسترو والدالاي لاما ومشاهير آخرين مثل بيت ديفيس وأنجلينا جولي.

وحققت والترز شهرة في عالم الأخبار الأميركي، لا سيما في البرنامج اليومي "The View" الذي أطلقته عام 1997 على "إيه بي سي".

وأشارت القناة إلى أن الصحافية فازت بـ12 جائزة إيمي، جميعها مع "إيه بي سي" باستثناء واحدة.

عندما غادرت القناة في عام 2014، أبدت والترز سعادتها لكونها رائدة في مهنة ظلت لفترة طويلة حكرا على الرجال. وكانت هيلاري كلينتون قد أتت حينها لتعبر عن احترامها، إضافة إلى مقدمة البرامج والمنتجة التلفزيونية أوبرا وينفري وحوالي عشرين صحافية تلفزيونية.

في عام 1976، كانت والترز أول امرأة تقدم نشرة الأخبار المسائية "ABC Evening News"، وحصلت على راتب غير مسبوق بلغ مليون دولار سنويا.

وقبلها بعامين، شاركت في تقديم برنامج صباحي على شبكة "إن بي سي"، في تجربة وصفتها باربرا والترز بعد 40 عاما بأنها كانت "فاشلة". وقالت "شريكي في تقديم البرنامج لم يكن يريد شريكة (أنثى)، وكذلك الجمهور".

ثم فرضت نفسها من خلال أسلوبها الفريد في المقابلات، من فلاديمير بوتين إلى مايكل جاكسون مرورا بمارغريت تاتشر وإنديرا غاندي.

وكان أكبر فخر لها أنها ساهمت في وصول الصحافيات إلى التلفزيون. وقالت في عام 2014: "إذا فعلت أي شيء للمساعدة في ذلك، فهذا إرثي".

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#الصحافية الأميركية
#باربرا والترز
#وفاة

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