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تقرير: 310 انتهاكات ارتكبها الاحتلال بحق الصحافيين الفلسطينيين خلال 2022

تاريخ النشر: 01/01/2023 - 12:30

تقرير: 310 انتهاكات ارتكبها الاحتلال بحق الصحافيين الفلسطينيين خلال 2022
الشهيدة الصحافية شيرين أبو عاقلة (Gettyimages)
عرب ٤٨

نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأحد، تقريرا قالت فيه إنها "وثقت 310 انتهاكات إسرائيلية بحق الصحافيين خلال 2022"، أبرزها قتل "جيش الاحتلال صحافيتين بالرصاص".

وذكرت "وفا" أن "عام 2022 سجل 310 انتهاكات بينهم الشهيدتان الصحافيتان شيرين أبو عاقلة، وغفران وراسنة".

وأوضحت أن تلك الانتهاكات تضمنت "القتل المتعمد أو الإصابة بالرصاص وإطلاق القنابل المسيلة للدموع أو الاعتداء بالضرب أو الاعتقال المباشر أو بتقديمهم للمحاكمات".

وأفادت الوكالة بأن "قوات الاحتلال قتلت بدم بارد بتاريخ 11 أيار/ مايو الصحافية شيرين أبو عاقلة، جراء إطلاق النار عليها بشكل مباشر، ما أدى إلى إصابتها برصاصة متفجرة في الرأس، أثناء تغطيتها لاقتحام مخيم جنين (شمال)".

وتابعت أن "قوات الاحتلال أعدمت بدم بارد الصحافية غفران وراسنة على مدخل مخيم العروب شمال الخليل (جنوب) بالرصاص الحي بشكل مباشر" مطلع حزيران/ يونيو.

ووفق الوكالة فإن "شهر أيار/ مايو الماضي كان الأعلى من حيث عدد الانتهاكات وتخلله 45 انتهاكا".

ووفق وزارة الصحة الفلسطينية، قتل جيش الاحتلال 224 فلسطينيا في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال 2022، في حين تشير معطيات الأمم المتحدة إلى إصابة نحو 9500.

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#شيرين أبو عاقلة
#غفران وراسنة
#انتهاكات الاحتلال بحق الصحافيين الفلسطينيين

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