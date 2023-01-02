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تحقيق خاص | كاميرا التلفزيون العربي ترصد "مدارس أفغانستان السرية"

تاريخ النشر: 02/01/2023 - 14:31

تحقيق خاص | كاميرا التلفزيون العربي ترصد "مدارس أفغانستان السرية"
(Getty Images)
عرب ٤٨

بث التلفزيون العربي تحقيقا خاصا ضمن برنامجه "عين المكان"، تتبع فيه واقع تعليم الفتيات الأفغانيات بعد قرار حكومة طالبان إغلاق المؤسسات التعليمية في وجوههن.

وكشف تحقيق التلفزيون العربي وجود مدارس سرية أنشأتها فتيات بعيدا عن أعين سلطة حركة طالبان. وتمكّن فريق البرنامج من الدخول إلى عدد من المدارس في ثلاث ولايات أفغانية من بينها العاصمة، كابول، والتقى هناك بطالبات ومعلمات قررن مواجهة قرار منعهن من التعليم.

وفي مقابلة حصرية تضمّنها التحقيق، اعتبر عبد الحميد حسامي القيادي في حركة طالبان ومن مسؤولي التعليم فيها أن مشكلة التعليم في أفغانستان هي "مجرد بروباغندا غربية"، وقال القيادي في الحركة إن سبب إغلاق المدارس هو "الاختلاط بين الجنسين ووجود منهاج دراسي علماني" على حد تعبيره، وأكد القيادي في الحركة أن مدارس الفتيات سوف تبقى مغلقة إلى حين وضع خطة تتماشى مع الشريعة الإسلامية تسمح بإعادة فتحها.

وأكدّت الفتيات المتعلّمات في المدارس السرية للتلفزيون العربي أن حضورهن للتعليم في تلك المدارس كان خيار الضرورة، وتحدث بعضهن عن الصعوبات التي لاقينها لإقناع أولياء أمورهن بالحضور للتعليم لما يحمله ذلك من أخطار في ظل الوضع الراهن بأفغانستان. بدورهن أظهرت المعلمات تصميما على المضي قدما في الخطوة معربات عن قناعتهن بصحة ما يقمن به. وقالت إحداهن للتلفزيون العربي إنها تتحمل مسؤولية ما تقوم به على الرغم مما يحيط بالأمر من أخطار.

وحسب تحقيق التلفزيون العربي فإن المئات من الفتيات الأفغانيات يرتدن هذه المدارس على الرغم من خوفهن من إجراءات حركة طالبان. وتحصل الطالبات في المدارس السرية على دروس في القرآن الكريم والترجمة والحساب وغيرها من المواد العلمية. وعرض التحقيق إحصاءات عن أعداد الفتيات المتضررات من قرار منع التعليم إذ وصل عددهن إلى أكثر من مليون فتاة تتراوح أعمارهنّ ما بين الثانية عشرة والثامنة عشرة.

وتزامن عرض تحقيق العربي مع قرار حركة طالبان الأخير بمنع الفتيات من ارتياد الجامعات الذي أثار انتقادا عالميا على المستوى السياسي والحقوقي.

بودكاست عرب 48

#التلفزيون العربي
#عين المكان
#أفغانستان
#الفتيات الأفغانيات
#حركة طالبان
#المؤسسات التعليمية

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