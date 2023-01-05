أصبحت الاجتماعات الإلكترونية أو اجتماعات الفيديو واحدة من ركائز الحياة الحديثة سواء في العمل أو الحياة الشخصية. إذ لا تقتصر استخدامات اجتماعات الفيديو على العمل والدراسة وإنما تشمل الحديث مع الجدة ومنتديات المطالعة والاجتماعات الدينية ولسنا نبالغ إذا قلنا أن كل الأشخاص والشركات والمنظمات تستخدم هذا النوع من اللقاءات.

وقد تكون منصة "زووم Zoom" الاسم الأهم في صناعة اجتماعات الفيديو بلا نقاش. فعندما بدأت التعليمات للبقاء في المنازل في 2020 من جراء انتشاء جائحة كورونا، اضطر الجميع لتعلم كيفية إجراء اجتماعات الفيديو بأقصى سرعة. أما عن سبب نجاح منصة "زووم" دونا عن غيرها من وسائل اجتماعات الفيديو الأقدم منها فهو سهولة استخدامها بعكس الوسائل والمنصات الأخرى التي تشعرك أنك بحاجة لاجتياز متاهة قبل الوصول إلى الاجتماع.

فمع منصة "زووم" ليس عليك سوى امتلاك أي متصفح انترنت لتكون قادرا على استخدامها وبذلك عندما تحتم على الأفراد وأعضاء الفرق وأفراد العائلة وغير ذلك من مجموعات وأشخاص التوقف عن رؤية بعضهم البعض بشكل شخصي والتواصل عن بعد، كانت منصة "زووم" هي الأسهل والأسرع للاستخدام.

أسباب نجاح منصة زووم

فيما يلي أهم الأسباب الفعلية التي جعلت منصة "زووم" المنصة الرائدة في عالم اجتماعات الفيديو على كوكب الأرض.

البساطة التي تتميز بها زووم

بالإضافة لسهولة استخدام "زووم" بشكل مباشر، فإنها تتميز بواجهة غير مزدحمة أو معقدة ما يخلق تجربة سلسة. والمزايا التي تتضمنها واجهة "زووم" هي:

نقرة واحدة للانضمام إلى الاجتماع.

يمكنك استخدام "زووم" على أي جهاز.

إعدادات الفيديو والصوت تلقائية.

يتم دمج المحادثة مع الشاشة.

سهولة مشاركة الشاشة.

البنية التحتية لمنصة زووم

لست بحاجة لمهارات خبير تكنولوجيا المعلومات لتكون قادرا على تشغيل "زووم". حيث يمكن تفعيل المنصة بشكل فوري عن التخزين السحابي للمنصة أو تنزيلها على مخدم داخلي خلال 30 دقيقة باستخدام توصيل اجتماعات "زووم" (Zoom Meeting Connector) وهو أحد إضافات البنية التحتية لتخزين زووم السحابي المستخدمة في شبكتك الداخلية.

كما أن "زووم" تتميز بأفضل دقة فيديو من بين كل منصات اجتماعات الفيديو بالرغم من وجود بعض الحدود والاستثناءات. يمكنك الحصول على دقة عالية (HD) حتى على النسخة المجانية من المنصة وعلى دقة صورة تصل إلى 1080P على الحسابات المدفوعة. بالطبع جودة الصورة في الاجتماع تعتمد أيضا على جودة اتصالك بالإنترنت.

خصائص الاجتماعات على منصة زووم

تتميز "زووم" بخصائص تجعلها متقدمة عن منافسيها في سباق منصات اجتماعات الفيديو مثل:

خلفيات افتراضية سهلة الاستخدام.

إمكانية إرسال صور إيموجي على الشاشة ليتمكن المشاركون بالاجتماع من التعبير عن شعورهم أو ردود أفعالهم دون مقاطعة الاجتماع.

التسجيل التلقائي للاجتماعات بهدف مراجعتها أو أخذ ملاحظات بشكل لاحق.

الحجرات أو الاجتماعات الفرعية التي تسهل الانتقال ما بين المجموعات الضخمة إلى اجتماعات أو جلسات أصغر.

إمكانية مشاركة الشاشة من قبل أي شخص يحضر الاجتماع.

وجود لوح أبيض لتسجيل الملاحظات بشكل فوري أو لعرض المخططات.

النصوص المكتوبة للمحتوى الصوتي بشكل تلقائي.

التعليقات المغلقة.

الأمان الذي يميز منصة زووم

عانت منصة "زووم" في بداياتها من مشكلة إمكانية دخول أي شخص إلى الاجتماع بمجرد حصوله على الرابط الخاص به. كان من المفترض بهذه الخاصية أن تجعل منصة "زووم" سهلة الاستخدام إلا أنه تبين أن لها الكثير من السلبيات عندما عمت الفوضى في بعض الاجتماعات بسبب دخول الكثير من المتطفلين إلى الاجتماعات وتخريبها. كانت المشكلة أن الشخص المضيف في اجتماعات الفيديو هذه لم يكن بمقدوره فعل أي شي للتحكم بالأشخاص الموجودين ضمن الاجتماع.

منذ ذلك الحين، تغير الكثير في منصة "زووم" وخصوصا من حيث إضافة الخصائص التي تعنى بحماية المستخدمين واجتماعاتهم وبياناتهم مثل:

غرفة الانتظار حيث يمكن للمضيف الاطلاع على الأشخاص الموجودين فيها والسماح لهم بالانضمام إلى الاجتماع.

إضافة إشعارات وتنبيهات للمستخدمين أن الاجتماع يتم تسجيله لكي يتمكن البعض من الخروج من الاجتماع إذا كان لديهم شكوك تتعلق بالخصوصية.

ترميز نهائي للبيانات بما في ذلك الفيديو والأوديو والمحادثات المكتوبة أثناء نقلها ما بين كمبيوتر المستخدم الشخصي ومخدم "زووم".

بالإضافة إلى ما سبق فقد أصبح بإمكان المضيف التحكم بعدة خصائص مثل:

مشاركة الشاشة.

المحادثة المكتوبة.

تغيير الأسماء الظاهرة على الشاشة.

طلب كلمات المرور.

حجب المسارات.

الموافقة على الحضور.

تكلفة استخدام زووم

إن النسخة المجانية من منصة "زووم" تتميز بخصائص مثيرة للإعجاب بالفعل. المشكلة الرئيسية بهذه النسخة هي أن اجتماعاتها محدودة بـ40 دقيقة، هذا وتتضمن نسخة "زووم" المجانية الخصائص التالية:

إمكانية استضافة 100 شخص ضمن الاجتماع الواحد.

اجتماعات غير محدودة لمدة 40 دقيقة.

اجتماعات شخص مع شخص غير محدودة تصل مدة الواحد منها إلى 30 ساعة.

محادثات جماعية مغلقة أو خاصة.

إمكانية تسجيل الاجتماعات (التخزين المحلي فقط).

إمكانية مشاركة الشاشة.

إمكانية استخدام اللوح الأبيض.

الخلفات الإفتراضية.

الإجتماعات الفرعية أو الثانوية.

إمكانية التراسل المكتوب الفوري.

آخر تحديثات خصائص منصة زووم لعام 2022

بالطبع تعمل منصة "زووم" على تحديث ميزاتها لملاقاة متطلبات العملاء وخصوصا بعد أن جرى رفع الحجر الصحي في مختلف دول العالم. لذلك أصبح التحدي يكمن بمتابعة النجاح الذي حظيت به المنصة في ظل جائحة كورونا.

ومن آخر تحديثات منصة "زووم" التي تم تقديمها للمستخدمين خلال عام 2022 نذكر أن واجهة مستخدم زووم الجديدة أصبحت في نافذة واحدة تتميز بطابعها العصري والمرتب. وفي لائحة الصفحة الرئيسية أو (Home) تستطيع أن تجد معلومات الاجتماع التفصيلية.

وقد حافظت الأيقونات الأربع التي اعتاد عليها المستخدمون على موقعها وهي (بدء الاجتماع وجدولة اجتماع والانضمام لاجتماع ومشاركة الشاشة لاسلكيا في غرفة "زووم"). إلا أنك ستجد ملفك الشخصي على "زووم" في قائمة "اجتماع جديد". ويمكنك أسلوب العرض الموسع هذا من رؤية تفاصيل الاجتماع القادم بنقرة واحدة لبدء الاجتماع أو الانضمام إليه.

بالإضافة إلى ذلك يمكنك تعديل صورة الخلفية بشكل شخصي، وقد جرى رفع خانة البحث لتتمكن من إيجاد الأشخاص أو المحادثات أو الملفات بسهولة فائقة، كما أصبح بإمكانك النقر على صورتك الشخصية لتغيير الإعدادات.