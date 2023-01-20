عرب ٤٨ يتجدد
  2. ميديا
  3. ميديا

عدد مشتركي "نتفليكس" في العالم يتخطى التوقعات

تاريخ النشر: 20/01/2023 - 15:58

عدد مشتركي "نتفليكس" في العالم يتخطى التوقعات
(Getty Images)
عرب ٤٨ / وكالات

باتت "نتفليكس" تضم 230,75 مليون مشترك، بحسب ما أفادت في بيان، أمس الخميس، في نتيجة فاقت بصورة كبيرة توقعات المنصة وتوقعات السوق للربع الأخير من السنة، وتطوي خدمة البث التدفقي بذلك صفحة عام 2022، الذي عانت خلاله صعوبات كبيرة لها.

وأشارت المنصة في بيان أعلنت فيه نتائجها الفصلية إلى أنّ عدد مشتركيها أصبح حاليا 230,75 مليونا.

وحققت الشركة الأميركية إيرادات بـ7,8 مليار دولار، إلا أنها سجلت أرباحا صافية بـ55 مليونا فقط، أي أقل بكثير من مبلغ الـ257 مليونا الذي كان متوقعا.

وأعلنت المنصة من جهة ثانية أنّ مؤسسها ريد هاستينغز تخلّى عن منصبه كمدير تنفيذي مشارك لغريغ بيترز، الذي سيتولى هذه المهمة إلى جانب تيد ساراندوس.

وقال ريد هاستينغز الذي أنشأ في الأساس خدمة لتأجير أقراص "دي في دي" بالبريد: "أنا فخور جدا بالسنوات الخمس والعشرين الأولى وأتطلع للسنوات الخمس والعشرين المقبلة". وسيبقى هاستينغز في الشركة ليشغل منصب رئيس تنفيذي لها.

وكانت "نتفليكس" قد فقدت 1,2 مليون مشترك في الربع الأول من السنة الفائتة.

وفيما أعادت المنصة استقطاب الملايين مرة جديدة خلال الربع الثالث، وصل عدد المنضمين الجدد لها إلى 7,66 مليون مشترك بين تشرين الأول/ أكتوبر وكانون الأول/ ديسمبر، في نتيجة تخطت بشكل كبير توقعاتها.

واستفادت المنصة تحديدا من مواسم جديدة لمسلسلات حققت نجاحا من أمثال "ذي كراون" و"إميلي إن باريس"، ومن أعمال جديدة أيضا كالمسلسل الوثائقي "هاري آند ميغن" ومسلسل "ونسداي".

ولاحظ المحلل لدى شركة "إنسايدر إنتلدجنس"، بول فيرنا، أنّ "نتفليكس" لا تزال "تحت ضغط كبير لتصحيح مسارها وتحقيق نتائج أفضل لمساهميها، بعدما فقد سهمها أكثر من 50% من قيمته خلال عام 2022".

وفي العام الفائت، اتخذت "نتفليكس" إجراءات لكسب إيرادات جديدة، ويُفترض أن تؤتي ثمارها خلال هذا العام.

وأطلقت المنصة في تشرين الثاني/ نوفمبر صيغة جديدة للاشتراكات تتيح الإعلانات على شاشتها مقابل بدل أرخص، بينما دأبت طويلا على رفض اعتماد هذا الحل مخافة أن يسيء معنويا إلى صورتها.

وقال فيرنا: "إنها بداية نقطة تحول للشركة. ونتوقع انطلاقة ضعيفة نسبيا لعام 2023 مع 830 مليون دولار كإيرادات متأتية من الإعلانات".

وأكد أنّ "نتفليكس، وعلى غرار منصات أخرى للبث التدفقي، تواجه منافسة كبيرة وتطورات اقتصادية معاكسة وحاجة ملحة للتركيز على الربحية أكثر من زيادة عدد المشتركين فيها".

بودكاست عرب 48

#نتفليكس
#البث التدفقي
#مشتركون
#الأرباح

حوارات

حوار مع د. مرام مصاروة | التعليم في القدس والأسرلة الزاحفة
حوار مع د. مرام مصاروة | التعليم في القدس والأسرلة الزاحفة

2023-01-14

حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين
حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين

2023-01-07

حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن
حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن

2022-12-31

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"مسبار" يُطلق مؤشر أبرز الأخبار الزائفة لعام 2022
"مسبار" يُطلق مؤشر أبرز الأخبار الزائفة لعام 2022

2023-01-20

ترامب يضغط على "فيسبوك" لإعادة تفعيل حسابه
ترامب يضغط على "فيسبوك" لإعادة تفعيل حسابه

2023-01-19

تونس: مطالبة بتحييد التلفزيون الرسميّ عن حملات الانتخابات
تونس: مطالبة بتحييد التلفزيون الرسميّ عن حملات الانتخابات

2023-01-17

الأكثر قراءة

شهيدان وإصابات إثر اقتحام الاحتلال مخيم جنين

شهيدان وإصابات إثر اقتحام الاحتلال مخيم جنين

2023-01-19
العراق: قتيل وعشرات المصابين إثر تدافع بمحيط ملعب نهائي

العراق: قتيل وعشرات المصابين إثر تدافع بمحيط ملعب نهائي "خليجي 25" في البصرة

2023-01-19
اعتقال شبان من كفر قاسم ويافا بشبهة محاولة اغتيال شخص بواسطة مسيرة متفجرة

اعتقال شبان من كفر قاسم ويافا بشبهة محاولة اغتيال شخص بواسطة مسيرة متفجرة

2023-01-19
حالة الطقس: جو مائل للدفء ورياح جافة حتى الإثنين

حالة الطقس: جو مائل للدفء ورياح جافة حتى الإثنين

2023-01-19
مستشارو الأمن القومي لأميركا وإسرائيل والبحرين والإمارات اجتمعوا لبحث الأمن والطاقة

مستشارو الأمن القومي لأميركا وإسرائيل والبحرين والإمارات اجتمعوا لبحث الأمن والطاقة

2023-01-19