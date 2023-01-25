شبكة التلفزيون العربي... في الذكرى السنوية الثامنة

نشرت شبكة التلفزيون العربي تقريرًا، وذلك في الذكرى السنويّة الثامنة لانطلاق القناة، استعرضت فيه أبرز التحديثات الجارية على مستوى البرامج والقضايا التي يتناولها التلفزيون، تحت شعار "العربي الصورة الأوضح"، وذلك، بعد أقلّ من عام على انتقال التلفزيون من لندن إلى لوسيل القطريّة، في آب/ أغسطس الماضي.

وأوضح المدير العام لشبكة التلفزيون العربي، عبّاد يحيى، أنّ "العربي الصورة الأوضح" هو تعبير عمّا يميّز التلفزيون العربي، وعن الركيزة الأساسيّة في عمله الصحافيّ، ألا وهي المهنيّة، ويضيف يحيى، "هذه المهنيّة نراها في الفترات الإخباريّة الموسّعة التي اعتمدناها منذ الانتقال إلى لوسيل في قطر، وكذلك في زيادة جرعة الوثائقيّات والتحقيقات الاستقصائيّة في البرامج".

ويلفت يحيى في السياق نفسه، إلى "إستراتيجيّة توسيع الانتشار والوصول عبر المنصّات المختلفة الرقميّة والإلكترونيّة، وتقديم محتوى الشاشة عليها، وكذلك إنتاج محتوى خاص بهذه المنصّات، يتناسب مع سلوك مستخدميها".

وحجز التلفزيون العربي مكانًا خاصًّا على خريطة المؤسّسات الإخباريّة العربيّة على مدى ثمانية أعوام، وبشعار "العربي الصورة أوضح"، تحتفل شبكة التلفزيون العربي بالذكرى السنويّة الثامنة لانطلاقتها عام 2015 في لندن، حيث انتقلت بعد ذلك إلى لوسيل القطريّة في آب/ أغسطس الماضي، وهو ما "شكّل فرصة لترسيخ التزام شبكة التلفزيون العربي المهني في تسليط الضوء على قضايا واهتمامات المشاهد أينما وُجد"، حسب التقرير المنشور.

وفي ذكرى التأسيس الثامنة، يُطلق "التلفزيون العربي" عددًا من البرامج الوثائقيّة والتحقيقيّة، بالإضافة إلى إطلاقه برامج جديدة لمتابعي منصات "التلفزيون العربي"، ومن بين البرامج الوثائقيّة برنامج "مختفون"، والذي يتناول قصص اختفاء شخصيّات عربيّة في ظروف سياسيّة غامضة. ويتقصّى البرنامج، الفرضيّات المختلفة لقصص الاختفاء، من خلال إجراء مقابلات مع الأطراف المعنيّة، ومنها ذوو المختفين. وتتناول الحلقة الأولى من البرنامج، قصّة اختفاء الأب باولو دالوليو في سوريا، قبل عشر سنوات.

ويطلق التلفزيون العربي، برنامج "كواليس"، وهو سلسلة وثائقيّة أخرى من إنتاج شبكة التلفزيون العربي، تتناول أسرار وخفايا لحظات مفصليّة في عالم السياسة العربيّة.

ووعد التلفزيون العربي بجرعة مكثّفة من التحقيقات التلفزيونيّة لقضايا تشغل الرأي العام العربيّ، وإلى جانب إطلاق التلفزيون لبرامجه الجديدة، طوّر "العربي" من برنامج "حكايات السينما"، على مستوى الشكل والمضمون، ويقدّم الموسم الجديد من البرنامج، عددًا من الشباب المؤثرين في مجال صناعة ورصد الأعمال السينمائيّة في العالم العربي.

وقالت الشبكة في تقريرها، إنّ فترة "العربي اليوم" الإخباريّة، تشهد تطويرًا شاملًا، يقوم على تقديم مراسلي العربي آخر الأخبار والمستجدات المتعلقة بأماكن وجودهم، إضافة إلى إفراد مساحة وازنة لتحليل أبرز القضايا والملفات مع المسؤولين والأكاديميين.

وتخصص فترة "الأخيرة" بحلتها الجديدة لتقديم قراءة تحليليّة موسّعة لأهم الأخبار والتطورات. ويتعزز كذلك حضور منتجات إخبارية شارحة مثل "خبر بلس" في مجمل الفترات الإخبارية التي تنتجها غرفة أخبار شبكة التلفزيون العربي.

واستمرّ التلفزيون العربي بمواكبة الأحداث لحظة بلحظة في العالم، وقدّم عبر فريق من الصحافيين المحترفين، تغطيات معمّقة لأحداث مفصليّة، بدءًا من الحرب الروسيّة على أوكرانيا، مرورًا بالتصعيد الإسرائيلي في غزة، وانتهاكات الاحتلال، ووصولاً إلى الشأن العراقي والتوترات التي صاحبت التغييرات السياسية فيه. واستعرض التقرير، المجالات التي خاض فيها التلفزيون العربي، ليس فقط في السياسة، وإنّما في الرياضة، حيث "رسمت العربي عبر تغطيتها الموسّعة وشبكة من المراسلين والبرامج صورة أكثر خصوصية لمونديال العرب الذي احتضنته دولة قطر، حيث كان للجمهور في هذه التغطية الصوت الأعلى والحضور الأبرز".