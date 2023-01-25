واشنطن تستهدف احتكار جوجل لنشاط للإعلانات الرقمية قضائيا

اتهمت وزارة العدل الأميركية، شركة "جوجل" التابعة لـ"ألفابت"، بإساءة استخدام وضعها المهيمن في مجال الإعلانات الرقمية، مهددة بتفكيك شركة رئيسية في قلب واحدة من أنجح شركات الإنترنت في وادي السيليكون.

وقالت الحكومة الأميركية إنه يجب إجبار جوجل على بيع وحدة "مدير الإعلانات" الخاصة بها، مستهدفة نشاطا حقق نحو 12% من إيرادات جوجل عام 2021، ولكنه يلعب أيضا دورا حيويا في محرك البحث والمبيعات الإجمالية للشركة.

وجاء في شكوى مكافحة الاحتكار أنه "استخدمت جوجل وسائل غير قانونية وإقصائية وغير تنافسية للقضاء على أي تهديد لهيمنتها على تقنيات الإعلان الرقمي أو تقليصه بشدة".

وقالت جوجل، التي تسهم أعمالها الإعلانية بنحو 80% من إيراداتها، إن الحكومة "تواصل إثارة حجة معيبة من شأنها أن تبطئ الابتكار وترفع رسوم الإعلانات وتجعل من الصعب على الآلاف من الشركات الصغيرة والناشرين النمو".

المدعي العام الأميركي، ميريك غارلاند، خلال مؤتمر صحافي حول الدعوى ضد جوجل (Getty Images)

وقالت الحكومة الاتحادية إن التحقيقات والدعاوى القضائية التي تجريها في أنشطة شركات التكنولوجيا العملاقة، تهدف إلى إتاحة الفرصة أمام المنافسين الأصغر لمجموعة من الشركات القوية التي تشمل "أمازون دوت كوم" و"ميتا بلاتفورمز" مالكة "فيسبوك"، و"أبل".

وتأتي الدعوى القضائية التي رفعتها إدارة الرئيس الديمقراطي، جو بايدن، أمس، الثلاثاء، في أعقاب دعوى مكافحة احتكار رُفعت عام 2020 على جوجل خلال فترة ولاية الرئيس السابق، دونالد ترامب.

وتحدثت الدعوى القضائية لعام 2020 عن حدوث انتهاكات لقانون مكافحة الاحتكار عن طريق وصول الشركة إلى وضعها المهيمن أو الحفاظ عليه من خلال احتكارها للبحث عبر الإنترنت، ومن المقرر أن تبدأ محاكمة في هذا الصدد في أيلول/ سبتمبر.

وانضمت ثماني ولايات إلى الدعوى القضائية المرفوعة الثلاثاء، بما في ذلك كاليفورنيا، حيث مقر شركة "جوجل".