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12 عاما على ثورة 25 يناير.. مصريون يحيون الذكرى

تاريخ النشر: 25/01/2023 - 13:20

12 عاما على ثورة 25 يناير.. مصريون يحيون الذكرى
ميدان التحرير 2011، 25 يناير (Gettyimages)
عرب ٤٨

تحل اليوم الذكرى الثانية عشر لثورة 25 يناير المصرية، في ظل تفاعل ناشطين مصريين مع ذكرى الحدث الذي شكل لهم محطة مفصلية في تاريخ مصر الحديث لما حصل من تبعات للثورة.

كتبت الصحافية المصرية، رشا عزب، تغريدة على حسابها في "تويتر": "صباح الخيرات على أصحاب الفكرة والخطوة، رفاقنا فى مثل هذا اليوم، أينما كنتم، في البيوت والمنافي والسجون وفى شقاء القاهرة الأبدي، كل سنة وأنتوا فاكرين وبتحكوا لعيالكم عن ثورة يناير اللي سيرتها لسه فزاعة لسلطة قتلت وسجنت وافقرت الناس. عاشت السيرة والقصص والحكايات".

ونشر المصري محمود مصطفى على حسابه في "تويتر"، فيديو للمظاهرات في إسكندرية في 25 يناير عام 2011.

ونشر رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، تغريدة عن ذكرى الثورة قائلا إنه "في ذكرى ثورة 25 يناير اتذكر مشاعر كثيرة والحركات الثورية الأولى وشجاعتها ووطنيتها وهي حركة كفاية و6 أبريل في بدايتها وكل من ساهم في هذا اليوم من شباب هذا الوطن الجميل الذى اجتمعت به كثيرا لمنع ما توقعته من سرقتها وهو ما حدث لعزوف الشباب عن السياسة لكن تظل ذكرياتها في وجدانا".

وقالت خديجة في تغريدة "12 سنة مرت على هذا المشهد، انتفاضه شعب، دفع ثمنها #الشباب يوم لا يستطيع #التاريخ إنكاره، حتي وإن طال الزمن يوم لن ينسي وسيظل محفورًا بذكرياتنا.. سلام على أرواحكم الطاهرة طبتم وطابت لكم الجنة بإذن الله #ثورة_٢٥_يناير".

وكتب رئيس تحرير صحيفة "المصريون"، جمال سلطان "ثورة 25 يناير تبقى أشرف حدث سياسي مر بمصر منذ ثورة 1919، في هذا اليوم استعاد الشعب المصري كرامته المسلوبة من وكلاء الاستعمار الأجنبي، وامتلك للمرة الأولى سيادته، قبل أن تضيع بالتآمر والأخطاء وقلة خبرة الثوار، تظل يناير هي خريطة الإنقاذ الوحيدة لمصر من الضياع #صباح_الخير".

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#الثورة المصرية
#مصر

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