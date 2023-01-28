كيف توثق حسابك على "تويتر"؟

ما هو "تويتر"؟

"تويتر" منصة تواصل اجتماعي تمتلكها شركة (Twitter Inc) الأميركية ويقوم المستخدمون بنشر تغريداتهم (Tweets) على هذه المنصة أو يقومون بإعادة نشر تغريدات الآخرين العامة أما الأشخاص غير المسجلين أو الذين ليس لديهم حسابات على "تويتر" فبإمكانهم الاطلاع على التغريدات العامة دون إمكانية إعادة نشرها.

يمكن الدخول إلى "تويتر" عبر أي متصفح على الكمبيوتر أو الموبايل كما يمكن الدخول عبر التطبيق الخاص به، علما أن "تويتر" يحظى بشعبية كبيرة في مختلف أرجاء العالم حيث في عام 2012 كان هناك أكثر من 100 مليون مستخدم لمنصة "تويتر" يقومون بنشر حوالي 340 مليون تغريدة في اليوم كمعدل وسط.

سجل "تويتر" في 2013 رقما قياسيا حيث كان أكثر المواقع زيارة من حول العالم وكان يطلق عليه آنذاك اسم (SMS الإنترنت) لسهولة استخدامه وانتشاره. وبحلول 2019 كان هناك أكثر من 330 مليون مستخدم نشط على "تويتر" مع أن معظم التغريدات في الحقيقة يتم نشرها من قبل نسبة ضئيلة جدا من المستخدمين. قاد ذلك إلى تقدير صادم في 2020 يقول إن 48 مليون حساب على "تويتر" (أو ما يقدر بـ15% من الحسابات الكلية) هي في الحقيقة حسابات وهمية أو مزيفة.

من هو مؤسس ومالك "تويتر"؟

في آذار/ مارس 2006 قام كل من جاك دورسي ونوا غلاس وبيز ستون وإيفان ويليامز بابتكار "تويتر" وقاموا بإطلاقه في شهر تموز/ يوليو من نفس العام. ويقع مقر شركة "تويتر" في مدينة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا ولها أكثر من 25 مكتب فرعي في العالم.

في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 2022 قام رجل الأعمال الشهير، إيلون ماسك، بالاستحواذ على شركة "تويتر" في صفقة بلغت 44 مليار دولار أميركي وأصبح مالك هذه المنصة الشهيرة.

تتالت أخبار إدارة ماسك الصارمة الصادمة بما في ذلك عدم السماح للموظفين بالعمل من المنزل وتلقي تعريفات مالية مقابل تأكيد الحسابات وغير ذلك، وفي 20 كانون الأول/ ديسمبر من نفس العام أعلن ماسك أخيرا أنه سيتنازل عن منصب المدير التنفيذي لشركة "تويتر" بمجرد إيجاد البديل المناسب وأنه سيكتفي ببعض المهام الفنية في الشركة.

كيفية توثيق الحساب على "تويتر"

احرص على أن حسابك في "تويتر" يحقق شروط الاستخدام. ادخل إلى حسابك الشخصي وابدأ عملية توثيق الحساب عبر الدخول إلى إعدادات الحساب ثم "طلب توثيق الحساب". ستظهر أمامك نافذة تخبرك تفاصيلا عن توثيق حساب "تويتر"- اضغط على "إبدأ الآن". حدد شخصيتك على "تويتر" عبر اختيار الفئة المناسبة. أظهر دليلا على أنك قمت باختيار الفئة المناسبة (مثلا موقعك الخاص أو مقالات عنك). قم بتأكيد هويتك عبر تقديم عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك بشكل صحيح أو الموقع أو الهوية الرسمية الخاصة بك الصادرة من جهة رسمية. قم بالضغط على زر (submit) وانتظر رد "تويتر" عليك.

ملاحظة: يظهر الرابط الموثق في الفئة الرابعة من إعدادات معلومات حسابك، وإذا كنت غير قادر على الضغط على هذا الخيار فذلك يعني أن حسابك لا يحقق شروط استخدام "تويتر".

ما هي متطلبات الحساب الثلاث كما يحددها "تويتر" للتوثيق؟

بعد أن قام "تويتر" بتحديث تعليمات توثيق الحسابات عليه مؤخرا، أصبحت عملية توثيق الحساب عليه أوضح من أي وقت مضى. بالمختصر يجب أن يحقق حسابك الشخصي ثلاث شروط لكي يتم اعتباره مرشحا للتوثيق وهي كالآتي:

يجب أن يكون حساب "التويتر" نشطا

لكل حساب "تويتر" نشط اسم حساب وصورة حساب جرى الدخول إليهما مرة على الأقل خلال الستة أشهر الماضية كما أن له عنوان بريد إلكتروني مؤكد أو رقم هاتف ملحق به. كما يجب التأكد من عدم خرق أي من قواعد "تويتر" خلال الأشهر الستة الماضية بشكل يستدعى حظر الحساب لمدة 12 ساعة أو 7 أيام.

يوصي "تويتر" أيضا أن يتطابق اسم حسابك على "تويتر" مع اسمك الحقيقي أو اسمك الفني الذي تمثله صورة الحساب وأن تعبر صورة غطاء الحساب أو الوصف بشكل دقيق عن مهارتك أو خبراتك أو تخصص شركتك.

كيف أتحقق إذا كان حسابي يحقق معايير "تويتر"؟

ننصح في البداية بأن تقوم بجدولة برنامج لنشر التغريدات خلال الأسابيع أو الأشهر السابقة لطلب توثيق الحساب حيث يمكن إتمام هذه الخطوة بواسطة (Buffer) لجدولة المنشورات، كما أن الرد على المتابعين خلال هذه الفترة قد يكون مفيدا أيضا.

يجب أن يكون حسابك على "تويتر" ملحوظا

يعني ذلك أن حسابك على "تويتر" يجب أن يكون مرتبطا بشخصية مؤثرة أو باسم تجاري بارز. أن يكون حسابك ملحوظا أو هاما أمر ضروري خلال عملية التوثيق إذ أن أول خطوات هذه العملية كما ذكرنا سابقا هي إخبار "تويتر" عن شخصيتك، وفيما يلي نذكر لكم أهم ست فئات من حيث الأهمية على "تويتر":

الجهات الرسمية

للجهات والمؤسسات الحكومية والمسؤولين الرسميين والمرشحين والشخصيات القيادية.

الشركات والأسماء التجارية والمنظمات

للشركات الكبرى والمنظمات البارزة مثل المنظمات غير الربحية والشركات الناشئة والصغيرة والأشخاص المسؤولين عن أي من هذه الجهات.

المؤسسات الإعلامية والإعلاميين

المجلات والصحف وقنوات البث والقنوات التلفزيونية والصحافيين.

الترفيه

المؤسسات العاملة في مجال الترفيه مثل شركات إنتاج الموسيقى والمهرجانات السينمائية وشبكات التلفزة.

الرياضة والألعاب

للبطولات الرياضية الرسمية والرياضات الإلكترونية والفرق الرياضية وغير ذلك من منظمات رياضية.

الأشخاص المؤثرون والناشطون

مثل المختصين الطبيين والأشخاص المهمين مجتمعيا والقادة السياسيين.

يجب أن يكون حسابك على "تويتر" أصليا

يعني حساب "تويتر" الأصلي أنك بحاجة لإثبات أنك الشخص الذي تدعي أنك هو. وهناك ثلاث طرق رئيسية لتأكيد هويتك على "تويتر" هي كما يلي:

يمكن أن تقوم بإدراج رابط لموقعك الخاص (على أن يكون موقعك الرسمي يشير بشكل واضح إلى حسابك على "تويتر"). يمكن أن تقدم صورة هوية أو إثبات شخصي صادر عن جهة حكومية رسمية. يمكن تقديم عنوان بريد إلكتروني ضمن مجال قريب.

يجب تحميل إثبات الهوية الشخصي خلال تعبئة طلب توثيق الحساب على تويتر ولذلك قم بتحضير أي من هذه الأوراق مسبقا.