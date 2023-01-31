من دوج كوين إلى تويتر: تلاعبات ماسك مستمرّة

بعد إدلاء الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" بشهادته أمام هيئة محلّفين، الأسبوع الماضي، وسط الاتّهامات التي وجّهت له بالاحتيال على المستثمرين، إثر نشره لتغريدة في السابع من آب أغسطس/ 2018، قال فيها "إنّ التمويل أصبح مضمونًا لتحويل تسلا إلى شركة خاصة بسعر 420 دولار للسهم، تجدّدت سهام النقد التي توجّه إلى ماسك، بالتلاعب في أسواق المال التقليديّة، وأسواق العملات المشفّرة.

ونشرت صحيفة أسوشيتد برس، اليوم الثلاثاء، تقريرًا قالت فيه إنّ شخصيّة إيلون ماسك الغامضة وتكتيكاته غير التقليديّة ظهرت على العلن.

وقالت الصحيفة في تقريرها، إنّ ماسك ظهر في المحاكمة على أنّه متهوّر ومتفجّر ومحتقر لأيّ شخص شكّك في دوافعه كرائد أعمال يغيّر قواعد اللعبة، وبدا في أوقات أخرى وكأنّه الذكي المتمرد صاحب البصيرة، من خلال جمعه لأكثر من 100 مليار دولار من المستثمرين، وتابعت الصحيفة، إنّ ثقته في قدرته على الحصول على هذه الأموال، هي أحد الأسباب التي جعلته يجد نفسه في المحكمة.

وفي سياق منفصل، نشرت صحيفة فاينانشال تايمز الأميركيّة، نقلًا عن بعض مصادرها، أنّ مؤسّس تسلا وسبيس إكس، ومالك شركة تويتر، يسعى لدمج نظام مدفوعات جديد في منصّة تويتر يقبل العملات الرقميّة، وهو ما قد يغيّر شكل موقع التواصل الاجتماعي وطريقة تعاطي المستخدمين عليه.

وحسب الصحيفة، فإنّ تويتر يصمّم حاليًّا نظامًا يسمح بكافّة أنواع المدفوعات على موقع التواصل الاجتماعيّ، مع إضافة إمكانيّة الدفع باستخدام العمبلات الرقميّة.

جدير بالذكر، أنّ إيلون ماسك، يعتبر واحدًا من كبار داعمي العملات الرقميّة، خاصّة عملة دوج كوين الرقميّة، حيث ذكر في وقت سابق في تغريدة له عبر تويتر، أنّه على استعداد تام لتناول وجبة ماكدونالدز على الهواء مباشرة، في حال قررت العلامة التجارية قبول المدفوعات عبر دوج كوين. وبعد هذه الأنباء، ارتفعت عملة دوج كوين الرقميّة، في ظلّ تراجع شهيّة المخاطرة الذي يخيّم على الأسواق العالميّة… كما تراجعت العملة الأساسيّة بتكوين بنسبة 2.75٪ دولارًا.

وكان الملياردير ماسك، قد أعلن عن اعتزامه إطلاق اشتراكات مرتفعة السعر عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقابل منح المستخدمين تجربة خالية تمامًا من الإعلانات. وقال قبل نحو أسبوع في تغريدة نشرها "الإعلانات متكررة جدًا على تويتر، وكثيرة جدًا، سنعمل على اتّخاذ خطوات لمعالجة الأمرين في الأسابيع الأخيرة". وتابع في تغريدته "سيكون هناك اشتراك عالي السعر لا يسمح بظهور الإعلانات".

ويعمل ثاني أغنى رجل في العالم، على إحداث تغييرات جذريّة على تويتر، منذ استحواذه على المنصّة بقيمة 44 مليار دولار. وكثير من هذه التحديثات التي يقوم بها ماسك، لا تلقى قبولًا من جماهير المنصّة، وتواجه انتقادات عديدة بين اتّهامات لماسك بالطمع والسعي لجني المال بدون مبرّرات حقيقيّة، وعلى الرغم من ذلك، إلّا أنّ ماسك يمضي في تغييراته، حتّى بعد التصويت الشهير الذي أجراه بين المستخدمين عبر صفحته الشخصيّة على تويتر، حيث صوّتت الغالبيّة العظمى ممن شملهم الاستطلاع، برغبتهم في رحيله، وضرورة إيجاد مدير تنفيذي جديد لمنصّة تويتر.

من المعروف عن الرئيس التنفيذيّ لمنصّة تويتر وشركة تسلا، إيلون ماسك، التلاعب بأسواق العملات الرقميّة، اعتمادًا على منصّة التواصل الاجتماعيّ، بالإضافة إلى اعتماده على منصبه في شركة تسلا. وما شهده العالم خلال السنوات الماضية، كان كارثيًّا إلى الحدّ الذي طالب فيه آلاف المستثمرين بمحاكمة ماسك، بعد أن هوى سوق العملات المشفّرة من قمّة قياسيّة في منتصف آذار/ مارس 2021، والتي وصلت قيمته السوقيّة إلى نحو 3 تريليون دولار، بعد هجوم شنّه ماسك، على العملات المشفّرة، حيث انخفضت قيمة البتكوين إلى نحو 29 ألف دولار بعد أن وصلت إلى نحو 70 ألف دولار، وهوت القيمة السوقيّة لسوق العملات المشفّرة إلى 1.2 ترليون دولار.