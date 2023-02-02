"عرب ٤٨" يطلق حُلّته الجديدة... شكلا ومضمونا

في الحُلّة الجديدة للموقع، ارتأينا أن نقدم تجربة مغايرة بمضامين جديدة وغنية وفق معايير مهنيّة تقدر المضمون الصحافي وتحترم عقل القراء، بحيث نقدّم تجربة مختلفة وسط صخب "وسائل التواصل" وقلّة مصداقيتها، لتتمايز عنها شكلا ومضمونا.

يطلق "عرب ٤٨"، اليوم الخميس، حُلة الموقع الجديدة، بعد شهور من العمل على تطويرها تقنيا وبصريًا، لتقدّم تجربة تصفح وقراءة مميزة، تعتمد على سهولة الاستخدام والتنوع في المواضيع والعناوين، وتحوي مضامين جديدة غنية وواسعة بمعايير صحافية، وفق قواعد المهنية والشفافية والمصداقية، وصلابة المضمون.

في الحُلّة الجديدة للموقع، ارتأينا أن نقدم تجربة مغايرة بمضامين جديدة وغنية وفق معايير مهنيّة تقدر المضمون الصحافي وتحترم عقل القراء، بحيث نقدّم تجربة مختلفة وسط صخب "وسائل التواصل" وقلّة مصداقيتها، لكن نعتمد السرعة في نقل الخبر، والتعمق في التحليل، والمتعة في التصفح، أي أن التمايز يكون بالشكل والمضمون.

الصفحة الرئيسية للموقع بحلّته الجديدة

في جانب المضامين المكتوبة، سنفرد مساحات أوسع لمواد تحليلية عميقة، إن كان في الشؤون المحلية، مرورًا بقضايا عالمية وعربية، سياسية واقتصادية واجتماعية وتكنولوجية وبيئية، ليوفّر الموقع بذلك، التغطية الإخبارية السريعة والمهنية والموضوعية، إلى جانب مضامين معرفية آفاقها واسعة.

إلى جانب ذلك، أبرزنا في الصفحة الرئيسية زاوية "بودكاست عرب ٤٨"، وزاوية "فيديو ٤٨" باعتبارهما مضامين مميّزة من إنتاج الموقع.

وسيزيد "عرب ٤٨" من إنتاجه المرئي والبصري والصوتي على شبكات التواصل و"يوتيوب" ومنصات البودكاست، بمضامين خاصة، ما بين الإخباري، والتوثيقي، والتحليلي، والحواري.

والخطوة المقبلة، ستكون إطلاق تطبيق جديد للموقع على الهواتف الذكية، يحمل إضافات ومميزات خاصة تتواءم مع روح التصميم الجديد، وتمنح المستخدم/ ة إمكانيات عديدة.

مسودة أولية خلال العمل على تطوير الموقع

إضافة إلى ذلك، سيجدد الموقع نشرته البريدية اليومية لجهة الشكل والمضمون، لتشمل مواد خاصة ومرئيات من إنتاج الموقع، وبخاصة أن النشرة البريدية تصل إلى نحو 30 ألف متابع يوميًا.

نعدّ هذا التجديد خطوة أخرى في مسيرتنا الإعلامية التي اعتمدت وما زالت على كوكبة من الصحافيين والمهنيين الشباب في مجالات عدّة، حيث نعمل جاهدين على مواكبة التطورات التكنولوجية والبرمجية، وعلى التجديد الدائم في المضامين والتقنيات، ليصلكم الخبر وما بعده؛ بأعلى مصداقية، وأدق التفاصيل، مع انحياز واضح للحقيقة.