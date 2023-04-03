"حملة" يفتح باب التسجيل للانضمام إلى منتدى فلسطين للنشاط الرقمي 2023

تأتي فعاليات المنتدى لهذا العام بشكل مركب (وجاهي ورقمي)، حيث تضم الفعاليات الرقمية جلسات سياسية متنوعة تركز على جوانب مختلفة من التمييز الرقمي ضد الفلسطينيين/ات. تركز جلسات اليوم الأول

أعلن حملة - المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي، عن إطلاق برنامج النسخة السابعة من منتدى فلسطين للنشاط الرقمي وفتح باب التسجيل للحضور والمشاركة فيه. إذ يعتبر منتدى فلسطين للنشاط الرقمي الحدث الرقمي الأضخم حول الحقوق الرقمية الفلسطينية، ويعقد المنتدى لهذا العام بشكل مركب (وجاهي ورقمي) على مدار ثلاثة أيام بين 23 أيار/ مايو حتى 25 أيار/ مايو من العام الحالي.

ويأتي المنتدى هذا العام بالتعاون مع 45 مؤسسة شريكة مستضيفا أكثر من 90 متحدث/ة ومدرب/ة محليا وإقليميا ودوليا، من ضمنهم المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية الرأي والتعبير، أيرين خان، كما يشارك في المنتدى كبرى شركات وسائل التواصل الاجتماعي من ضمنها "ميتا"، "زوم"، "جوجل"، "ويكيميديا".

جاء منتدى العام تحت ثيمة "إنهاء التمييز الرقمي ضد الفلسطينيين/ات" في محاولة للتشبيك وفتح الحوار بين الفلسطينيين/ات على اختلاف أماكن تواجدهم ولجمع القوى بين الفلسطينيين/ات والمناصرين للقضية الفلسطينية، لدراسة وفهم ومناقشة الآثار المختلفة للتمييز الرقمي ضد الفلسطينيين/ات والمجتمعات المهمشة الأخرى حول العالم، بهدف توحيد سبل الضغط على الشركات التكنولوجية والحكومات لإنهاء التمييز الممنهج بحقهم/ن.

وتأتي فعاليات المنتدى لهذا العام بشكل مركب (وجاهي ورقمي)، حيث تضم الفعاليات الرقمية جلسات سياسية متنوعة تركز على جوانب مختلفة من التمييز الرقمي ضد الفلسطينيين/ات. تركز جلسات اليوم الأول على قضايا تأثير تطبيقات السياحة والخرائط الرقمية والأرشيفات على روايات الشعوب المضطهدة، وأثر التمييز الاقتصادي الرقمي على حق الفلسطينيين/ات في الوصول إلى الحرية والعدالة والكرامة، واستخدام تقنيات المراقبة لتعميق التمييز الممنهج ضد الفلسطينيين/ات والمجتمعات ذوي البشرة الملونة حول العالم.

أما جلسات اليوم الثاني فتناقش تأثير التشريعات الصادرة من الاتحاد الأوروبي على الحقوق الرقمية للفلسطينيين/ات، وأثر الفجوة الرقمية في فلسطين على جوانب الحياة المختلفة، ناهيك عن مناقشة إمكانيات مواجهة حملات التشهير والعنصرية ضد الفلسطينيين/ات، عدا عن تناول العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والتمييز الرقمي بحق المجتمعات المهمشة.

وتركز الجلستان الأخيرتان في اليوم الثالث على تأثير التشريعات الصادرة في الولايات المتحدة الأمريكية على الحقوق الرقمية حول العالم، وتكون جلسة الختام للمنتدى حول موضوع التضامن بين الشعوب لتجاوز آثار التمييز الرقمي ومساءلة الشركات والحكومات.

إلى ذلك، تحتوي الفعاليات الرقمية على جلسات نقاشية مع بعض الشركات التكنولوجية ومع مجلس الإشراف على "ميتا". ناهيك عن بعض الورشات الشيقة التي تركز على قضايا مختلفة مثل كيف يمكن استخدام أدوات "جوجل" للبقاء آمنًا رقميًا، وورشة حول كيف يمكن للمجتمعات المهمشة استخدام منصات "ميتا" (Meta) لزيادة الوعي بقضاياهم؟ وغيرها العديد من الفعاليات الرقمية.

كما تحتوي فعاليات المنتدى على ورشات وجاهية موزعة في العديد من المدن، مثل حيفا، والناصرة، والقدس، وجنين، ونابلس، ورام الله، وبيت لحم، وبيرزيت، والخليل وغزة. تهدف هذه الورش إلى بناء قدرات الناشطين/ات والصحفيين/ات ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة حول قضايا متنوعة، منها على سبيل المثال لا الحصر، مواضيع السلامة الرقمية، وصناعة القصص الرقمية بهدف تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان، وبناء القصص الرقمية من الأرشيفات التاريخية، والتحول الرقمي للمؤسسات، والحضور الرقمي للنشطاء/ات والصحافيين/ات، والحشد الرقمي والمناصرة لتجاوز التمييز الرقمي ضد الفلسطينيين/ات وغيرها من المواضيع الشيقة.

ودعا حملة- المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي إلى المسارعة في التسجيل لحجز مقاعد للمشاركة في منتدى فلسطين للنشاط الرقمي 2023 عبر موقعنا الإلكتروني.