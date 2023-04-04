دليلك الشامل عن تحديثات تطبيق "تلغرام" الجديدة في 2023

يمكن للمستخدمين تحويل أي ستيكر أو إيموجي إلى صورة بروفايل لحساباتهم على تطبيق "تلغرام" أو لقنوات المحادثة الخاصة بهم. يمكن لأي مستخدم تحويل هذه الصور والأشكال إلى صور بروفايل حتى بدون

قام تطبيق "تلغرام" في نسخته الأحدث بتقديم مجموعة من الإضافات والخصائص المميزة التي من شأنها أن ترضي أذواق المستخدمين وتجعل الاعتماد عليه تجربة ممتعة ومفيدة.

أصبح بإمكان مستخدمي تلغرام تحويل النقود بعملة USDT الرقمية عبر الدردشة

تم إضافة (USDT) إلى بوت المحفظة (@wallet) على "تلغرام" في الجزء الثاني من شهر آذار/ مارس 2023 مما يوسع من قدرة المستخدمين على شراء وبيع (crypto) أو العملات الرقمية.

ومع هذه الخطوة التي تسهل التداول بالعملات الرقمية على تطبيق "تلغرام"، يمكن القول إن إرسال (USDT) أصبح سهلا تماما مثل إرسال الرسائل أو النصوص المكتوبة وتعتبر هذه الخطوة تقدما كبيرا.

يذكر أن بيتكوين وتونكوين جرى إضافتهما إلى بوت المحفظة سابق الذكر في شهر نيسان/ أبريل الماضي وأصبح بالإمكان تداولهما ضمن محادثات الدردشة على "تلغرام"، واليوم ينضم إليهما (UDST).

وضع توفير الطاقة على تلغرام للحفاظ على بطارية الهاتف الذكي

قدم تطبيق "تلغرام" لمستخدميه وضع توفير الطاقة مؤخرا بهدف الحفاظ على حياة البطارية لوقت أطول خصوصا عندما ينخفض مستوى الطاقة عن حد معين يتم تحديده من قبل المستخدم بشكل مخصص. يعمل هذا الوضع الخاص بتوفير الطاقة على إيقاف عمل بعض المميزات التي قد تستهلك الطاقة في التطبيق مثل تشغيل الفيديوهات والـGIF التلقائي ورسومات الستيكر وتحديثات الخلفية.

والخاصية الجديدة هذه لها لائحة منفردة من الإعدادات التي يمكن لكل مستخدم أن يغيرها ويضبطها وفق ما يناسبه بخصوص تشغيل الفيديوهات وصور GIF ورسومات الستيكر والإيموجي وتأثيرات الواجهة وتحميل الوسائط وتحديثات الخلفية (في الهواتف التي تعمل بنظام iOS فقط).

يمكن أيضا أن يختار المستخدمون إيقاف هذه التحديثات والتشغيل التلقائي لما تقدم من مميزات وأدوات بشكل دائم بهدف توفير الطاقة. وقد صرحت شركة "تلغرام" أنها اختبرت أكثر من 200 نوع من الهواتف التي تعمل على نظام أندرويد وتوصلت إلى "إعدادات أساسية محسنة" لها.

خاصية صناعة صورة البروفايل على تلغرام

يمكن للمستخدمين تحويل أي ستيكر أو إيموجي إلى صورة بروفايل لحساباتهم على تطبيق "تلغرام" أو لقنوات المحادثة الخاصة بهم. يمكن لأي مستخدم تحويل هذه الصور والأشكال إلى صور بروفايل حتى بدون استخدام "تلغرام بريميوم".

يمكن للمستخدمين أيضا وضع أو اقتراح صور البروفايل لجهات الاتصال لديهم ولن يستغرق الأمر أكثر من نقرتين على صورة البروفايل الأساسية، علما أن خاصية اقتراح صورة البروفايل هذه تم تقديمها للمستخدمين في التحديث الذي ظهر قريب بداية عام 2023 للتطبيق.

ترجمة محادثات كاملة على تلغرام

يمكن لمستخدمي نسخة بريميوم من تطبيق "تلغرام" أن يترجموا المحادثات الشخصية ومحادثات المجموعات والقنوات كاملة على التطبيق بشكل فوري عبر الضغط على مستطيل الترجمة أعلى الشاشة. وتسمح الخيارات المتعددة في هذه اللائحة بإخفاء مستطيل الترجمة وإظهاره والتحكم باللغات التي تتم الترجمة منها وإليها. ويمكن لجميع المستخدمين، وليس مستخدمي بريميوم بشكل حصري، أن يترجموا الرسائل بشكل إفرادي عبر اختيار الرسالة والضغط على خيار الترجمة.

مجموعات الإيموجي الجديدة على تلغرام

يتم ترتيب الستيكرز والإيموجي حاليا على "تلغرام" بمجموعات أو فئات لتسهيل الوصول إليها واختيار المطلوب عند الإجابة على الرسائل بردود أفعال أو عند وضع الحالات. يمكن للمستخدمين الضغط مطولا على أي إيموجي لتقريب الصورة (Zoom in) وإلقاء نظرة أوضح على الإيموجي قبل إرساله، علما أن مستخدمي "تلغرام" بإمكانهم إرسال أكثر من مليون إيموجي وستيكر مختلف.

استخدام بيانات الهاتف على تطبيق تلغرام

يمكن للمستخدمين الاطلاع على كمية بيانات الإنترنت التي استهلكها تطبيق "تلغرام" بواسطة مخططات بيانية على شكل قرص سواء للاستهلاك عبر الواي فاي أو بيانات شبكة الهاتف الخليوي. ومن هنا يمكن للمستخدمين تعديل إعدادات التحميل التلقائي لتناسب خطة استهلاكهم للإنترنت. يذكر أن تحديثا مشابها يختص باستخدام التخزين لتطبيق "تلغرام" تم تقديمه للمستخدمين مؤخرا.

الحفظ التلقائي للوسائط المستقبلة على تلغرام

يمكن للمستخدمين حاليا التحكم بحفظ الوسائط التلقائي على أجهزة الهاتف عند تلقيها على تطبيق "تلغرام" حسب عدة معايير مثل الحجم والنوع والمحادثة التي تم تلقيها عبرها. وتدعم لائحة الإعدادات هذه حاليا الاستثناءات لكي يتمكن المستخدمون من حفظ ما يريدون حفظه حقا فقط.

باستخدام تطبيق "تلغرام" ليس هناك حاجة لحفظ كل شيء على جهاز الهاتف الذكي حيث يمكن إزالة المستندات والوسائط من تخزين الهاتف وإعادة تحميلها من سحابة "تلغرام" في أي وقت يرغب به المستخدم.

اختيار المحادثات للبوت على تلغرام

يمكن لمطوري البوت (الرد التلقائي على "تلغرام") إضافة أزرار خاصة لتساعدهم على اختيار المجموعات والقنوات أو المستخدمين الذين تنطبق عليهم معايير محددة. يمكن استخدام هذه الخاصية بسرعة لإضافة البوت إلى مجموعة يكون فيها المستخدم مسؤولا (admin) ويتم تفعيل خاصية المواضيع فيها.

أشكال إيموجي مخصصة جديدة على تلغرام

أضاف تطبيق "تلغرام" 10 حزم من أو مجموعات من أشكال الإيموجي المخصصة التي تم رسمها واختيارها من قبل فناني "تلغرام". إلا أنهم في التحديث الجديد ضمنوا بضع مئات من الأيقونات المصممة خصيصا لصور البروفايل. يمكن أيضا للمستخدمين البحث وإضافة أي من حزم الإيموجي هذه من قسم الأكثر رواجا في أعلى شاشة الإيموجي.

الإيموجي التفاعلي على تلغرام

قام فنانو الرسوم في "تلغرام" بإضافة نسخ تفاعلية من الإيموجي، وأصبح بإمكان المستخدمين إرسال أي من أشكال الإيموجي هذه في المحادثات الفردية ثم النقر على زر معين لفتح أو تفعيل تأثيره للشاشة كاملة لكلا المستخدمين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لأي مستخدم أن يستخدم أشكال الإيموجي الجديدة كردود أفعال.

خصم على اشتراكات البريميوم السنوية على تلغرام

قام "تلغرام" بتقديم النسخة المدفوعة "بريميوم" لمستخدميه أسوة ببقية منصات التواصل الاجتماعي المجانية التي تحرص على الحفاظ على مستخدميها المجانيين وعلى الربح من نسخها المطورة المدفوعة الجديدة. وأصبح الآن بإمكان مستخدمي نسخة البريميوم من "تلغرام" توفير ما يعادل 40% من اشتراكهم السنوي عبر الدفع المسبق لقاء سنة كاملة من المميزات الخاصة والحصرية وخصوصا أن "تلغرام" يقدم خيار إهداء الاشتراك بنسخة "تلغرام بريميوم" للأصدقاء كذلك.