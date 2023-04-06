إيلون ماسك يثير غضب "الإذاعة الوطنيّة العامّة" على تويتر

هذا التصنيف الّذي وضعه موقع "تويتر"، يجعل من الإذاعة الوطنيّة العامّة، الّتي تتّخذ من واشنطن مقرًّا لها، وتملك أكثر من ثمانية ملايين متابع على قدم المساواة مع وسائل الإعلام الحكوميّة الصينيّة والروسيّة

قالت وسائل إعلام أمير كيّة، إنّ موقع "تويتر"، كان قد أثار غضب الإذاعة الأميركيّة العريقة "إن بي آر" أمس الأربعاء، بعد وضع منصّة التواصل الاجتماعيّ الّتي يملكها الملياردير إيلون ماسك علامة "وسيلة إعلام تابعة للدولة" على حسابها.

وهذا التصنيف الّذي وضعه موقع "تويتر"، يجعل من الإذاعة الوطنيّة العامّة، الّتي تتّخذ من واشنطن مقرًّا لها، وتملك أكثر من ثمانية ملايين متابع على قدم المساواة مع وسائل الإعلام الحكوميّة الصينيّة والروسيّة.

جدير بالذكر، أنّ هذه الخطوة، تأتي بعد تجريد صحيفة "نيويورك تايمز" من علامة التحقّق على موقع "تويتر".

وينظر المحافظون إلى المؤسّستين الإعلاميّتين باعتبارهما معقلين لليسار، وهو موقف غالبًا ما عبّر عنه ماسك في تغريداته.

ووفقًا لسياسة تويتر الّذي يعدّ أداة تواصل رئيسيّة للمسؤولين والمشاهير ووسائل الإعلام، فإنّ هذا القرار سوف يحدّ من وصول تغريدات الإذاعة والصحيفة إلى المستخدمين.

وأعرب الرئيس التنفيذيّ ل"ان بي آر" جون لانسينغ عن "الانزعاج لدى رؤيتنا الليلة الماضية أنّ تويتر صنّفنا وسيلة إعلام تابعة للدولة، وهو وصف وفقًا لإرشادات توتير الخاصّة لا ينطبق على ان بي آر".

وأفادت الإذاعة أنّ أقلّ من واحد بالمئة من تمويلها يأتي من مصادر فدراليّة.

وأكّد لانسينغ "+ان بي ار+ تدعم حرّيّة التعبير ومحاسبة النافذين. ليس مقبولًا من قبل تويتر أن يضع لنا الوسم بهذه الطريقة".

ووصفت منظّمة "بن أميركا" الّتي تدافع عن حرّيّة التعبير هذه الخطوة بأنّها خطيرة.

وقالت ليز ووليري مديرة السياسة الرقميّة في المنظّمة "قيام تويتر من جانب واحد بوسم "ان بي ار" على أنّها وسيلة إعلام تابعة للدولة، على قدم المساواة مع ار تي الروسيّة، يعدّ خطوة خطيرة يمكن أن تقوّض ثقة الجمهور في مصادر إخباريّة موثوقة".