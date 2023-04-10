إدارة تويتر تتراجع عن موقفها بخصوص شبكة "إن بي آر"

كان تويتر وضع الثلاثاء علامة "وسيلة إعلام تابعة للدولة" على حساب الإذاعة الأميركيّة العريقة "إنّ بي آر"، ممّا جعل الإذاعة الوطنيّة العامّة على قدم المساواة مع وسائل الإعلام الحكوميّة الصينيّة والروسيّة

أعلن موقع "تويتر"، تراجعه عن القرار الذي أحدث ضجّة كبيرة في الولايات المتّحدة، والذي قضى بوضع علامة "وسيلة إعلام تابعة للدولة" على حساب شبكة "إن آر بي" الأميركيّة، والتي تعني بأنّها هيئة "مموّلة من الحكومة"، على غرار التعامل مع وسائل الإعلام الروسيّة التي تتلقّى تمويلًا من الحكومة الروسيّة.

وكان تويتر وضع الثلاثاء علامة "وسيلة إعلام تابعة للدولة" على حساب الإذاعة الأميركيّة العريقة "إنّ بي آر"، ممّا جعل الإذاعة الوطنيّة العامّة على قدم المساواة مع وسائل الإعلام الحكوميّة الصينيّة والروسيّة.

وأشارت "إن بي آر" إلى أنّ الإذاعة تموّل بصورة رئيسيّة من الإعلانات والتبرّعات والمساهمات الّتي يوفّرها مستمعوها، مؤكّدة أنّ نسبة صغيرة من تمويلها تأتي من مصادر فيدراليّة.

وندّدت الإذاعة بخطوة تويتر وأحجمت الجمعة عن نشر تغريدات في حسابها. وأكّد الرئيس التنفيذيّ لـ"إن بي آر" جون لانسينغ أنّ قرار تويتر "غير مقبول".

ووضعت المنصّة الّتي اشتراها الملياردير إيلون ماسك في تشرين الأوّل/أكتوبر الفائت، شبكة "بي بي سي" الّتي تموّلها أسر بريطانيّة، في التصنيف نفسه.

ولم يطبّق تويتر قراره على باقي حسابات الإذاعة (كتلك الّتي تغطّي الأخبار السياسيّة أو الموسيقيّة مثلًا) الّتي استمرّت في التغريد. وفي عطلة نهاية الأسبوع، صنّف تويتر حسابي "إن بي آر" و"بي بي سي" ضمن الحسابات "الّتي تموّلها الحكومة".

وتأتي قرارات تويتر عقب تجريده حساب صحيفة "نيويورك تايمز" من علامة التحقّق، بعدما اتّهمها إيلون ماسك بممارسة "دعاية" مبتذلة.