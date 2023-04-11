دليلك الشامل عن إخفاء قائمة المتابعين على "إنستغرام"

ما هو تطبيق إنستغرام؟

تطبيق "إنستغرام" أو كما يشاع عنه الإنستا، هو خدمة شبكة اجتماعية ذات أصل أميركي تقوم بمشاركة الصور والفيديوهات وتمتلكها شركة "ميتا"، أنشأها كيفن سيستروم ومايك كريجر وقد ظهرت لأول مرة لأنظمة IOS (أجهزة الأيفون) في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2010، وفي نيسان/ أبريل عام 2012 أطلقت لأجهزة الأندرويد، وفي تشرين الثاني/ نوفمبر لعام 2012 جرى إطلاق نسخة سطح المكتب التي تحتوي على عدد قليل من المزايا مقارنة بالنسخة الموجودة على الهواتف.

يمكن من خلال هذا التطبيق أن تنشر الصور المعدلة والمفلترة ليتم رؤيتها من قبل العامة أو من الأشخاص الذين قبلت متابعتهم لك، ويمكن لمستخدم التطبيق أن يتصفح حسابات الآخرين ويقوم بوضع إعجابات على منشوراتهم ويترك تعليقا.

في البداية كان "إنستغرام" تطبيقا لعرض الصور والمقاطع ضمن مربع 1:1 وبعدها أضيفت إليه ميزة المراسلة التي تسمح للمستخدمين بالتواصل مع بعضهم البعض، وأصبح يمكنك وضع القصص أيضا لتبقى في حسابك لفترة 24 ساعة.

بعد أن جرى إطلاق تطبيق "إنستغرام" في عام 2010 حصل على مليون تنزيل خلال شهرين فقط، ثم حصل على 10 ملايين مستخدم في أول سنة له ثم على مليار مستخدم في عام 2018. وفي عام 2012 قام "فيسبوك" بالحصول على هذه الخدمة مقابل مليار دولار أميركي تقريبا.

كيف أقوم بإخفاء المتابعين على إنستغرام؟

في حال كنت تريد أن تقوم بإخفاء المتابعين عن الأصدقاء والعائلة أو تريد إخفاء عدد المتابعين فإن هذا الأمر يعد مهما للغاية لكل شخص يريد الحفاظ على خصوصيته على تطبيق "إنستغرام" وأمان حسابه ومنع المستخدمين الآخرين من رؤية متابعيه، لأن قائمة المتابعين على جميع مواقع التواصل الاجتماعي تعد أمرا خاصا من غير المحبذ أن تكون في متناول الجميع.

إن تطبيق "إنستغرام" يماثل تطبيق "فيسبوك" وتطبيقات التواصل الاجتماعي الأخرى ويحوي الكثير من خيارات الأمان والخصوصية ضمن إعدادات الحساب وهذه الإعدادات هي ما تتيح للمستخدم أن يقوم بتعديل بياناته الخاصة كيفما يريد، كإخفاء بعض المعلومات الشخصية أو حتى إظهارها، ومن بين هذه الميزات نظهر لكم كيفية إخفاء المتابعين عن الأصدقاء:

نقوم بتشغيل تطبيق "إنستغرام" على هاتف الأندرويد أو الأيفون الخاص ثم نقوم بالنقر على صورة الحساب في الأسفل للدخول إلى الصفحة الشخصية في التطبيق. نقوم بالنقر على أيقونة عرض قائمة الإعدادات. نقوم بالنقر على خيار settings أو الإعدادات. تظهر مجموعة من الخيارات التي تتحكم في الحساب على "إنستغرام" تقوم باختيار قسم الـprivacy أو قسم الخصوصية. هنا نجد جميع خيارات الإعدادات التي تتعلق بخصوصية الحساب، نقوم بالنقر على خيار private account أو الحساب الشخصي فتظهر رسالة تستفسر في حال كنت تريد تحويل حسابك "إنستغرام" من حساب عام إلى حساب شخصي ثم تقوم بتأكيد الأمر، ومنه يتم إخفاء المتابعين عن الأشخاص المجهولين والأصدقاء الذين لم تقم بإضافتهم على حسابك بشكل تلقائي.

كيف أمنع أحد الأصدقاء من مشاهدة ما أقوم بنشره على إنستغرام؟

في حال كان لديك ضمن لائحة الأصدقاء أحد الأصدقاء أو فرد من أفراد العائلة الذي لا تريده أن يشاهد ما تقوم بنشره من قصص ومنشورات على صفحتك الشخصية يمكنك أن تمنعه من ذلك عن طريق اتباع هذه الخطوات:

اذهب إلى صفحتك الشخصية على تطبيق "إنستغرام" ثم انقر على زر المتابعين أو followers . قم بالبحث عن الصديق الذي لا تريده أن يشاهد منشوراتك وقصصك. قم بالولوج إلى حساب الشخص الخاص ثم انقر على الثلاث نقاط واختر خيار الحظر block. سيتم بشكل تلقائي منع هذا الشخص من مشاهدة منشوراتك وقصصك. تجدر الإشارة إلى أنه عندما تقوم بحظر أحد الأشخاص لن يستطيع أن يصل إلى حسابك الشخصي بشكل نهائي حتى يتم رفع الحظر عنه. ويمكن رفع الحظر عن طريق الدخول إلى إعدادات حسابك الشخصية ثم الخصوصية ثم الحسابات المحظورة أو blocked account ثم تلغي الحظر عن الشخص.

حل مشكلة عدم ظهور المتابعين على إنستغرام

يتم إظهار المتابعين على حسابك الشخصي بالطريقة المعاكسة لإخفائهم وذلك عن طريق الخطوات التالية:

ندخل على حسابنا الشخصي على "إنستغرام" وننقر على أيقونة قائمة الإعدادات. ندخل على الإعدادات ثم إلى خيار الخصوصية. نلغي تفعيل خيار الحساب الخاص. سيتم حل هذه المشكلة بشكل تلقائي وسيظهر المتابعين للأشخاص الآخرين.

كيفية إنشاء حساب على تطبيق إنستغرام

ادخل منصة "إنستغرام" الأصلية أو قم بتحميل تطبيق "إنستغرام" ثم أدخل وانقر على زر إنشاء حساب جديد. يطلب منك إدخال اسم المستخدم الذي تريده من أجل استخدامه في تسجيل الدخول في تطبيق إنستغرام. اكتب كلمة المرور الخاصة بك وينصح بأن تكون كلمة المرور مكونة من حروف ورموز وأرقام. عليك أن تضع رقم هاتفك أو بريدك الإلكتروني الذي تريد أن تربطه بحسابك على "إنستغرام". يتم استلام كود للتأكد من بريدك الإلكتروني ثم يتم إدخاله في خانته. يمكنك اختيار ما إن كنت تريد حسابك عاما وأي شخص يمكنه مشاهدة منشوراتك وقصصك أو حساب خاص يمكن للأشخاص الذين سبق وقبلت متابعتهم لك فقط أن يشاهدوا منشوراتك وقصصك.

كيفية زيادة عدد المتابعين في حسابك على تطبيق إنستغرام