كيف تحوّل رسائل "واتس آب" الصّوتية إلى نصوصٍ مكتوبة؟

تعد ميزة تحويل الرسائل الصوتية إلى نصية من المميزات الحديثة الخلاقة والمبهرة في ما يخص تقنيات التواصل الاجتماعي، فمن المفهوم الأول لهذه الميزة، تستطيع أن ترى أنها من التقنيات الخاصة بكماليات الراحة الإنسانية

لطالما اعتبر تطبيق "واتس آب" واحدا من أهم تطبيقات التواصل الاجتماعي وأكثرها راحةً وتسهيلا للتواصل بين الناس، وهذا لما يملكه من مميزات جعلته وبدون منازع يتصدر رأس القائمة في ما يخص تطبيقات الدردشة والمحادثة الفورية حول العالم.

يسمح "واتس آب" لك بإرسال الرسائل بصيغها المتعددة النصية والصوتية والمرئية من خلال أيقونات خيارات واضحة وواجهات مريحة وسهلة، كما يتيح لك تخزين هذه الرسائل وتحميلها بأحجام مختلفة، وبإمكانك حتى إلغاء إرسال هذه الرسائل ومسحها في حال دعت الحاجة إلى ذلك، وغير ذلك الكثير من المميزات الأخرى التي منحت "واتس آب" شهرته العالمية.

ولعل أهم هذه المميزات وأكثرها ابتكارا هي ميزة تحويل الرسائل الصوتية إلى نصية يمكن قراءتها والاستغناء عن الاستماع إلى المحتوى الصوتي. سنتحدث في هذا المقال عن هذه الميزة وطريقة استخدامها ودواعي اللجوء إليها.

لمحة عن تطبيق واتس آب

تم إطلاق تطبيق "واتس آب" في شهر شباط/ فبراير عام 2009 من قبل موظَّفَيْن سابقين لدى شركة "ياهو"، ليكون حينها متاحا فقط على متاجر الأجهزة الذكية العاملة بنظام أبل، أي على المتاجر الخاصة بأجهزة أيفون. وقد حقق شهرة وشعبية واسعة بعد أن نال إعجاب عدد كبير من المستخدمين، ولعل عرض حالة المستخدم كانت من أهم ميزاته التي ساعدت في زيادة شهرة التطبيق وعدد تحميلاته.

تمت إضافة التطبيق إلى متاجر أجهزة الأندرويد لاحقا في عام 2010، وسنة تلو الأخرى كان "واتس آب" يحظى بتحسينات وإضافات جديدة مميزة جعلته واحدا من أكثر تطبيقات التواصل الاجتماعي استخداما حول العالم. وقد حصل مؤخرا أن انتقلت ملكية "واتس آب" إلى شركة "فيسبوك" أو كما تعرف "ميتافيرس" بصفقة مقدارها 19 مليار دولار.

يتوفر "واتس آب" بنسخة مجانية للأجهزة الذكية وأخرى لأجهزة الكمبيوتر، ويتيح لمستخدميه إرسال الرسائل النصية والصوتية والمرئية وإجراء محادثات الصوت والفيديو، وإنشاء محادثات الدردشة الجماعية، وإرسال الملفات، كله بنمط التشفير "طرف إلى طرف"، ويعتمد "واتس آب" على رقم الجوال الخاص بالشبكة المحلية لإضافة المستخدمين مع إمكانية التواصل مع جهات الاتصال المدرجة في جهازك ممن يستخدمون التطبيق، بالإضافة إلى ميزات حظر المستخدمين وإلغاء الإرسال ومسح الدردشات وغيرها العديد، ولعل تحديد حجم الملفات المرسلة كان من أهم سلبيات التطبيق، فهو يقيد حجمها حتى 100 ميغابايت فقط لمختلف أنواع الملفات.

ميزة إرسال الرسائل الصوتية

حققت ميزة إرسال الرسائل الصوتية نقلة نوعية في تاريخ "واتس آب"، لما أضافته من راحة وسهولة في استخدام التطبيق، ولعلها أهم ميزة ساهمت في منح التطبيق شعبية واسعة في منتصف العقد الثاني من الألفية الثانية، حيث تم إطلاق هذه الميزة عام 2013، ليكون "واتس آب" التطبيق الرائد الذي يطلق هذه الميزة في عالم تطبيقات التواصل الاجتماعي والمراسلة الفورية.

لماذا قد تلجأ إلى ميزة تحويل الرسائل الصوتية إلى نصية؟

تعد ميزة تحويل الرسائل الصوتية إلى نصية من المميزات الحديثة الخلاقة والمبهرة في ما يخص تقنيات التواصل الاجتماعي، فمن المفهوم الأول لهذه الميزة، تستطيع أن ترى أنها من التقنيات الخاصة بكماليات الراحة الإنسانية ورفاهية التواصل، بالإضافة إلى اعتبارها كوسيلة من وسائل سهولة التواصل لذوي الاحتياجات الخاصة.

هذا الميزة بالدرجة الأولى تسمح لك باستعراض الرسائل الصوتية بصيغة نص مكتوب في الحالات التي لا يتسنى لك فيها الاستماع إلى المحتوى الصوتي، وكثيرا ما يواجه المستخدم مثل هذه الحالات في حياته اليومية، كأن يكون ضمن ازدحام مروري أو أجواء صاخبة تمنعك من الاستماع الواضح إلى تسجيل صوتي، أو بعض المواقف الأخرى كأن تكون ضمن اجتماع عمل أو تجمع أسري يستوجب احترام معايير اللقاء وعدم تشغيل أي محتويات صوتية، أو أن تصلك الرسائل الصوتية وبجانبك أحدٌ نائم لا تريد لصوت الرسالة أن يوقظه.

بالتالي نرى أن خاصية تحويل الرسائل الصوتية تضمن لمستخدميها سهولة استعراض المحتوى ضمن ظروف خاصة، كما تضمن أيضا جوّا من الخصوصية والأمان يتيح لك التواصل مع الناس واستقبال المعلومات بشكل آمن دون لفت الانتباه.

علاوة على ذلك، اُعتبرت هذه الخاصية واحدة من أهم وسائل التواصل لذوي الاحتياجات الخاصة، ولاسيما أولئك الذين يعانون من ضعفٍ في حاسة السمع أو حتى الصمم الكلي أو الجزئي، فهي تتيح لهم تحويل محتويات الرسالة الصوتية إلى نصٍّ مقروء وواضح يغنيهم عن الحاجة إلى تشغيل التسجيل والاستماع إليه.

لعل هذه الخاصية أيضا سهّلت على المستخدمين تلخيص وصياغة محتويات الرسائل الصوتية بصورة نص مكتوب، وهذا كان له آفاق عديدة في مجال الأعمال وكتابة المحتوى والتواصل بين موظفي الشركات والمؤسسات، لما قدمته من توفير للجهد والوقت في فهم وكتابة وصياغة المعلومات المرسلة صوتيا وتحويلها إلى نصوص مقروءة.

بناء على ما سبق نجد أن لهذه الميزة التي طرحها "واتس آب" فوائد عديدة وإيجابيات لا حدود لآفاقها واستخدامات مبتكرة تمس حياة جميع الأفراد مهما اختلفت متطلباتهم واحتياجاتهم.

طريقة تحويل الرسائل الصوتية إلى رسائل نصية في واتساب

حتى تتمكن من تفعيل هذه الميزة، يتوجب عليك تحميل التطبيق الذي يتيح استخدامها وهو تطبيق (audio to text for whatsapp)، وهو تطبيق مجاني يمكنك تحميله من متجر (galaxy store) للأجهزة العاملة بنظام أندرويد أو (App store) للأجهزة العاملة بنظام أبل، أو من (play store) في كلتا الحالتين.

بعد تحميل التطبيق وتثبيته في جهازك، يتوجب عليك الآن التوجه إلى الدردشة التي تحتوي على الرسالة الصوتية المراد تحويلها في "واتس آب"، والضغط مطولا على الرسالة الصوتية حتى تظهر قائمة الخيارات في أعلى واجهة المحادثة، وبعدها تقوم باختيار زر المشاركة ثم اختيار تطبيق (audio to text for whatsapp)، وبعد هذه الخطوة يقوم التطبيق تلقائيا بتحويل الرسالة الصوتية إلى نصية بكل سهولة ووضوح.

طبعا لا بد من الإشارة إلى أهمية ضبط إعدادات اللغة الموافقة ضمن التطبيق قبل البدء باستخدامه، بالإضافة إلى أهمية وضوح الصوت واللغة ضمن التسجيل المراد تحويله إلى نص. نذكر هنا أنه توجد العديد من التطبيقات المماثلة التي تخدم هذه الميزة على المتاجر الإلكترونية، وما عليك سوى تحميل التطبيق الذي يناسبك وتطبيق الخطوات المذكورة أعلاه بالترتيب حتى تحصل على النتيجة المرغوبة مع احتمالية اختلاف بعض التطبيقات عن بعضها قليلا في آلية عملها.