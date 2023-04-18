اختتام برنامج "أثر" ومبادرات فلسطينية تتصدر الموسم على قناة "العربي 2"

شكلت المبادرات الفلسطينية بغناها وتنوعها حضورا لافتا في البرنامج، حيث غطت جوانب متعددة من قصص الكفاح وبث الأمل في مواجهة الاحتلال...

اختتم مساء أمس الإثنين، برنامج "أثر" الإنساني الذي تعرضه شاشة التلفزيون "العربي 2" والذي شمل 6 حلقات في شهر رمضان، حلقات وضعت فلسطين في صدارة البلد الأكثر حضورا في هذا الموسم.

تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات

وكانت المبادرات الفلسطينية قد شكلت بغناها وتنوعها حضورا لافتا في البرنامج، حيث غطت جوانب متعددة من قصص الكفاح وبث الأمل في مواجهة الاحتلال، من خلال مبادرات تسعى للحفاظ على الهوية الفلسطينية في تجلياتها المختلفة شملت مجالات التعليم، التراث وحفظ الآثار، الهوية والتأريخ، والرياضة.

البرنامج خصص حلقة لمبادرة "جسور الأمل" لذوي الاحتياجات الخاصة التي أطلقتها المبادرة الأم "أسرى فلسطينيون" من داخل الأسر، قبل أن تتحول إلى مؤسسة كبيرة تعنى بتطوير المواهب للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تناولت حلقة أخرى مبادرة "إيوان لعمارة التراث" الهادفة إلى صيانة المناطق الأثرية وترميمها في جهود للحفاظ على الموروث الثقافي الفلسطيني، فيما تطرقت حلقة "حمامة – صيادة" إلى المبادرة الهادفة إلى التعريف بتاريخ القرية، وتزويد زوارها بحقائق جسر الزرقاء.

البرنامج تطرق أيضا في إحدى حلقاته إلى "مشغل الوريسات" في بيت لحم، وهي مبادرة تهدف إلى إنشاء حدائق منزلية في كل بيت عن طريق إعادة التدوير، فيما تقصت حلقة مبادرة "المقاومة بالرياضة" في القدس تفاصيل رحلات عن طريق الدراجة للتنقل بين مناطق مختلفة، للتعرف عليها والتعريف بها للعالم.

هذا، وتم عرض آخر حلقة عن فلسطين مساء أمس، والتي تطرقت إلى مبادرة "كنا وما زلنا" الرامية إلى التعريف بالقرى الفلسطينية المهجّرة والسعي لإعادة ربط أهاليها من أجيال متعاقبة بها. الحلقة تميزت بالحمولة العاطفية القوية، حيث وثقت لعودة لاجئة فلسطينية مقيمة بالكويت إلى قريتها لأول مرة منذ عقود، فيما شهدت تنفيذ شابة مقيمة بالسويد لوصية جدتها المهجرة بأخذ حفنة من تراب قريتها ونثرها على قبرها، لتعطي الحلقة في دقائق قليلة لمحة عن معاناة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال التهجير القسري.

يجدر بالذكر أن برنامج أثر يعرض يوميا على قناة "العربي 2" على الساعة 6 مساء بتوقيت القدس، فيما تنشر جميع الحلقات بعد بثها على الموقع الرسمي للقناة.