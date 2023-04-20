"أهلا رمضان": الفتى أليكس خوري يسجّل حضور الفن الفلسطينيّ على "العربي 2"

أتت مشاركة أليكس كضيف في حلقتين رافقه في إحداها والده عازف الكمان إيهاب خوري وشقيقه ريان الذي يعزف عدة آلات موسيقية، فعائلة خوري عائلة فنية بامتياز، تجسد بحق الجانب الثقافي للكفاح، حيث تعتبر هذه العائلة من أحسن السفراء للفن القادم

استضاف التلفزيون "العربي 2"، كعادته في الإضاءة على مختلف الحساسيات الفنية الفلسطينية، الفنان الفلسطيني الشاب أليكس خوري، ضمن برنامج "أهلا رمضان" الذي يستضيف فنانين وعائلات من كل الدول العربية في جو طربي وعائلي محبب.

وأبهر خوري الجمهور العربي بخامة صوته الناضجة رغم حداثة سنه. وصرّح ابن الـ16 عاما، بأنه بات يشعر بحجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقه في تمثيل الفن الفلسطيني أفضل تمثيل، خاصة مع إطلاق الصحافة عليه لقب خليفة المطرب اللبناني الراحل الفنان القدير وديع الصافي.

وأتت مشاركة أليكس كضيف في حلقتين رافقه في إحداها والده عازف الكمان إيهاب خوري وشقيقه ريان الذي يعزف عدة آلات موسيقية، فعائلة خوري عائلة فنية بامتياز، تجسد بحق الجانب الثقافي للكفاح، حيث تعتبر هذه العائلة من أحسن السفراء للفن القادم من الداخل الفلسطيني.

وفي الحلقة الثانية تحدثت عائلة خوري عن بداياتها مع الفن، عن طموحاتها وأحلامها الإبداعية، وعن الروابط العائلية التي تعمقت باجتماع أفرادها حول الفن، وبالطبع تمحورت كل هذه الأحاديث حول العيش في فلسطين، قبل أن يشارك الفنانان إيهاب وريان خوري في مرافقة الفرقة الموسيقية بالعزف، فيما تألق أليكس بغناء أجمل وأصعب الأغاني والمواويل العربية.

يُذكر أن برنامج "أهلا رمضان" تم عرضه مباشرة من مدينة لوسيل القطرية يوميا طيلة شهر رمضان المبارك، فيما سيتستكمل حلقاته في قالب احتفالي خلال أيام عيد الفطر المبارك، حيث ستبث الحلقات في السابعة مساء بتوقيت القدس على شاشة العربي 2.