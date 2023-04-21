إيلون ماسك يتراجع عن موقفه بخصوص علامة "وسائل إعلام تابعة لدولة"

اختفت العلّامة الزرقاء من حسابات شخصيّات مثل كريستيانو رونالدو وبيل غيتس أو ليدي غاغا، وكذلك من حسابات الكثير من الصحافيّين والأساتذة الجامعيّين والناشطين، بمن فيهم حتّى جاك دورسي، مؤسّس تويتر

قالت تقارير إعلاميّة اليوم الجمعة، إنّ منصّة تويتر، أسقطت علامتي "وسائل إعلام تابعة للدولة" و"وسائل إعلام مموّلة من الحكومة" عن صفحات بارزة في المنصّة تابعة لمؤسّسات إعلاميّة حول العالم

ويأتي ذلك غداة تجريد المنصّة مشاهير عالميّين من مختلف المجالات، بينهم البابا فرنسيس ودونالد ترامب وبيونسيه، من علامة التوثيق الزرقاء الخاصّة بحساباتهم على تويتر، بعدما نفّذت المنصّة المملوكة لإيلون ماسك تهديدها بسحب هذه العلامة الشهيرة من أيّ شخص لا يدفع مقابل التوثيق.

وبذلك اختفت العلّامة الزرقاء من حسابات شخصيّات مثل جاستن بيبر وكريستيانو رونالدو وبيل غيتس أو ليدي غاغا، وكذلك من حسابات الكثير من الصحافيّين والأساتذة الجامعيّين والناشطين، بمن فيهم حتّى جاك دورسي، مؤسّس تويتر.

على الجانب السياسيّ، سحبت علامة التوثيق الزرقاء من حسابات الكثير من المسؤولين، لكنّ بعضهم حصل على علامة التوثيق الرماديّة المخصّصة للحسابات الحكوميّة أو بعض المنظّمات. وهذه حالة كيفن مكارثي، رئيس مجلس النوّاب الأميركيّ.

وتبيّن بحسب هذا التقييم أنّ وسائل إعلام رئيسيّة كثيرة من الدول الغربيّة وروسيا والصين وبلدان أخرى، فقدت هذه العلامات الّتي كانت مرفقة بحساباتها.

وأخذ شكل الشبكة الاجتماعيّة بالتغيّر سريعًا الخميس، مع سحب العلامات الزرقاء الّتي كانت تمنح منذ سنوات بمجرّد التحقّق من هويّة المستخدم، وفق شروط معيّنة بينها شهرة صاحب الحساب.

وباتت العلّامة الزرقاء تشير حاليًّا إلى المستخدمين الّذين يدفعون ثمانية دولارات شهريًّا للحصول على هذه الشارة ومزايا أخرى (زيادة الرؤية للحسابات، وامتيازات تقنيّة، وإعلانات أقلّ)، مثل دونالد ترامب جونيور أو دالاي لاما.