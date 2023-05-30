شبكة "التلفزيون العربيّ" تحصد جوائز "تيلي" و"آفا" و"هرمس" و"أي ديزاين" و"ويبي"

بشكل متزامن، أعلنت كل من جوائز "تيلي"، "آفا"، "هرمس"، "آي ديزاين"، و"ويبي"، وكان لشبكة التلفزيون العربي نصيب وافر من التتويجات.

حقّق فريق شبكة "التلفزيون العربي"، جوائز إعلامية عديدة، مؤخرا، عن عدة مشاريع إبداعية، وتقارير إعلامية، بثَّت خلال الفترة الماضية.

وبشكل متزامن، أعلنت كل من جوائز "تيلي"، "آفا"، "هرمس"، "آي ديزاين"، و"ويبي"، وكان لشبكة التلفزيون العربي نصيب وافر من التتويجات، حيث حقق عن حملة تجديد الهوية البصرية" عدة جوائز هي الجائزة الذهبية من هرمس، والجائزة الذهبية من آفا، والجائزتين الفضية والبرونزية من تيلي، والجائزة البرونزية من آي ديزاين.

كما حقق تصميم برنامج "أهلا رمضان" الذي عرض على قناة "العربي 2" الجائزة البلاتينية من هرمس، فيما اقتنص تقرير بتقنية الواقع الافتراضي عن الحرب في أوكرانيا الجائزة البلاتينية من هرمس، والجائزة الفضية من تيلي.

ويرى المستشار الإبداعي لشبكة التلفزيون العربي والمشرف على الحملة، رامي الحصني، أن التتويج بهذه الجوائز، هو محصلة تخطيط مسبق وعمل حثيث.

وقال: "منذ اتخاذ إدارة شبكة التلفزيون العربي لقرار نقل المقر إلى مدينة لوسيل، قررنا الاستثمار في أفضل التكنولوجيات المتاحة التي تضمن لنا الظهور بصورة متجددة. استثمارنا في أستوديو الواقع الافتراضي مكّن الكفاءات في القسم الإبداعي من تقديم تقارير على أعلى قدر من الجودة، وهذا ما مكننا من المنافسة والتتويج".

وعن تجديد الهوية البصرية، قال: "انتقلنا في ذكرى تأسيس التلفزيون السابعة من قناة واحدة إلى قناتين واحدة عامة وواحدة إخبارية، لهذا كان لزاما علينا أن نعزز هذا التوسع من خلال هوية بصرية واضحة وأصيلة، وهنا لا يفوتني شكر الزملاء على تفانيهم في تصميم وتنفيذ هذا المشروع الهام".

يُذكر أن التلفزيون العربي يواصل تحقيق نسب مشاهدة قياسية، مع إشادات كبيرة من المشاهدين بجدية المحتوى شكلا ومضمونا في التغطيات الإخبارية الخاصة، بشكل خاص تغطية مجريات الانتخابات الرئاسية في تركيا بدوريها الأول والثاني، ومجريات الحربين في أوكرانيا والسودان.