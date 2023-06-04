41 اعتداء ضد الحريات الإعلامية الفلسطينية بأيار

نوه مركز "مدى" في تقريره الشهري، اليوم الأحد، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 37 اعتداء في أيار/مايو الماضي، بينما ارتكبت جهات فلسطينية ما مجموعه 4 انتهاكات.

رصد المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى"، خلال شهر أيار/ مايو الماضي، 41 اعتداء ضد الحريات الإعلامية في فلسطين.

ونوه مركز "مدى" في تقريره الشهري، اليوم الأحد، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 37 اعتداء في أيار/مايو الماضي، بينما ارتكبت جهات فلسطينية ما مجموعه 4 انتهاكات.

وجاء في التقرير أن شهر أيار/مايو، شهد ارتفاعا في عدد الانتهاكات ضد الحريات الإعلامية في فلسطين، مقارنة بما كانت عليه خلال نيسان/أبريل الذي شهد 15 انتهاكا، الذي سبقه بنسبة 273%.

وأوضح أن الاحتلال والمستوطنين ارتكبوا خلال شهر أيار/مايو، ما نسبته 90% من مجمل الانتهاكات الموثقة، وهو رقم أكبر مما سجل من اعتداءات إسرائيلية خلال شهر نيسان الذي سبقه (12 اعتداء إسرائيليًا).

ونبه المركز في تقريره إلى أن معظم الاعتداءات الإسرائيلية، وفي كلا الشهرين، تندرج ضمن الاعتداءات الجسدية الخطيرة على حياة وعمل الصحافيين وعلى الحريات الإعلامية.

ووقعت معظم الاعتداءات الإسرائيلية أثناء تغطية الأحداث الميدانية في مدينة القدس خلال تغطية "مسيرة الأعلام" والتي ينظمها المستوطنون كل عام احتفالا بـ "يوم توحيد القدس".

وعلى الصعيد الفلسطيني، ارتفعت أعداد الانتهاكات بشكل طفيف خلال أيار/مايو الماضي، ووثق مركز "مدى" 4 انتهاكات انحصرت في الضفة الغربية بنسبة 10% من جميع الانتهاكات المرتكبة.