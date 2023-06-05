إيلون ماسك يدخل في "مواجهة" مع المفوّضيّة الأوروبيّة

وقع المدوّنة الأوروبّيّة للممارسات السليمة ثلاثون منصّة، من مثل ميتا وغوغل وتويتر وميكروسوفت وتيك توك، بالاضافة إلى منصّات أقلّ أهمّيّة ومتخصّصين في الدعاية وتقصّي الحقائق ومنظّمات غير حكوميّة. وشارك الموقّعون أنفسهم في صياغة النصّ

قالت نائبة رئيسة المفوّضيّة الأوروبيّة، فيرا جوروفا، اليوم الإثنين، إنّ تويتر "اختارت المواجهة"، وذلك على أثر قرارها بالانسحاب من مدوّنة الاتّحاد الأوروبيّ للممارسات السلميّة ضدّ التضليل الإعلاميّ عبر الإنترنت.

وقالت جوروفا، المكلّفة شؤون القيم والشفّافيّة في المفوّضيّة، أمام الصحافيّين "نعتقد أنّه خطأ من جانب تويتر (...) لقد اختاروا المواجهة".

وعلاوة على التعهّدات الطوعيّة، فإنّ مكافحة المعلومات المضلّلة ستكون التزامًا قانونيًّا بموجب قانون الخدمات الرقميّة اعتبارًا من 25 آب/أغسطس.

ووقع المدوّنة الأوروبّيّة للممارسات السليمة ثلاثون منصّة، من مثل ميتا وغوغل وتويتر وميكروسوفت وتيك توك، بالاضافة إلى منصّات أقلّ أهمّيّة ومتخصّصين في الدعاية وتقصّي الحقائق ومنظّمات غير حكوميّة. وشارك الموقّعون أنفسهم في صياغة النصّ.

وأعلنت المفوّضيّة قبل عشرة أيّام أنّ شبكة التواصل الاجتماعيّ الأميركيّة الّتي يديرها إيلون ماسك انسحبت من مدوّنة السلوك هذه الّتي أطلقت في عام 2018 وتضمّ حوالي أربعين تعهّدًا بهدف تحسين التعاون مع تقصّي الحقائق وحرمان المواقع الّتي تبثّ أخبارًا كاذبة من الإعلانات.

وأضافت جوروفا أنّه إذا أرادت تويتر "العمل وكسب المال في السوق الأوروبّيّة، فسيتعيّن عليها الامتثال لقانون الخدمات الرقميّة".

وحذّرت جوروفا من أنّ "المدوّنة طوعيّة، لكن لا يغركم الأمر : فبانسحابها من المدوّنة، ستخضع تويتر لمزيد من التدقيق. وستتمّ من كثب مراقبة أفعالها وامتثالها لقانون الاتّحاد الأوروبّيّ، بشكل حازم وأولويّ".

ولم يشكّل انسحاب تويتر مفاجأة لبروكسل. فمنذ شراء شبكة التواصل الاجتماعيّ قبل ستّة أشهر، خفّف الملياردير إيلون ماسك من الاعتدال في المحتوى المريب ويبدو أنّه ضخم أصوات دعاة المعلومات المضلّلة المعروفين على المنصّة.

وأضافت جوروفا "كثر من العاملين في تويتر تعاونوا معنا (...) إنّه أمر مؤسف. كان لدى تويتر موظّفون أكفياء وفي غاية التصميم أدركوا أنّه يجب أن تكون هناك مسؤوليّة معيّنة ومسؤوليّة معزّزة من جانب المنصّات".