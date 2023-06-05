من حروب البثّ إلى تنظيم المحتوى: تطوّر الترفيه الرقميّ

شهدت صناعة الترفيه الرقميّ تحوّلًا جذريًّا في السنوات الأخيرة، تميّزت بظهور منصّات البثّ وما تلاها من "حروب البثّ"، واشتدّت معركة المشتركين بين عمالقة الصناعة مثل نتفلكس وأمازون وهولو وديزني، حيث يتنافس كلّ منهم على حصّة أكبر من السوق، ومع ذلك، لم تؤدّ هذه المنافسة إلى زيادة خيارات المحتوى فحسب، بل أدّت أيضًا إلى تحوّل نحو تنظيم المحتوى.

وأحدثت منصّات البثّ ثورة في طريقة وصولنا إلى الترفيه الرقميّ واستهلاكه، حيث ولّت أيّام الوسائط المادّيّة وجداول التلفزيون، بدلًا من ذلك، أصبح يتمتّع المستهلكون الآن بحرّيّة دفق المحتوى عند الطلب، في أيّ وقت وفي أيّ مكان، طالما أنّ لديهم اتّصالًا بالإنترنت. كانت هذه الراحة والمرونة المحرّكين الرئيسيّين وراء النموّ المتسارع لمنصّات البثّ، ومع دخول المزيد من اللاعبين إلى السوق، اشتدّت المنافسة، حيث سعت كلّ منصّة إلى جذب المشتركين والاحتفاظ بهم من خلال تقديم مكتبة واسعة من المحتوى، بما في ذلك المنتجات الأصليّة، وأدّى هذا إلى ما يشار إليه عادة باسم "حروب التدفّق".

ومع وفرة المحتوى المتاح عبر منصّات متعدّدة، واجه المستهلكون مشكلة جديدة: زيادة المعلومات، حيث جعل الحجم الهائل للاختيارات من الصعب على المستخدمين اكتشاف محتوى جديد يتوافق مع تفضيلاتهم، ولمواجهة هذا التحدّي، تحوّلت منصّات البثّ إلى تنظيم المحتوى والتوصيات المخصّصة.

ويتضمّن تنظيم المحتوى اختيار المحتوى وتنظيمه بعناية بناء على موضوعات أو أنواع أو تفضيلات المستخدم المحدّدة، حيث تستخدم الأنظمة الأساسيّة الخوارزميّات وتقنيّات التعلّم الآليّ لتحليل سلوك المستخدم والتفضيلات والبيانات التاريخيّة لتقديم توصيات مخصّصة، ومن خلال فهم عادات وأنماط المشاهدة الفرديّة، يمكن لهذه الأنظمة الأساسيّة اقتراح محتوى من المحتمل أن يكون محلّ اهتمام المستخدمين، ممّا يساعدهم بشكل فعّال على التنقّل عبر مجموعة واسعة من الخيارات المتاحة.

ويوفّر تنظيم المحتوى العديد من الفوائد لكلّ من المستهلكين ومنشئيّ المحتوى. بالنسبة للمستهلكين، فهو يبسط عمليّة اكتشاف المحتوى، ممّا يوفّر الوقت والجهد، ويعزّز تجربة المشاهدة من خلال تقديم توصيات مخصّصة تتوافق مع التفضيلات الفرديّة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمحتوى المنسّق تعريف المستخدمين بأنواع جديدة أو موضوعات أو منشئيّ محتوى ربّما لم يكتشفوه بطريقة أخرى، ممّا يوسّع آفاق الترفيه لديهم.

ومن ناحية أخرى، يمكن لمنشئيّ المحتوى أيضًا الاستفادة من تنظيم المحتوى، حيث من خلال الاستفادة من الخوارزميّات والتوصيات المخصّصة، يمكن لعملهم الوصول إلى جمهور أكبر وأكثر استهدافًا، ويمكن أن يؤدّي ذلك إلى زيادة الظهور والاعتراف وفي النهاية المزيد من فرص تحقيق الدخل، وهناك أيضًا الجانب السلبيّ الذي يتحدّث عنه خبراء، وهو أنّ تنظيم المحتوى يمكن أن يخلق نوعًا من "فقّاعة التصفية"، حيث يتعرّض المستخدمون لنطاق محدود من المحتوى وقد يفقدون عمليّات الإنتاج المتخصّصة أو المستقلّة الّتي تقع خارج نطاق الخوارزميّة.

وبينما عطّلت منصّات البثّ المشهد الإعلاميّ التقليديّ، فقد شكّلت أيضًا تحدّيات كبيرة لوسائل الإعلام التقليديّة، حيث واجه مقدّمو خدمات التلفزيون والقنوات الفضائيّة على وجه الخصوص، انخفاضًا في عدد المشتركين حيث يختار المستهلكون بشكل متزايد خدمات البثّ، ونتيجة لذلك، كان على القنوات التكيّف مع التفضيلات المتغيّرة للمستهلكين من خلال تقديم خيارات البثّ الخاصّة بهم أو الشراكة مع المنصّات الحاليّة، والبثّ التلفزيونيّ، الّذي كان يومًا ما قوّة مهيمنة في صناعة الترفيه، شهد أيضًا انخفاضًا في نسبة المشاهدة، وللتكيّف مع عصر البثّ، تقدّم الشبكات الآن عروضها عند الطلب أو من خلال خدمات البثّ الخاصّة بها، حيث أجبر هذا التحوّل وسائل الإعلام التقليديّة على إعادة النظر في نماذج أعمالها، وتكييف استراتيجيّات محتواها، وإيجاد طرق للمنافسة في المشهد الرقميّ.

وبالنظر إلى المستقبل، من المحتمل أن يتشكّل مستقبل الترفيه الرقميّ من خلال التقنيّات الناشئة، وإحدى هذه التقنيّات هي الواقع الافتراضيّ (VR)، الّذي لديه القدرة على إحداث ثورة في الطريقة الّتي نختبر بها الترفيه. يمكن لـ VR نقل المستخدمين إلى عوالم افتراضيّة غامرة، ممّا يوفّر تجربة مشاهدة فريدة وجذّابة. مع تقدّم تقنيّة الواقع الافتراضيّ وإمكانيّة الوصول إليها بشكل أكبر، من المتوقّع أن يكون لها تأثير كبير على صناعة الألعاب، فضلًا عن أشكال الترفيه الأخرى مثل الأفلام والأحداث الحيّة.